https://sarabic.ae/20250223/شركة-عالمية-تكشف-عن-دولة-عربية-أصبحت-الممر-الرئيسي-لتصدير-الغاز-شرق-المتوسط--1098090514.html

شركة عالمية تكشف عن دولة عربية أصبحت "الممر الرئيسي" لتصدير الغاز شرق المتوسط

شركة عالمية تكشف عن دولة عربية أصبحت "الممر الرئيسي" لتصدير الغاز شرق المتوسط

سبوتنيك عربي

أكدت شركة عالمية أن دولة عربية أصبحت الممر الرئيس لتصدير الغاز في شرق المتوسط، مشيرة إلى قدرتها على تصدير 125 تريليون قدم مكعبة عبر بنيتها التحتية القوية. 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T13:15+0000

2025-02-23T13:15+0000

2025-02-23T13:15+0000

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069712750_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_5073495a5ae57b88695a3ae6b98186bb.jpg

وأشارت الشركة العالمية إلى أن جمهورية مصر العربية هس الدولة التي أصبحت الممر الرئيس لتصدير الغاز في شرقي المتوسط.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وقّع مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر للطاقة (إيجبس 2025)، اتفاقيتين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي باستعمال البنية التحتية المصرية، وفقا لموقع "الطاقة".وعبّر رئيس مجلس إدارة شركة "نسر" (NESR) العالمية لحلول الطاقة والنفط المهندس شريف فودة-في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) على هامش مشاركته في "إيجبس 2025" عن تفاؤله بمستقبل الاستكشافات النفطية في مصر في ظل وجود 3 شركات عالمية كبرى تعمل -حاليًا- في أعمال الحفر.وتقدم شركة نسر خدمات متكاملة في قطاع النفط، تشمل الحفر والإنتاج والخدمات اللوجستية، وتوفر حلولًا متقدمة مثل الحفر الاتجاهي والتحكم في الضغط وأدوات الصيد والحفر.النفط والغاز في مصرأكّد المهندس شريف فودة أن قطاع النفط والغاز في مصر ينتظره مستقبل واعد، ولكن لا بد من تحسين البيئة الاقتصادية وتقليل المخاطر لضمان استرداد أموال المستثمرين من أجل تحفيزهم على ضخ استثمارات كبرى ومن ثم زيادة الإنتاج.ولفت إلى أن مصر لديها إمكانات هائلة في هذا القطاع من خلال الاكتشافات الجديدة، ومحاولة مد عمر الآبار القديمة في الصحراء الغربية.لاستثمارات في مصرقال فودة إن شركة نسر لديها مشروعات كبرى في مصر والشرق الأوسط لإدخال كل الخدمات إلى آبار النفط وتزويدها بتقنيات الشركة الحديثة في الوقود الصخري وإزالة الكربون.وتابع أن الشركة تعمل -كذلك- على استخراج الغاز الصخري من طبقة "أبو رواش F" بالصحراء الغربية، متوقعًا أن يسهم هذا المشروع في زيادة إنتاج مصر من النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميًا.وأكد فودة أهمية مصر بوصفها مركزًا لتصدير الغاز، مشيرًا إلى أنها قد أصبحت الممر الرئيس لتصدير الغاز الطبيعي في المنطقة.

https://sarabic.ae/20250223/مصر-تكشف-عن-تفاصيل-مشروع-إنشاء-فرع-لجامعة-القاهرة-في-قطر-1098084761.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, اقتصاد