أول رد مصري على أنباء اعتزام وزير الخارجية زيارة سوريا

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لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
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عرب بوينت بودكاست
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
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29 د
عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
18:03 GMT
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هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
10:31 GMT
29 د
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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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ع الموجة مع ايلي
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عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
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هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
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هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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https://sarabic.ae/20241228/أول-رد-مصري-على-أنباء-اعتزام-وزير-الخارجية-زيارة-سوريا-1096285498.html
أول رد مصري على أنباء اعتزام وزير الخارجية زيارة سوريا
أول رد مصري على أنباء اعتزام وزير الخارجية زيارة سوريا
سبوتنيك عربي
كشف عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، أن "مصدرا في وزارة الخارجية المصرية، نفى ما تردد عن عزم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي القيام بزيارة إلي سوريا". 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T15:22+0000
2024-12-28T15:22+0000
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وقال بكري، عبر حسابه على إكس، إن المصدر أكد له، أن "الحديث في هذا الأمر سابق لأوانه ، ولا صحة لما تردد"، مؤكدا "حرص مصر علي وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وعدم التدخل في شؤونها".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عن إدانة مصر، بأشد العبارات، الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، التي شملت إلغاء اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام 1974.وجاء ذلك خلال مشاركة السيسي، في القمة الـ11 لمنظمة الدول الإسلامية الثماني النامية، التي تستضيفها القاهرة، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.وقال السيسي: "سوريا تشهد انتهاكات لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها وإعلانها من طرف واحد إلغاء اتفاق فض الاشتباك 1974"، مضيفا: "نؤكد على وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها".وأشار الرئيس المصري إلى أن "القمة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم أحداثا متوترة، خاصة في فلسطين ولبنان"، مضيفا: "مصر تؤكد دعمها لإتمام العملية السياسية الشاملة في سوريا". وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241222/وزيرا-خارجية-روسيا-ومصر-يؤكدان-ضرورة-تعزيز-التنسيق-بين-الأطراف-الفاعلة-من-أجل-دعم-سوريا-1096061074.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أول رد مصري على أنباء اعتزام وزير الخارجية زيارة سوريا

15:22 GMT 28.12.2024
© Sputnik . Nagham Kabbasصور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
كشف عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، أن "مصدرا في وزارة الخارجية المصرية، نفى ما تردد عن عزم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي القيام بزيارة إلي سوريا".
وقال بكري، عبر حسابه على إكس، إن المصدر أكد له، أن "الحديث في هذا الأمر سابق لأوانه ، ولا صحة لما تردد"، مؤكدا "حرص مصر علي وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وعدم التدخل في شؤونها".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عن إدانة مصر، بأشد العبارات، الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، التي شملت إلغاء اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام 1974.
وجاء ذلك خلال مشاركة السيسي، في القمة الـ11 لمنظمة الدول الإسلامية الثماني النامية، التي تستضيفها القاهرة، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.
وقال السيسي: "سوريا تشهد انتهاكات لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها وإعلانها من طرف واحد إلغاء اتفاق فض الاشتباك 1974"، مضيفا: "نؤكد على وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها".
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
وزيرا خارجية روسيا ومصر يؤكدان ضرورة تعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة من أجل دعم سوريا
22 ديسمبر, 17:08 GMT
وأشار الرئيس المصري إلى أن "القمة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم أحداثا متوترة، خاصة في فلسطين ولبنان"، مضيفا: "مصر تؤكد دعمها لإتمام العملية السياسية الشاملة في سوريا".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
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