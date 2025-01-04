https://sarabic.ae/20250104/سوريا-تعلن-موعد-بدء-استقبال-الرحلات-الجوية-الدولية-من-وإلى-مطار-دمشق-الدولي-1096467460.html
سوريا تعلن موعد بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي
سوريا تعلن موعد بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الطيران المدني السوري، اليوم السبت، عن "بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي اعتبارا من 7 يناير/ كانون الثاني 2025. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T11:07+0000
2025-01-04T11:07+0000
2025-01-04T11:07+0000
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104473/88/1044738897_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_54b6a9add5cdb53d404689671a028b80.jpg
وطمأن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية، "شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241218/مشاهد-لانطلاق-أول-رحلة-جوية-من-مطار-دمشق-الدولي-فيديو-1095910297.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104473/88/1044738897_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_053a04161bb6bbe99b91ed4d1c22e267.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
سوريا تعلن موعد بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي
أعلنت هيئة الطيران المدني السوري، اليوم السبت، عن "بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي اعتبارا من 7 يناير/ كانون الثاني 2025.
وطمأن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية، "شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
18 ديسمبر 2024, 08:50 GMT
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.