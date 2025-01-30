https://sarabic.ae/20250130/مطار-عربي-يحقق-رقما-قياسيا-بأعداد-المسافرين-في-2024-1097312442.html

مطار عربي يحقق رقما قياسيا بأعداد المسافرين في 2024

مطار عربي يحقق رقما قياسيا بأعداد المسافرين في 2024

سبوتنيك عربي

أعلنت الشركة المشغلة لأحد المطارات العربية، عن تحقيقها لرقم قياسي بأعداد المسافرين، خلال عام 2024. 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T13:21+0000

2025-01-30T13:21+0000

2025-01-30T13:21+0000

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قالت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي إن أكثر من 92.3 مليون مسافر عبروا خلال المطار، في رقم قياسي يؤكد الطفرة الاقتصادية التي تشهدها هذه المدينة الخليجية.وذكرت الشركة المشغلة أن هذا العدد يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 89,1 مليون مسافر في 2019، رغم وجود توترات إقليمية ناجمة عن الحرب في غزة والفيضانات غير المسبوقة في أبريل/ نيسان الماضي، التي عرقلت عمليات المطار بشدة.من جهته، وصف حاكم دبي رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بيان المطار بأنه "قصة نجاح عالمية"، وقال إنه يستهدف 400 وجهة دولية، مقارنة بـ 272 حاليا.وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث، إنه واثق من تجاوز 100 مليون مسافر بحلول 2027.الجدير بالذكر أن دبي الآن تتوقع منافسة من مطار جديد كبير قيد الإنشاء في الرياض بالمملكة العربية السعودية المجاورة، وتخطط أيضا لتوسعة بقيمة 35 مليار دولار، والانتقال إلى مطار آل مكتوم الدولي على مشارف المدينة."صنع في روسيا"... الإمارات تستضيف أكبر فعالية للمنتجات الروسية لأول مرةروسيا تكشف عن اتفاق ضريبي جديد مع الإمارات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين

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