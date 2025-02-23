https://sarabic.ae/20250223/شركة-عالمية-تكشف-عن-دولة-عربية-أصبحت-الممر-الرئيسي-لتصدير-الغاز-شرق-المتوسط--1098090514.html
شركة عالمية تكشف عن دولة عربية أصبحت "الممر الرئيسي" لتصدير الغاز شرق المتوسط
شركة عالمية تكشف عن دولة عربية أصبحت "الممر الرئيسي" لتصدير الغاز شرق المتوسط
سبوتنيك عربي
أكدت شركة عالمية أن دولة عربية أصبحت الممر الرئيس لتصدير الغاز في شرق المتوسط، مشيرة إلى قدرتها على تصدير 125 تريليون قدم مكعبة عبر بنيتها التحتية القوية. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T13:15+0000
2025-02-23T13:15+0000
2025-02-23T13:15+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وأشارت الشركة العالمية إلى أن جمهورية مصر العربية هس الدولة التي أصبحت الممر الرئيس لتصدير الغاز في شرقي المتوسط.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وقّع مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر للطاقة (إيجبس 2025)، اتفاقيتين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي باستعمال البنية التحتية المصرية، وفقا لموقع "الطاقة".وعبّر رئيس مجلس إدارة شركة "نسر" (NESR) العالمية لحلول الطاقة والنفط المهندس شريف فودة-في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) على هامش مشاركته في "إيجبس 2025" عن تفاؤله بمستقبل الاستكشافات النفطية في مصر في ظل وجود 3 شركات عالمية كبرى تعمل -حاليًا- في أعمال الحفر.وتقدم شركة نسر خدمات متكاملة في قطاع النفط، تشمل الحفر والإنتاج والخدمات اللوجستية، وتوفر حلولًا متقدمة مثل الحفر الاتجاهي والتحكم في الضغط وأدوات الصيد والحفر.النفط والغاز في مصرأكّد المهندس شريف فودة أن قطاع النفط والغاز في مصر ينتظره مستقبل واعد، ولكن لا بد من تحسين البيئة الاقتصادية وتقليل المخاطر لضمان استرداد أموال المستثمرين من أجل تحفيزهم على ضخ استثمارات كبرى ومن ثم زيادة الإنتاج.ولفت إلى أن مصر لديها إمكانات هائلة في هذا القطاع من خلال الاكتشافات الجديدة، ومحاولة مد عمر الآبار القديمة في الصحراء الغربية.لاستثمارات في مصرقال فودة إن شركة نسر لديها مشروعات كبرى في مصر والشرق الأوسط لإدخال كل الخدمات إلى آبار النفط وتزويدها بتقنيات الشركة الحديثة في الوقود الصخري وإزالة الكربون.وتابع أن الشركة تعمل -كذلك- على استخراج الغاز الصخري من طبقة "أبو رواش F" بالصحراء الغربية، متوقعًا أن يسهم هذا المشروع في زيادة إنتاج مصر من النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميًا.وأكد فودة أهمية مصر بوصفها مركزًا لتصدير الغاز، مشيرًا إلى أنها قد أصبحت الممر الرئيس لتصدير الغاز الطبيعي في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250223/مصر-تكشف-عن-تفاصيل-مشروع-إنشاء-فرع-لجامعة-القاهرة-في-قطر-1098084761.html
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العالم العربي, اقتصاد
شركة عالمية تكشف عن دولة عربية أصبحت "الممر الرئيسي" لتصدير الغاز شرق المتوسط
أكدت شركة عالمية أن دولة عربية أصبحت الممر الرئيس لتصدير الغاز في شرق المتوسط، مشيرة إلى قدرتها على تصدير 125 تريليون قدم مكعبة عبر بنيتها التحتية القوية.
وأشارت الشركة العالمية إلى أن جمهورية مصر العربية هس الدولة التي أصبحت الممر الرئيس لتصدير الغاز في شرقي المتوسط.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وقّع مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر للطاقة (إيجبس 2025)، اتفاقيتين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي باستعمال البنية التحتية المصرية، وفقا لموقع "الطاقة".
وتأتي الاتفاقيتان تنفيذًا لإستراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، من خلال استقبال الغاز المنتج من حقول شرق المتوسط وتوجيهه إلى السوق المحلية وإعادة تصديره إلى أوروبا.
وعبّر رئيس مجلس إدارة شركة "نسر" (NESR) العالمية لحلول الطاقة والنفط المهندس شريف فودة-في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) على هامش مشاركته في "إيجبس 2025" عن تفاؤله بمستقبل الاستكشافات النفطية في مصر في ظل وجود 3 شركات عالمية كبرى تعمل -حاليًا- في أعمال الحفر.
وتقدم شركة نسر خدمات متكاملة في قطاع النفط، تشمل الحفر والإنتاج والخدمات اللوجستية، وتوفر حلولًا متقدمة مثل الحفر الاتجاهي والتحكم في الضغط وأدوات الصيد والحفر.
أكّد المهندس شريف فودة أن قطاع النفط والغاز في مصر ينتظره مستقبل واعد، ولكن لا بد من تحسين البيئة الاقتصادية وتقليل المخاطر لضمان استرداد أموال المستثمرين من أجل تحفيزهم على ضخ استثمارات كبرى ومن ثم زيادة الإنتاج.
ولفت إلى أن مصر لديها إمكانات هائلة في هذا القطاع من خلال الاكتشافات الجديدة، ومحاولة مد عمر الآبار القديمة في الصحراء الغربية.
قال فودة إن شركة نسر لديها مشروعات كبرى في مصر والشرق الأوسط لإدخال كل الخدمات إلى آبار النفط وتزويدها بتقنيات الشركة الحديثة في الوقود الصخري وإزالة الكربون.
وأضاف، خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن استثمارات "نسر" في مصر قد زادت بنحو 22 مليون دولار خلال العام الماضي من خلال نقل معدات جديدة لدعم الوقود الصخري.
وتابع أن الشركة تعمل -كذلك- على استخراج الغاز الصخري من طبقة "أبو رواش F" بالصحراء الغربية، متوقعًا أن يسهم هذا المشروع في زيادة إنتاج مصر من النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميًا.
وأكد فودة أهمية مصر بوصفها مركزًا لتصدير الغاز، مشيرًا إلى أنها قد أصبحت الممر الرئيس لتصدير الغاز الطبيعي في المنطقة.