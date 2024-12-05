https://sarabic.ae/20241205/مطار-عربي-يتوج-بلقب-الأجمل-في-العالم-1095504398.html

مطار عربي يتوج بلقب "الأجمل في العالم"

مطار عربي يتوج بلقب "الأجمل في العالم"

سبوتنيك عربي

حصل مطار عربي على لقب "أجمل مطار في العالم" من جوائز "بري فرساي" للهندسة المعمارية والتصميم، وذلك تقديراً لتصميمه المعماري المتميز في فئة المطارات. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T10:07+0000

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2024-12-05T10:07+0000

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وقالت وكالة "وام" الإماراتية أن المطار الذي حصل على لقب "أجمل مطار في العالم" هو مطار زايد الدولي، وقد تم الإعلان عن هذا التكريم خلال حفل أقيم بالمقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في باريس، حيث يتزامن هذا الفوز مع الذكرى السنوية الأولى لتشغيل المطار واحتفالات عيدالاتحاد الـ 53 للدولة الإمارات.يشار إلى أن مطار زايد الدولي استطاع على مدار عام واحد فقط من بدء تشغيله، أن يحتل المركز الأول في هذه الفئة المرموقة، متفوقاً على منافسين عالميين، ليرسي بذلك معياراً جديداً للتميز في مجال المطارات على مستوى العالم.ويمتد مطار زايد الدولي على مساحة 742 ألف متر مربع، مع القدرة على استيعاب ما يصل إلى 11 ألف مسافر في الساعة و79 طائرة في الوقت ذاته، ويضاعف هذا السعة السابقة للمطار، حيث أصبح بإمكانه إدارة ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، مع الخطط لإطلاق تسع نقاط لمراقبة الهوية البيومترية بحلول عام 2025، في إنجاز يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم.وينضم مطار زايد الدولي بهذا التكريم إلى قائمة أفضل المطارات في العالم، فقد واصل تحقيق أرقام لافتة على صعيد حركة الركاب التي شهدت زيادة ثابتة ربع سنوية، حيث قدّم المطار خدمات لأكثر من 21 مليون مسافر حتى 30 سبتمبر/ أيلول.يذكر أن التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية، كان قد كشف في يوليو/ تموز الماضي عن مواصلة مطار دبي تصدر التصنيف العالمي من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية.ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن تقرير المؤسسة الدولية أن مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي الدولي وصل إلى 5.12 ملايين مقعد مجدول خلال الشهر الجاري مقابل 4.9 ملايين مقعد مجدول في يوليو 2023 بزيادة أكثر من 200 ألف مقعد جديد.يأتي تحقيق مطار دبي لتلك الطفرة في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية مع استقطاب شركات طيران جديدة وتوسع طيران الإمارات وفلاي دبي.وأضاف التقرير ذاته أن مطار "لندن هيثرو" جاء في المركز الثاني بعد مطار دبي مسجلاً أكثر 4.2 ملايين مقعد، وجاء مطار "باريس شارل ديغول" الفرنسي في المركز الثالث مسجلا 3.63 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي في المركز الرابع بنحو 3.61 ملايين مقعد، يليه مطار سيئول في المركز الخامس بنحو 3.58 ملايين مقعد، ومطار سنغافورة في المركز السادس مسجلا 3.5 ملايين مقعد، ومطار إسطنبول 3.4 ملايين مقعد.

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