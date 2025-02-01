https://sarabic.ae/20250201/دولة-عربية-تطور-ممرات-مشاة-مبتكرة-لتحويل-الطاقة-الحركية-إلى-كهرباء-1097374247.html

دولة عربية تطور ممرات مشاة مبتكرة لتحويل الطاقة الحركية إلى كهرباء

دولة عربية تطور ممرات مشاة مبتكرة لتحويل الطاقة الحركية إلى كهرباء

سبوتنيك عربي

اقترح فريق من الشباب المبدعين من جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، إنشاء ممرات مشاة لتوليد الكهرباء. 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T10:53+0000

2025-02-01T10:53+0000

2025-02-01T11:55+0000

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097374065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abf09c50961edb6df06a3c271bb6c287.jpg

وتتمثل فكرة الطلاب، بتركيب ممرات مشاة لتوليد الكهرباء، في الأماكن العامة لتسخير الطاقة الحركية للخطوات، وتحويلها إلى كهرباء متجددة.وكانت ممرات المشاة لتوليد الكهرباء، المعروفة أيضًا باسم ممرات حصاد الطاقة أو مسارات الطاقة الحركية، قد اكتسبت زخمًا في عدد من البلدان المتقدمة في جميع أنحاء العالم، ولكنها ما تزال مفهومًا جديدًا في سلطنة عمان.ممر توليد الكهرباء بعيون مبتكريهوقالت الطالبة في كلية الاقتصاد بجامعة السلطان قابوس، ريان نادر الجابري، التي ساعدت في تصور مبادرة ممرات مشاة لتوليد الكهرباء: "يركز مشروعنا على ممرات المشاة لتوليد الكهرباء، التي تستعمل حركة المشاة لإنتاج الطاقة المتجددة، تتوافق هذه الفكرة مع رؤية سلطنة عمان للاستدامة والابتكار، في حلول الطاقة النظيفة"، مضيفة:وأردفت ريان أن "ممرات المشاة توفّر طريقة مبتكرة، للاستفادة من الطاقة الحركية البشرية لتوليد الكهرباء النظيفة التي يُمكن استعمالها لتشغيل الإضاءة، وغيرها من الأنظمة الكهربائية الصغيرة، وبالتالي تخفيف اعتماد المرء على الطاقة التقليدية، وفق ما نقلته صحيفة "عمان أوبزرفر".تسويق ممرات المشاة في سلطنة عمانوتمت دعوة ريان وزملائها لتقديم عرض حول ابتكارهم، لمجموعة من المسؤولين من هيئة الاستثمار العمانية، فضلًا عن وكالات أخرى، تركز على الابتكار في السلطنة.واستفسر المشاركون من الفريق عن إمكانات المشروع في دفع التنمية المستدامة خلال الجلسة.وبيّنت ريان أن المناطق الأخرى ذات النشاط المرتفع للمشاة، مثل مراكز التسوق الكبرى والحدائق العامة، ستكون أيضًا مواقع مناسبة.وتتمثّل الخطوة التالية للفريق في تأمين تسويق التكنولوجيا في سلطنة عمان، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة "الطاقة".وتابعت ريان: "خطوتنا التالية المباشرة هي عرض المشروع في المهرجان العلمي 21 المقبل، حيث نأمل في جمع المزيد من الملاحظات وجذب المتعاونين أو الرعاة المحتملين، بعد المهرجان، نخطط لتحسين المفهوم واستكشاف الشراكات للتنفيذ التجريبي".كما اعتبرت ريان أن نشر ممرات المشاة لتوليد الكهرباء يكمل انتقال سلطنة عُمان الأوسع إلى مستقبل الطاقة النظيفة، الذي يتميز بالاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من الوقود الأخضر.واختتمت: "تتمتع هذه التكنولوجيا بإمكانات هائلة للتسويق، ليس فقط داخل سلطنة عُمان، ولكن أيضًا على مستوى العالم.. إنها تعالج الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة في المساحات الحضرية".دولة عربية تتصدر قائمة أكبر موردي وقود السفن في المنطقةمطار عربي يحقق رقما قياسيا بأعداد المسافرين في 2024

https://sarabic.ae/20250131/دولة-عربية-تعزز-حضورها-في-أفريقيا-عبر-تطوير-ميناء-لوجستي-رئيسي-1097348978.html

https://sarabic.ae/20250131/دولة-عربية-تعلن-عن-إنجاز-لأول-مرة-من-أحد-أهم-موانئها-1097358958.html

https://sarabic.ae/20250201/أزمة-غاز-أوروبية-3-دول-تعجز-عن-ملء-خزاناتها-لأول-مرة-1097368299.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, اقتصاد