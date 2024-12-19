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عرب بوينت بودكاست
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
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ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
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مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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السيسي: إسرائيل تنتهك السيادة السورية
السيسي: إسرائيل تنتهك السيادة السورية
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،عن إدانة مصر، بأشد العبارات، الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، التي شملت إلغاء اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T14:18+0000
2024-12-19T14:18+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وجاء ذلك خلال مشاركة السيسي، في القمة الـ11 لمنظمة الدول الإسلامية الثماني النامية، التي تستضيفها القاهرة، اليوم الخميس، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.وقال السيسي: "سوريا تشهد انتهاكات لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها وإعلانها من طرف واحد إلغاء اتفاق فض الاشتباك 1974"، مضيفا: "نؤكد على وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها".وأشار الرئيس المصري إلى أن "القمة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم أحداثا متوترة، خاصة في فلسطين ولبنان"، مضيفا: "مصر تؤكد دعمها لإتمام العملية السياسية الشاملة في سوريا".وقررت المعارضة المسلحة، التي سيطرت على السلطة في سوريا، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون سوريا، خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
https://sarabic.ae/20241217/نتنياهو-يستعرض-استعدادات-الجيش-الإسرائيلي-عند-سلسلة-جبال-الشيخ-على-الحدود-مع-سوريا-صور-1095891206.html
https://sarabic.ae/20241219/دبلوماسي-مصري-سوريا-في-مقدمة-القضايا-على-طاولة-لقاءات-السيسي-الثنائية-مع-قادة-الثماني-النامية-1095965125.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي: إسرائيل تنتهك السيادة السورية

14:18 GMT 19.12.2024
© AP Photo / Alexander Nemenov الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Alexander Nemenov
تابعنا عبر
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،عن إدانة مصر، بأشد العبارات، الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، التي شملت إلغاء اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام 1974.
وجاء ذلك خلال مشاركة السيسي، في القمة الـ11 لمنظمة الدول الإسلامية الثماني النامية، التي تستضيفها القاهرة، اليوم الخميس، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
نتنياهو يستعرض استعدادات الجيش الإسرائيلي عند "سلسلة جبال الشيخ" على الحدود مع سوريا.. صور
17 ديسمبر, 16:20 GMT
وقال السيسي: "سوريا تشهد انتهاكات لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها وإعلانها من طرف واحد إلغاء اتفاق فض الاشتباك 1974"، مضيفا: "نؤكد على وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها".
وأشار الرئيس المصري إلى أن "القمة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم أحداثا متوترة، خاصة في فلسطين ولبنان"، مضيفا: "مصر تؤكد دعمها لإتمام العملية السياسية الشاملة في سوريا".
قادة الدول الثماني النامية خلال قمة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
دبلوماسي مصري: سوريا في مقدمة القضايا على طاولة لقاءات السيسي الثنائية مع قادة "الثماني النامية"
12:23 GMT
وقررت المعارضة المسلحة، التي سيطرت على السلطة في سوريا، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون سوريا، خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
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