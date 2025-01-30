https://sarabic.ae/20250130/سندات-زرقاء-موانئ-دبي-تشهد-حدثا-هو-الأول-من-نوعه-في-الشرق-الأوسط-1097310264.html

سندات زرقاء... "موانئ دبي" تشهد حدثا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط

سندات زرقاء... "موانئ دبي" تشهد حدثا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أدرجت "ناسداك دبي" أول سندات زرقاء للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد". 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T12:07+0000

2025-01-30T12:07+0000

2025-01-30T12:07+0000

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وقالت وكالة "وام" الإماراتية إن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج المجموعة للسندات المتوسطة الأجل بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي والمستحقة في عام 2029 بعائد 5.250%.وتم تسعير السندات بفارق 99.6 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل فارق أسعار على الإطلاق في سوق السندات أو الصكوك من مجموعة دبي العالمية.وسيتم تخصيص عائدات هذا الإصدار لتمويل مشاريع حيوية تشمل النقل البحري والبنية التحتية للموانئ والمبادرات الإيجابية في مجال المياه، ما يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس "المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي" والهدف الرابع عشر "الحياة تحت الماء".يعزز هذا الإدراج مكانة "ناسداك دبي" كمنصة رائدة للأدوات المالية المبتكرة والمرتبطة بالاستدامة، كما يعزز دور مركز دبي المالي العالمي كمركز للتمويل المستدام.يُذكر أن "ناسداك دبي" تضم حالياً العديد من السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة، وتبلغ القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين فيها 137 مليار دولار أمريكي، منها 29 مليار دولار من الإصدارات المرتبطة بالاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.واحتفالاً بالإدراج، قام سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في "ناسداك دبي".ومن المنتظر أن يتم تخصيص عائدات السندات الزرقاء لتمويل مشاريع مستدامة تشمل النقل البحري، وتحسين البنية التحتية للموانئ، ومكافحة التلوث البحري، والمبادرات الإيجابية لحماية الطبيعة والمياه.ويُعد هذا الإدراج إضافة إلى إدراجات مجموعة موانئ دبي العالمية في "ناسداك دبي"، حيث تمتلك المجموعة والشركات التابعة لها حالياً 11 إدراجاً لسندات الدين في البورصة، تشمل سندات وصكوكاً بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار.

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