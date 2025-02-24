https://sarabic.ae/20250224/دولة-عربية-تستثمر-بـ4-حقول-غاز-ضخمة-في-البحر-المتوسط-لتعزيز-صادراتها-1098123995.html
دولة عربية تستثمر بـ4 حقول غاز ضخمة في البحر المتوسط لتعزيز صادراتها
دولة عربية تستثمر بـ4 حقول غاز ضخمة في البحر المتوسط لتعزيز صادراتها
سبوتنيك عربي
قامت دولة عربية بالتوقيع على اتفاقيات مهمة في قطاع الغاز الطبيعي مع قبرص، بهدف تسريع وتيرة استغلال الاحتياطيات الهائلة من موارد شرق البحر المتوسط. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتضفي الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، طابعا رسميا على خطة طال انتظارها لربط الاحتياطيات القبرصية بمرافق الغاز الطبيعي المسال في مصر.وستتواصل المفاوضات بين الطرفين لجلب كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى مصر، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحسب موقع "الطاقة".وتُعَد الاتفاقيات خطوة بارزة في تعزيز التعاون بين القاهرة ونيقوسيا في قطاع الطاقة، ما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والتعاون المشترك في تطوير الاكتشافات القبرصية باستعمال البنية التحتية المصرية.شركة عالمية تكشف عن دولة عربية أصبحت "الممر الرئيسي" لتصدير الغاز شرق المتوسطعشرات السفن تعود إلى قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح
https://sarabic.ae/20250224/مصر-تعزز-قدراتها-في-تخزين-الكهرباء-بصفقة-ضخمة-مع-دولة-عربية-1098107085.html
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اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, قبرص, أخبار قبرص
اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, قبرص, أخبار قبرص
دولة عربية تستثمر بـ4 حقول غاز ضخمة في البحر المتوسط لتعزيز صادراتها
قامت دولة عربية بالتوقيع على اتفاقيات مهمة في قطاع الغاز الطبيعي مع قبرص، بهدف تسريع وتيرة استغلال الاحتياطيات الهائلة من موارد شرق البحر المتوسط.
وتضفي الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، طابعا رسميا على خطة طال انتظارها لربط الاحتياطيات القبرصية بمرافق الغاز الطبيعي المسال في مصر.
وتهدف الخطوة إلى دعم استراتيجية القاهرة في أن تصبح مركزًا محوريًا في تجارة الطاقة، من خلال استقبال الغاز المُنتج من الاكتشافات الجديدة وإعادة تصديره إلى أوروبا.
وستتواصل المفاوضات بين الطرفين لجلب كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى مصر، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحسب موقع "الطاقة".
وتُعَد الاتفاقيات خطوة بارزة في تعزيز التعاون بين القاهرة ونيقوسيا في قطاع الطاقة، ما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والتعاون المشترك في تطوير الاكتشافات القبرصية باستعمال البنية التحتية المصرية.