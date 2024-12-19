https://sarabic.ae/20241219/السيسي-إسرائيل-تنتهك-السيادة-السورية-1095975225.html

السيسي: إسرائيل تنتهك السيادة السورية

السيسي: إسرائيل تنتهك السيادة السورية

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،عن إدانة مصر، بأشد العبارات، الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، التي شملت إلغاء اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T14:18+0000

2024-12-19T14:18+0000

2024-12-19T14:18+0000

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وجاء ذلك خلال مشاركة السيسي، في القمة الـ11 لمنظمة الدول الإسلامية الثماني النامية، التي تستضيفها القاهرة، اليوم الخميس، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.وقال السيسي: "سوريا تشهد انتهاكات لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها وإعلانها من طرف واحد إلغاء اتفاق فض الاشتباك 1974"، مضيفا: "نؤكد على وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها".وأشار الرئيس المصري إلى أن "القمة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم أحداثا متوترة، خاصة في فلسطين ولبنان"، مضيفا: "مصر تؤكد دعمها لإتمام العملية السياسية الشاملة في سوريا".وقررت المعارضة المسلحة، التي سيطرت على السلطة في سوريا، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون سوريا، خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي