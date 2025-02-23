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مصر تكشف عن تفاصيل مشروع إنشاء فرع لجامعة القاهرة في قطر
مصر تكشف عن تفاصيل مشروع إنشاء فرع لجامعة القاهرة في قطر
سبوتنيك عربي
وافق المجلس الأعلى للجامعات في مصر، أمس السبت، على قرار إنشاء فرع لجامعة القاهرة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار استراتيجية مصر لتوسيع نطاق التعليم... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب صحيفة "الدستور" المصرية، يهدف فرع جامعة القاهرة في الدوحة، إلى تقديم برامج أكاديمية متطورة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مع التركيز على التخصصات المطلوبة مثل العلوم الهندسية والتكنولوجية والعلوم الطبية والصحية والعلوم الإنسانية والاجتماعية وإدارة الأعمال والاقتصاد.ويسعى فرع الجامعة إلى تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين مصر وقطر، وتوفير بيئة تعليمية متميزة لإعداد كوادر مؤهلة تسهم في التنمية المستدامة.من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي المصرية، أن "المجلس الأعلى للجامعات اعتمد القرار مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه، ويشمل ذلك التنسيق مع الجهات المعنية في مصر وقطر لضمان سير العملية بسلاسة، ووفقًا للمعايير الأكاديمية المعتمدة".وسيتيح الفرع الجديد فرصًا للتعاون البحثي بين جامعة القاهرة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في قطر، بالإضافة إلى تشجيع برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، لتعزيز التجارب التعليمية وتوسيع آفاق المعرفة.إلى جانب فرع الدوحة، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات في مصر، قرارًا بإنشاء فرع آخر لجامعة القاهرة في العاصمة السعودية الرياض، في إطار رؤية الجامعة لتعزيز حضورها الدولي وتقديم تعليم عالي الجودة للطلاب في مختلف الدول العربية.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم
مصر تكشف عن تفاصيل مشروع إنشاء فرع لجامعة القاهرة في قطر
وافق المجلس الأعلى للجامعات في مصر، أمس السبت، على قرار إنشاء فرع لجامعة القاهرة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار استراتيجية مصر لتوسيع نطاق التعليم العالي المصري وتعزيز حضوره الدولي، بما يخدم الطلاب في المنطقة العربية.
وبحسب صحيفة
"الدستور" المصرية، يهدف فرع جامعة القاهرة في الدوحة، إلى تقديم برامج أكاديمية متطورة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مع التركيز على التخصصات المطلوبة مثل العلوم الهندسية والتكنولوجية والعلوم الطبية والصحية والعلوم الإنسانية والاجتماعية وإدارة الأعمال والاقتصاد.
ويسعى فرع الجامعة إلى تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين مصر وقطر، وتوفير بيئة تعليمية متميزة لإعداد كوادر مؤهلة تسهم في التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي المصرية، أن "المجلس الأعلى للجامعات اعتمد القرار مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه، ويشمل ذلك التنسيق مع الجهات المعنية في مصر وقطر لضمان سير العملية بسلاسة، ووفقًا للمعايير الأكاديمية المعتمدة".
وسيتيح الفرع الجديد فرصًا للتعاون البحثي بين جامعة القاهرة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في قطر، بالإضافة إلى تشجيع برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، لتعزيز التجارب التعليمية وتوسيع آفاق المعرفة.
إلى جانب فرع الدوحة، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات في مصر، قرارًا بإنشاء فرع آخر لجامعة القاهرة في العاصمة السعودية الرياض، في إطار رؤية الجامعة لتعزيز حضورها الدولي وتقديم تعليم عالي الجودة للطلاب في مختلف الدول العربية.