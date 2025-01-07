سوريا... استئناف حركة مطار دمشق الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250107/سوريا-استئناف-حركة-مطار-دمشق-الدولي--1096550157.html
سوريا... استئناف حركة مطار دمشق الدولي
سوريا... استئناف حركة مطار دمشق الدولي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، بأن مطار دمشق الدولي استأنف الرحلات الدولية وحركة المغادرة منه، اليوم الثلاثاء، بعد إعادة تأهيله بشكل شامل. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T07:50+0000
2025-01-07T08:03+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104473/88/1044738897_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_54b6a9add5cdb53d404689671a028b80.jpg
وكان المطار قد توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتم عودة النشاط تدريجيًا إليه وسط إجراءات فنية وأمنية ولوجستية أشرفت عليها السلطات المؤقتة في سوريا.ووفقا لهم، فإن الأمور تجري بشكل سلس وسهل بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتشغيل المطار.وفي وقت سابق، كان رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية أشهد الصليبي، قد قال إن "مطار دمشق الدولي سيستأنف ابتداء من الثلاثاء المقبل، تسيير الرحلات الدولية من العاصمة وإليها، والتي توقفت الشهر الماضي".وكان المطار قد استأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق، كما استقبل طائرات تنقل مساعدات إنسانية من دول عدة.وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستستأنف رحلاتها إلى سوريا ابتداء من اليوم الثلاثاء، بإطلاق 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق، بعد نحو 13 سنة من التوقف.السعودية تطلق جسرا بريا جديدا إلى سوريا وتضخ 100 طن من المساعدات إليهاوفد سوري يصل إلى السعودية على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات
https://sarabic.ae/20250104/سوريا-تعلن-موعد-بدء-استقبال-الرحلات-الجوية-الدولية-من-وإلى-مطار-دمشق-الدولي-1096467460.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104473/88/1044738897_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_053a04161bb6bbe99b91ed4d1c22e267.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن

سوريا... استئناف حركة مطار دمشق الدولي

07:50 GMT 07.01.2025 (تم التحديث: 08:03 GMT 07.01.2025)
© Sputnik . Zain Alabiden Shibanالطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي
الطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سورية، بأن مطار دمشق الدولي استأنف الرحلات الدولية وحركة المغادرة منه، اليوم الثلاثاء، بعد إعادة تأهيله بشكل شامل.
وكان المطار قد توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتم عودة النشاط تدريجيًا إليه وسط إجراءات فنية وأمنية ولوجستية أشرفت عليها السلطات المؤقتة في سوريا.

ونقلت الوسائل عن مسؤولين في هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية، أن هيئة الطيران المدني تتفقد سير العمل في المطار.

ووفقا لهم، فإن الأمور تجري بشكل سلس وسهل بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتشغيل المطار.

وأكد المسؤولون عن الطيران المدني في سوريا، أن "استئناف عمل المطار يعكس تحسن الظروف الأمنية بالنسبة لشركات الطيران العالمية".

وفي وقت سابق، كان رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية أشهد الصليبي، قد قال إن "مطار دمشق الدولي سيستأنف ابتداء من الثلاثاء المقبل، تسيير الرحلات الدولية من العاصمة وإليها، والتي توقفت الشهر الماضي".
الطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
سوريا تعلن موعد بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي
4 يناير, 11:07 GMT
وكان المطار قد استأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق، كما استقبل طائرات تنقل مساعدات إنسانية من دول عدة.
وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستستأنف رحلاتها إلى سوريا ابتداء من اليوم الثلاثاء، بإطلاق 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق، بعد نحو 13 سنة من التوقف.
السعودية تطلق جسرا بريا جديدا إلى سوريا وتضخ 100 طن من المساعدات إليها
وفد سوري يصل إلى السعودية على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала