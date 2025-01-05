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"حزب الله" يعلن لأول مرة مكان وتوقيت تشييع جنازة حسن نصر الله
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وفد سوري رفيع برئاسة وزير الخارجية يصل قطر في جولة تشمل الإمارات والأردن... صور
وفد سوري رفيع برئاسة وزير الخارجية يصل قطر في جولة تشمل الإمارات والأردن... صور
سبوتنيك عربي
وصل، اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى من الحكومة السورية المؤقتة يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات العامة في أول زيارة رسمية إلى قطر منذ تولي السلطة في... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T11:23+0000
2025-01-05T11:23+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.وكانت الدوحة قد أعلنت استعادة علاقاتها مع دمشق عقب تغيير السلطة في سوريا واستأنفت سفارة قطر بالعاصمة السورية عملياتها في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي.كما دعا قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع أمير قطر تميم بن حمد إلى زيارة دمشق رسميا، مؤكدا أن العلاقات ستعود أفضل مما كانت عليه في السابق وأن لقطر أولوية خاصة في سوريا.وكان الشيباني قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه خلال هذا الأسبوع سيتوجه في زيارة رسمية إلى دولة قطر، والإمارات، والأردن.كما أعرب عن تطلعه في أن تسهم هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة.
https://sarabic.ae/20250105/مصر-تؤكد-لأمريكا-شرطا-مهما-لنجاح-الانتقال-السلمي-في-سوريا-1096487177.html
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أخبار سوريا اليوم, قطر, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, قطر, العالم العربي, الأخبار

وفد سوري رفيع برئاسة وزير الخارجية يصل قطر في جولة تشمل الإمارات والأردن... صور

11:23 GMT 05.01.2025
© Getty Images / Ali Haj Suleimanأسعد حسن الشيباني
أسعد حسن الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© Getty Images / Ali Haj Suleiman
تابعنا عبر
وصل، اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى من الحكومة السورية المؤقتة يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات العامة في أول زيارة رسمية إلى قطر منذ تولي السلطة في سوريا قبل نحو شهر.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وأضافت الوكالة أن هذه في أول زيارة رسمية لوفد من الحكومة السورية المؤقتة إلى قطر لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وكانت الدوحة قد أعلنت استعادة علاقاتها مع دمشق عقب تغيير السلطة في سوريا واستأنفت سفارة قطر بالعاصمة السورية عملياتها في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
كما دعا قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع أمير قطر تميم بن حمد إلى زيارة دمشق رسميا، مؤكدا أن العلاقات ستعود أفضل مما كانت عليه في السابق وأن لقطر أولوية خاصة في سوريا.
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07:39 GMT
وكان الشيباني قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه خلال هذا الأسبوع سيتوجه في زيارة رسمية إلى دولة قطر، والإمارات، والأردن.
كما أعرب عن تطلعه في أن تسهم هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة.
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