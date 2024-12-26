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https://sarabic.ae/20241226/دولة-آسيوية-تعتزم-بناء-أكبر-سد-في-العالم-للطاقة-الكهرومائية-1096198620.html
دولة آسيوية تعتزم بناء أكبر سد في العالم للطاقة الكهرومائية
دولة آسيوية تعتزم بناء أكبر سد في العالم للطاقة الكهرومائية
سبوتنيك عربي
صادقت الصين على "بناء ما سيكون أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم"، لتطلق بذلك مشروعا طموحا على الحافة الشرقية لهضبة التبت. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T08:16+0000
2024-12-26T08:16+0000
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وقالت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، إن "المشروع سيكون له دور رئيسي في تحقيق أهداف الصين، في الحد من انبعاثات الكربون والحياد الكربوني وتحفيز الصناعات ذات الصلة وخلق فرص العمل في التبت".وبحسب تقديرات قدمتها شركة "باور كونستركشن كوربوريشن أوف تشاينا"، عام 2020، فإن السد الذي سيتم بناؤه على الروافد الدنيا لنهر "يارلونغ زانغبو" يمكن أن ينتج 300 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويا.ومن المتوقع أن تتجاوز تكاليف بناء السد، بما في ذلك التكاليف الهندسية الخاصة بسد الخوانق الثلاثة، 254.2 مليار يوان (34.83 مليار دولار)، وشمل ذلك إعادة توطين 1.4 مليون شخص شردهم السد، وكان ذلك أكثر من 4 أمثال التقدير الأولي البالغ 57 مليار يوان، وفقا لوسائل إعلام صينية.وقالت صحيفة "South China Morning Post"، إن السد الصيني المزمع بناؤه سيتم تصميمه بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي دون أي شكل من التدخل البشري.وتقرر تصميم السد مقطعا عبر الطباعة الثلاثية الأبعاد، ثم يتم التعامل مع جميع معدات البناء من جرافات وغيرها وجميع المواد التي تنقلها الشاحنات عبر الذكاء الاصطناعي.يذكر أن الصين تعتبر دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة التي تشمل مصادر توليد الكهرباء دون انبعاثات كربونية.ورغم امتلاكها المكانة الأولى عالميا في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية، إلا أنها تمتلك عددا من السدود المائية العملاقة، التي تستخدم في توليد الطاقة.ونشرت وسائل إعلام صينية صورا قالت إنها لمحطة "بايخهتان"، تم التقاطها في الـ21 من أبريل/ نيسان الماضي، ومن المقرر أن تصبح المحطة التي يتم إنشاؤها جنوب غربي الصين، أكبر محطة كهرمائية للطاقة قيد الإنشاء في العالم.
https://sarabic.ae/20231120/إعلام-الصين-تقترب-من-سد-الفجوة-التكنولوجية-لسلاح-الغواصات-مع-أمريكا--1083318667.html
https://sarabic.ae/20240706/إجلاء-آلاف-السكان-بعد-تسرب-المياه-من-سد-على-ثاني-أكبر-بحيرة-في-الصين-فيديو-1090538908.html
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الصين, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الصين, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

دولة آسيوية تعتزم بناء أكبر سد في العالم للطاقة الكهرومائية

08:16 GMT 26.12.2024
© AP Photo / Wang Gang/Xinhua سد الممرات الثلاثة، أكبر سد هيدروليكي في العالم بني على نهر اليانغتسي في الصين. 17 يوليو 2020
سد الممرات الثلاثة، أكبر سد هيدروليكي في العالم بني على نهر اليانغتسي في الصين. 17 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Wang Gang/Xinhua
تابعنا عبر
صادقت الصين على "بناء ما سيكون أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم"، لتطلق بذلك مشروعا طموحا على الحافة الشرقية لهضبة التبت.
وقالت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، إن "المشروع سيكون له دور رئيسي في تحقيق أهداف الصين، في الحد من انبعاثات الكربون والحياد الكربوني وتحفيز الصناعات ذات الصلة وخلق فرص العمل في التبت".
وبحسب تقديرات قدمتها شركة "باور كونستركشن كوربوريشن أوف تشاينا"، عام 2020، فإن السد الذي سيتم بناؤه على الروافد الدنيا لنهر "يارلونغ زانغبو" يمكن أن ينتج 300 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويا.
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
إعلام: الصين تقترب من سد "الفجوة التكنولوجية" لسلاح الغواصات مع أمريكا
20 نوفمبر 2023, 13:38 GMT
ومن المتوقع أن تتجاوز تكاليف بناء السد، بما في ذلك التكاليف الهندسية الخاصة بسد الخوانق الثلاثة، 254.2 مليار يوان (34.83 مليار دولار)، وشمل ذلك إعادة توطين 1.4 مليون شخص شردهم السد، وكان ذلك أكثر من 4 أمثال التقدير الأولي البالغ 57 مليار يوان، وفقا لوسائل إعلام صينية.

وكان الإعلام الصيني، قد قال إن "الصين تعتزم تشييد أكبر سد مائي، دون تدخل العنصر البشري في عملية البناء، حيث ستعتمد فقط على طابعة ثلاثية الأبعاد لبناء السد، الذي من المنتظر أن يصل ارتفاعه إلى 180 مترا".

وقالت صحيفة "South China Morning Post"، إن السد الصيني المزمع بناؤه سيتم تصميمه بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي دون أي شكل من التدخل البشري.
وتقرر تصميم السد مقطعا عبر الطباعة الثلاثية الأبعاد، ثم يتم التعامل مع جميع معدات البناء من جرافات وغيرها وجميع المواد التي تنقلها الشاحنات عبر الذكاء الاصطناعي.
فيضانات في منطقة بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
إجلاء آلاف السكان بعد تسرب المياه من سد على ثاني أكبر بحيرة في الصين... فيديو
6 يوليو, 08:50 GMT
يذكر أن الصين تعتبر دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة التي تشمل مصادر توليد الكهرباء دون انبعاثات كربونية.
ورغم امتلاكها المكانة الأولى عالميا في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية، إلا أنها تمتلك عددا من السدود المائية العملاقة، التي تستخدم في توليد الطاقة.

وتحاول الصين التوسع في مجال توليد الطاقة عن طريق إنشاء محطة عملاقة لتوليد الكهرباء من المجاري المائية وهي محطة "بايخهتان".

ونشرت وسائل إعلام صينية صورا قالت إنها لمحطة "بايخهتان"، تم التقاطها في الـ21 من أبريل/ نيسان الماضي، ومن المقرر أن تصبح المحطة التي يتم إنشاؤها جنوب غربي الصين، أكبر محطة كهرمائية للطاقة قيد الإنشاء في العالم.
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