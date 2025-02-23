شركة عالمية تكشف عن دولة عربية أصبحت "الممر الرئيسي" لتصدير الغاز شرق المتوسط

عربي
بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250223/شركة-عالمية-تكشف-عن-دولة-عربية-أصبحت-الممر-الرئيسي-لتصدير-الغاز-شرق-المتوسط--1098090514.html
شركة عالمية تكشف عن دولة عربية أصبحت "الممر الرئيسي" لتصدير الغاز شرق المتوسط
شركة عالمية تكشف عن دولة عربية أصبحت "الممر الرئيسي" لتصدير الغاز شرق المتوسط
سبوتنيك عربي
أكدت شركة عالمية أن دولة عربية أصبحت الممر الرئيس لتصدير الغاز في شرق المتوسط، مشيرة إلى قدرتها على تصدير 125 تريليون قدم مكعبة عبر بنيتها التحتية القوية. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T13:15+0000
2025-02-23T13:15+0000
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069712750_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_5073495a5ae57b88695a3ae6b98186bb.jpg
وأشارت الشركة العالمية إلى أن جمهورية مصر العربية هس الدولة التي أصبحت الممر الرئيس لتصدير الغاز في شرقي المتوسط.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وقّع مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر للطاقة (إيجبس 2025)، اتفاقيتين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي باستعمال البنية التحتية المصرية، وفقا لموقع "الطاقة".وعبّر رئيس مجلس إدارة شركة "نسر" (NESR) العالمية لحلول الطاقة والنفط المهندس شريف فودة-في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) على هامش مشاركته في "إيجبس 2025" عن تفاؤله بمستقبل الاستكشافات النفطية في مصر في ظل وجود 3 شركات عالمية كبرى تعمل -حاليًا- في أعمال الحفر.وتقدم شركة نسر خدمات متكاملة في قطاع النفط، تشمل الحفر والإنتاج والخدمات اللوجستية، وتوفر حلولًا متقدمة مثل الحفر الاتجاهي والتحكم في الضغط وأدوات الصيد والحفر.النفط والغاز في مصرأكّد المهندس شريف فودة أن قطاع النفط والغاز في مصر ينتظره مستقبل واعد، ولكن لا بد من تحسين البيئة الاقتصادية وتقليل المخاطر لضمان استرداد أموال المستثمرين من أجل تحفيزهم على ضخ استثمارات كبرى ومن ثم زيادة الإنتاج.ولفت إلى أن مصر لديها إمكانات هائلة في هذا القطاع من خلال الاكتشافات الجديدة، ومحاولة مد عمر الآبار القديمة في الصحراء الغربية.لاستثمارات في مصرقال فودة إن شركة نسر لديها مشروعات كبرى في مصر والشرق الأوسط لإدخال كل الخدمات إلى آبار النفط وتزويدها بتقنيات الشركة الحديثة في الوقود الصخري وإزالة الكربون.وتابع أن الشركة تعمل -كذلك- على استخراج الغاز الصخري من طبقة "أبو رواش F" بالصحراء الغربية، متوقعًا أن يسهم هذا المشروع في زيادة إنتاج مصر من النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميًا.وأكد فودة أهمية مصر بوصفها مركزًا لتصدير الغاز، مشيرًا إلى أنها قد أصبحت الممر الرئيس لتصدير الغاز الطبيعي في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250223/مصر-تكشف-عن-تفاصيل-مشروع-إنشاء-فرع-لجامعة-القاهرة-في-قطر-1098084761.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069712750_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_c8982cff7b2b4493dc2e457f85b3ba00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد
العالم العربي, اقتصاد

شركة عالمية تكشف عن دولة عربية أصبحت "الممر الرئيسي" لتصدير الغاز شرق المتوسط

13:15 GMT 23.02.2025
© Sputnik . Usama Dyub(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية
(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik . Usama Dyub
تابعنا عبر
أكدت شركة عالمية أن دولة عربية أصبحت الممر الرئيس لتصدير الغاز في شرق المتوسط، مشيرة إلى قدرتها على تصدير 125 تريليون قدم مكعبة عبر بنيتها التحتية القوية.
وأشارت الشركة العالمية إلى أن جمهورية مصر العربية هس الدولة التي أصبحت الممر الرئيس لتصدير الغاز في شرقي المتوسط.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وقّع مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر للطاقة (إيجبس 2025)، اتفاقيتين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي باستعمال البنية التحتية المصرية، وفقا لموقع "الطاقة".

وتأتي الاتفاقيتان تنفيذًا لإستراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، من خلال استقبال الغاز المنتج من حقول شرق المتوسط وتوجيهه إلى السوق المحلية وإعادة تصديره إلى أوروبا.

وعبّر رئيس مجلس إدارة شركة "نسر" (NESR) العالمية لحلول الطاقة والنفط المهندس شريف فودة-في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) على هامش مشاركته في "إيجبس 2025" عن تفاؤله بمستقبل الاستكشافات النفطية في مصر في ظل وجود 3 شركات عالمية كبرى تعمل -حاليًا- في أعمال الحفر.
وتقدم شركة نسر خدمات متكاملة في قطاع النفط، تشمل الحفر والإنتاج والخدمات اللوجستية، وتوفر حلولًا متقدمة مثل الحفر الاتجاهي والتحكم في الضغط وأدوات الصيد والحفر.

النفط والغاز في مصر

أكّد المهندس شريف فودة أن قطاع النفط والغاز في مصر ينتظره مستقبل واعد، ولكن لا بد من تحسين البيئة الاقتصادية وتقليل المخاطر لضمان استرداد أموال المستثمرين من أجل تحفيزهم على ضخ استثمارات كبرى ومن ثم زيادة الإنتاج.
جامعة القاهرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
مصر تكشف عن تفاصيل مشروع إنشاء فرع لجامعة القاهرة في قطر
11:05 GMT
ولفت إلى أن مصر لديها إمكانات هائلة في هذا القطاع من خلال الاكتشافات الجديدة، ومحاولة مد عمر الآبار القديمة في الصحراء الغربية.

لاستثمارات في مصر

قال فودة إن شركة نسر لديها مشروعات كبرى في مصر والشرق الأوسط لإدخال كل الخدمات إلى آبار النفط وتزويدها بتقنيات الشركة الحديثة في الوقود الصخري وإزالة الكربون.

وأضاف، خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن استثمارات "نسر" في مصر قد زادت بنحو 22 مليون دولار خلال العام الماضي من خلال نقل معدات جديدة لدعم الوقود الصخري.

وتابع أن الشركة تعمل -كذلك- على استخراج الغاز الصخري من طبقة "أبو رواش F" بالصحراء الغربية، متوقعًا أن يسهم هذا المشروع في زيادة إنتاج مصر من النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميًا.
وأكد فودة أهمية مصر بوصفها مركزًا لتصدير الغاز، مشيرًا إلى أنها قد أصبحت الممر الرئيس لتصدير الغاز الطبيعي في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала