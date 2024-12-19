https://sarabic.ae/20241219/دبلوماسي-مصري-سوريا-في-مقدمة-القضايا-على-طاولة-لقاءات-السيسي-الثنائية-مع-قادة-الثماني-النامية-1095965125.html

دبلوماسي مصري: سوريا في مقدمة القضايا على طاولة لقاءات السيسي الثنائية مع قادة "الثماني النامية"

دبلوماسي مصري: سوريا في مقدمة القضايا على طاولة لقاءات السيسي الثنائية مع قادة "الثماني النامية"

سبوتنيك عربي

استضافت مصر اليوم القمة الحادية عشرة لمنظمة "الدول الثماني النامية" للتعاون الاقتصادي، الخميس، بمشاركة رفيعة من قادة تركيا وإيران ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T12:23+0000

2024-12-19T12:23+0000

2024-12-19T12:23+0000

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قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن اجتماع قادة"الثماني النامية"، بالقاهرة يمثل أهمية خاصة، نظرا لمشاركة القادة، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ فترة طويلة، غذ كانت تقتصر الاجتماعات على وزراء الخارجية أو عدم مشاركة القادة بشكل كامل.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القمة تأتي في ظل ظروف عالمية وإقليمية صعبة، خاصة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطرابات، تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، فيما تضم المجموعة مصر وتركيا وإيران، وهم يتأثرون بهذه الأوضاع المضطربة، ما يجعل من التعاون ضرورة لتجاوز التحديات.ولفت إلى أن قادة الدول المجتمعة في القاهرة أكدوا ضرورة التعاون المشترك في الجوانب الاقتصادية، وكذلك التعاون في حل المشكلات والأزمالت التي تؤثر على التجارة والاقتصاد.وأوضح أن اللقاءات الثنائية على هامش القمة تمثل أهمبية، حيث من المرتقب أن يجتمع الرئيس السيسي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمناقشة التطورات على الساحة السورية والتواجد العسكري في سوريا، بالإضافة للاجتماع مع الرئيس الإيراني ومناقشة الملف السوري والتطورات في المنطقة، بما فيها العراق ولبنان واليمن وسوريا.وأوضح أن الملف السوري يمثل أهمية في لقاءات الرئيس الثنائية، خاصة بشأن مستقبل سوريا ومشاركة جميع المكونات السورية في الحكومة الانتقالية وخارطة الطريق المرتقبة، وعد تفرد "هيئة تحرير الشام" بالأمر، خاصة أنها ما زلت على قائمة الإرهاب، وقد لا ترفع إلا إذا التزمت ما أكدته من مشاركة كافة أطيفا الشعب والمكونات في المرحلة المقبلة بشكل ديمقراطي حقيقي.ولفت إلى أن ملف القضية الفلسطينية وكذلك الملف اللبناني حاضر وبقوة، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان، واليمن.وأشار حسن، إلى أن الملف الأفريقي وخاصة مواجهة الفكر الإرهابي حاضر على طاولة النقاش، وكذلك ملف انتشار الجماعات المتطرفة، ومساعدة الدول الأفريقية النامية.وشدد على أن مصر حريصة على تنفيذ عدة مبادرات خاصة بالدول الأعضاء في القمة، والتي أعلن عنها الرئيس السيسي، منها تدشين شبكة لمديري المعاهد الدبلوماسية بالدول الأعضاء، وإطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في العلوم والهندسة والتكنولوجيا التطبيقية، تدشين شبكة لتبادل الأفكار والرؤى في مجال التجارة، وتدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، على أن يكون الاجتماع الأول في 2025.وأعلن الرئيس السيسي، اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء في المنظمةوتأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا.ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسائل إلى دول العالم، اليوم الخميس، وذلك من خلال كلمة ألقاها في افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد".وقالت قناة "القاهرة الإخبارية" إن القمة شهدت حضور قادة الدول الأعضاء ومنظمات إقليمية ودولية، حيث تسلم السيسي رئاسة المنظمة وألقى الكلمة الافتتاحية التي ركزت على تعزيز التعاون بين الدول النامية لمواجهة التحديات الدولية.وأشار السيسي خلال كلمته بأهمية المنظمة في تعزيز التضامن والعمل المشترك بين الدول الأعضاء، مُثنيًا على جهود بنغلاديش خلال رئاستها السابقة، مؤكدا أن عنوان القمة يركز على الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية في الدول النامية.

https://sarabic.ae/20241219/السيسي-يوجه-رسائل-إلى-العالم-من-قمة-الدول-الثماني-النامية-1095959276.html

https://sarabic.ae/20241218/أردوغان-نؤكد-على-ضرورة-سيادة-سوريا-ولن-نسمح-أبدا-بتقسيم-أراضيها-1095930741.html

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