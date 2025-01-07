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سوريا... استئناف حركة مطار دمشق الدولي
سوريا... استئناف حركة مطار دمشق الدولي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، بأن مطار دمشق الدولي استأنف الرحلات الدولية وحركة المغادرة منه، اليوم الثلاثاء، بعد إعادة تأهيله بشكل شامل. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T07:50+0000
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وكان المطار قد توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتم عودة النشاط تدريجيًا إليه وسط إجراءات فنية وأمنية ولوجستية أشرفت عليها السلطات المؤقتة في سوريا.ووفقا لهم، فإن الأمور تجري بشكل سلس وسهل بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتشغيل المطار.وفي وقت سابق، كان رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية أشهد الصليبي، قد قال إن "مطار دمشق الدولي سيستأنف ابتداء من الثلاثاء المقبل، تسيير الرحلات الدولية من العاصمة وإليها، والتي توقفت الشهر الماضي".وكان المطار قد استأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق، كما استقبل طائرات تنقل مساعدات إنسانية من دول عدة.وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستستأنف رحلاتها إلى سوريا ابتداء من اليوم الثلاثاء، بإطلاق 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق، بعد نحو 13 سنة من التوقف.السعودية تطلق جسرا بريا جديدا إلى سوريا وتضخ 100 طن من المساعدات إليهاوفد سوري يصل إلى السعودية على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات
https://sarabic.ae/20250104/سوريا-تعلن-موعد-بدء-استقبال-الرحلات-الجوية-الدولية-من-وإلى-مطار-دمشق-الدولي-1096467460.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
سوريا... استئناف حركة مطار دمشق الدولي
07:50 GMT 07.01.2025 (تم التحديث: 08:03 GMT 07.01.2025)
أفادت وسائل إعلام سورية، بأن مطار دمشق الدولي استأنف الرحلات الدولية وحركة المغادرة منه، اليوم الثلاثاء، بعد إعادة تأهيله بشكل شامل.
وكان المطار قد توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتم عودة النشاط تدريجيًا إليه وسط إجراءات فنية وأمنية ولوجستية أشرفت عليها السلطات المؤقتة في سوريا.
ونقلت الوسائل عن مسؤولين في هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية، أن هيئة الطيران المدني تتفقد سير العمل في المطار.
ووفقا لهم، فإن الأمور تجري بشكل سلس وسهل بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتشغيل المطار.
وأكد المسؤولون عن الطيران المدني في سوريا، أن "استئناف عمل المطار يعكس تحسن الظروف الأمنية بالنسبة لشركات الطيران العالمية".
وفي وقت سابق، كان رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية أشهد الصليبي، قد قال إن "مطار دمشق الدولي سيستأنف ابتداء من الثلاثاء المقبل، تسيير الرحلات الدولية من العاصمة وإليها، والتي توقفت الشهر الماضي".
وكان المطار قد استأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق، كما استقبل طائرات تنقل مساعدات إنسانية من دول عدة.
وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستستأنف رحلاتها إلى سوريا ابتداء من اليوم الثلاثاء، بإطلاق 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق، بعد نحو 13 سنة من التوقف.