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سوريا تعلن موعد بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي
سوريا تعلن موعد بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الطيران المدني السوري، اليوم السبت، عن "بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي اعتبارا من 7 يناير/ كانون الثاني 2025. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-04T11:07+0000
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وطمأن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية، "شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241218/مشاهد-لانطلاق-أول-رحلة-جوية-من-مطار-دمشق-الدولي-فيديو-1095910297.html
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أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

سوريا تعلن موعد بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي

11:07 GMT 04.01.2025
© Sputnik . Zain Alabiden Shibanالطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي
الطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الطيران المدني السوري، اليوم السبت، عن "بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي اعتبارا من 7 يناير/ كانون الثاني 2025.
وطمأن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية، "شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
طائرة مدنية سورية تتبع لشركة السورية للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
مشاهد لانطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي... فيديو
18 ديسمبر 2024, 08:50 GMT
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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