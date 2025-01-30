سندات زرقاء... "موانئ دبي" تشهد حدثا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع بقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
10:03 GMT
56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250130/سندات-زرقاء-موانئ-دبي-تشهد-حدثا-هو-الأول-من-نوعه-في-الشرق-الأوسط-1097310264.html
سندات زرقاء... "موانئ دبي" تشهد حدثا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط
سندات زرقاء... "موانئ دبي" تشهد حدثا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أدرجت "ناسداك دبي" أول سندات زرقاء للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد". 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T12:07+0000
2025-01-30T12:07+0000
اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
الأخبار
دبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094280153_0:321:2964:1988_1920x0_80_0_0_27d87e96f9c39d27e5c55eeecf4520d7.jpg
وقالت وكالة "وام" الإماراتية إن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج المجموعة للسندات المتوسطة الأجل بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي والمستحقة في عام 2029 بعائد 5.250%.وتم تسعير السندات بفارق 99.6 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل فارق أسعار على الإطلاق في سوق السندات أو الصكوك من مجموعة دبي العالمية.وسيتم تخصيص عائدات هذا الإصدار لتمويل مشاريع حيوية تشمل النقل البحري والبنية التحتية للموانئ والمبادرات الإيجابية في مجال المياه، ما يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس "المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي" والهدف الرابع عشر "الحياة تحت الماء".يعزز هذا الإدراج مكانة "ناسداك دبي" كمنصة رائدة للأدوات المالية المبتكرة والمرتبطة بالاستدامة، كما يعزز دور مركز دبي المالي العالمي كمركز للتمويل المستدام.يُذكر أن "ناسداك دبي" تضم حالياً العديد من السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة، وتبلغ القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين فيها 137 مليار دولار أمريكي، منها 29 مليار دولار من الإصدارات المرتبطة بالاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.واحتفالاً بالإدراج، قام سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في "ناسداك دبي".ومن المنتظر أن يتم تخصيص عائدات السندات الزرقاء لتمويل مشاريع مستدامة تشمل النقل البحري، وتحسين البنية التحتية للموانئ، ومكافحة التلوث البحري، والمبادرات الإيجابية لحماية الطبيعة والمياه.ويُعد هذا الإدراج إضافة إلى إدراجات مجموعة موانئ دبي العالمية في "ناسداك دبي"، حيث تمتلك المجموعة والشركات التابعة لها حالياً 11 إدراجاً لسندات الدين في البورصة، تشمل سندات وصكوكاً بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار.
https://sarabic.ae/20250128/صنع-في-روسيا-الإمارات-تستضيف-أكبر-فعالية-للمنتجات-الروسية-لأول-مرة-1097233580.html
https://sarabic.ae/20240805/الأسواق-الحرة-في-دبي-تستقبل-الروبل-خبير-اقتصادي-روسيا-كسرت-الحصار-والامارات-تعتبر-بداية-1091429258.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094280153_313:0:2964:1988_1920x0_80_0_0_5862fa2aa8bab3cbed25664ff46c7c78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, دبي
اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, دبي

سندات زرقاء... "موانئ دبي" تشهد حدثا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط

12:07 GMT 30.01.2025
© AP Photo / Kamran Jebreiliيخت في مارينا دبي
يخت في مارينا دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
أدرجت "ناسداك دبي" أول سندات زرقاء للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".
وقالت وكالة "وام" الإماراتية إن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج المجموعة للسندات المتوسطة الأجل بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي والمستحقة في عام 2029 بعائد 5.250%.
وتم تسعير السندات بفارق 99.6 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل فارق أسعار على الإطلاق في سوق السندات أو الصكوك من مجموعة دبي العالمية.
العلم الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
"صنع في روسيا"... الإمارات تستضيف أكبر فعالية للمنتجات الروسية لأول مرة
28 يناير, 10:55 GMT
وسيتم تخصيص عائدات هذا الإصدار لتمويل مشاريع حيوية تشمل النقل البحري والبنية التحتية للموانئ والمبادرات الإيجابية في مجال المياه، ما يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس "المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي" والهدف الرابع عشر "الحياة تحت الماء".
يعزز هذا الإدراج مكانة "ناسداك دبي" كمنصة رائدة للأدوات المالية المبتكرة والمرتبطة بالاستدامة، كما يعزز دور مركز دبي المالي العالمي كمركز للتمويل المستدام.
يُذكر أن "ناسداك دبي" تضم حالياً العديد من السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة، وتبلغ القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين فيها 137 مليار دولار أمريكي، منها 29 مليار دولار من الإصدارات المرتبطة بالاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
الأسواق الحرة في دبي تستقبل الروبل.. خبير اقتصادي: روسيا كسرت الحصار والامارات تعتبر بداية
5 أغسطس 2024, 08:50 GMT
واحتفالاً بالإدراج، قام سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في "ناسداك دبي".
ومن المنتظر أن يتم تخصيص عائدات السندات الزرقاء لتمويل مشاريع مستدامة تشمل النقل البحري، وتحسين البنية التحتية للموانئ، ومكافحة التلوث البحري، والمبادرات الإيجابية لحماية الطبيعة والمياه.
ويُعد هذا الإدراج إضافة إلى إدراجات مجموعة موانئ دبي العالمية في "ناسداك دبي"، حيث تمتلك المجموعة والشركات التابعة لها حالياً 11 إدراجاً لسندات الدين في البورصة، تشمل سندات وصكوكاً بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала