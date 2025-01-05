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مصر تؤكد لأمريكا "شرطا مهما" لنجاح الانتقال السلمي في سوريا
مصر تؤكد لأمريكا "شرطا مهما" لنجاح الانتقال السلمي في سوريا
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الوزير بدر عبد العاطي من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T07:39+0000
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وأفادت الخارجية المصرية في بيان، أن عبد العاطي بحث مع بلينكن خلال الاتصال الذي تم مساء أمس السبت، التطورات فى قطاع غزة والمستجدات فى سوريا.ووفقا للبيان، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.كما إشار إلى ضرورة توقف اسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، رافضا بشكل كامل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية والمستشفيات بقطاع غزة، فى انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.من جانبه، أعرب وزير الخارجية الامريكى عن تقدير بلاده العميق للدور الهام الذي تضطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
https://sarabic.ae/20241228/أول-رد-مصري-على-أنباء-اعتزام-وزير-الخارجية-زيارة-سوريا-1096285498.html
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مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

مصر تؤكد لأمريكا "شرطا مهما" لنجاح الانتقال السلمي في سوريا

07:39 GMT 05.01.2025
© AP Photo / Amr Nabilوزير الخارجية والهجرة المصري بد عبد العاطي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية والهجرة المصري بد عبد العاطي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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كشفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الوزير بدر عبد العاطي من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
وأفادت الخارجية المصرية في بيان، أن عبد العاطي بحث مع بلينكن خلال الاتصال الذي تم مساء أمس السبت، التطورات فى قطاع غزة والمستجدات فى سوريا.
ووفقا للبيان، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.
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كما إشار إلى ضرورة توقف اسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، رافضا بشكل كامل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية والمستشفيات بقطاع غزة، فى انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفيما يخص الأوضاع في سوريا، شدد الوزير المصري على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة، وأن تتم بملكية وطنية بعيداً عن أي إملاءات خارجية.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الامريكى عن تقدير بلاده العميق للدور الهام الذي تضطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
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