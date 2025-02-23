مصر تكشف عن تفاصيل مشروع إنشاء فرع لجامعة القاهرة في قطر

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بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
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البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
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مصر تكشف عن تفاصيل مشروع إنشاء فرع لجامعة القاهرة في قطر
مصر تكشف عن تفاصيل مشروع إنشاء فرع لجامعة القاهرة في قطر
سبوتنيك عربي
وافق المجلس الأعلى للجامعات في مصر، أمس السبت، على قرار إنشاء فرع لجامعة القاهرة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار استراتيجية مصر لتوسيع نطاق التعليم... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T11:05+0000
2025-02-23T11:05+0000
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وبحسب صحيفة "الدستور" المصرية، يهدف فرع جامعة القاهرة في الدوحة، إلى تقديم برامج أكاديمية متطورة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مع التركيز على التخصصات المطلوبة مثل العلوم الهندسية والتكنولوجية والعلوم الطبية والصحية والعلوم الإنسانية والاجتماعية وإدارة الأعمال والاقتصاد.ويسعى فرع الجامعة إلى تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين مصر وقطر، وتوفير بيئة تعليمية متميزة لإعداد كوادر مؤهلة تسهم في التنمية المستدامة.من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي المصرية، أن "المجلس الأعلى للجامعات اعتمد القرار مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه، ويشمل ذلك التنسيق مع الجهات المعنية في مصر وقطر لضمان سير العملية بسلاسة، ووفقًا للمعايير الأكاديمية المعتمدة".وسيتيح الفرع الجديد فرصًا للتعاون البحثي بين جامعة القاهرة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في قطر، بالإضافة إلى تشجيع برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، لتعزيز التجارب التعليمية وتوسيع آفاق المعرفة.إلى جانب فرع الدوحة، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات في مصر، قرارًا بإنشاء فرع آخر لجامعة القاهرة في العاصمة السعودية الرياض، في إطار رؤية الجامعة لتعزيز حضورها الدولي وتقديم تعليم عالي الجودة للطلاب في مختلف الدول العربية.
https://sarabic.ae/20250216/وزير-المالية-القطري-يرى-في-مصر-مرشحا-ممتازا-للاستثمارات-1097832281.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم

مصر تكشف عن تفاصيل مشروع إنشاء فرع لجامعة القاهرة في قطر

11:05 GMT 23.02.2025
© AP Photo / Hassan Ammarجامعة القاهرة في مصر
جامعة القاهرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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وافق المجلس الأعلى للجامعات في مصر، أمس السبت، على قرار إنشاء فرع لجامعة القاهرة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار استراتيجية مصر لتوسيع نطاق التعليم العالي المصري وتعزيز حضوره الدولي، بما يخدم الطلاب في المنطقة العربية.
وبحسب صحيفة "الدستور" المصرية، يهدف فرع جامعة القاهرة في الدوحة، إلى تقديم برامج أكاديمية متطورة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مع التركيز على التخصصات المطلوبة مثل العلوم الهندسية والتكنولوجية والعلوم الطبية والصحية والعلوم الإنسانية والاجتماعية وإدارة الأعمال والاقتصاد.
ويسعى فرع الجامعة إلى تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين مصر وقطر، وتوفير بيئة تعليمية متميزة لإعداد كوادر مؤهلة تسهم في التنمية المستدامة.
العاصمة الإدارية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
وزير المالية القطري يرى في مصر مرشحا ممتازا للاستثمارات
16 فبراير, 13:54 GMT
من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي المصرية، أن "المجلس الأعلى للجامعات اعتمد القرار مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه، ويشمل ذلك التنسيق مع الجهات المعنية في مصر وقطر لضمان سير العملية بسلاسة، ووفقًا للمعايير الأكاديمية المعتمدة".
وسيتيح الفرع الجديد فرصًا للتعاون البحثي بين جامعة القاهرة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في قطر، بالإضافة إلى تشجيع برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، لتعزيز التجارب التعليمية وتوسيع آفاق المعرفة.
مصر وقطر.. من الاتهام بدعم الإرهاب إلى نحن أشقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
وسائط متعددة
مصر وقطر... من الاتهام بدعم الإرهاب إلى "نحن أشقاء"
1 مارس 2023, 12:25 GMT
إلى جانب فرع الدوحة، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات في مصر، قرارًا بإنشاء فرع آخر لجامعة القاهرة في العاصمة السعودية الرياض، في إطار رؤية الجامعة لتعزيز حضورها الدولي وتقديم تعليم عالي الجودة للطلاب في مختلف الدول العربية.
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