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مصر تعزز قدراتها في تخزين الكهرباء بصفقة ضخمة مع دولة عربية
مصر تعزز قدراتها في تخزين الكهرباء بصفقة ضخمة مع دولة عربية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن اتفاقية وقعتها مصر لإنشاء محطتين كهربائيتين، من شأنها تعزيز قدرة البلاد في تخزين الكهرباء. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T07:39+0000
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وأشار التقرير إلى توقيع اتفاقية جديدة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في القاهرة مع شركة إماراتية، لإنشاء محطتين جديدتين بقدرات كبيرة، من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع تخزين الكهرباء في مصر.وأبرمت الوزارة، يوم أمس الأحد 23 فبراير/ شباط الجاري، اتفاقية مع شركة "أميا باور" الإماراتية، لإنشاء محطتين لتخزين الكهرباء، بقدرة 1500 ميغاواط/ساعة.وشهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت، مراسم توقيع اتفاقية إنشاء محطتي تخزين للكهرباء في مصر، والتي جرت بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "أميا باور" الإماراتية.وذكر البيان أن المحطة الأولى التي تبنيها شركة "أميا باور" الإماراتية، في منطقة بنبان في محافظة أسوان، بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط/ساعة.أما المحطة الثانية، فستكون في منطقة الزعفرانة، ومن المقرر أن تبلغ قدرتها الإجمالية 1000 ميغاواط/ساعة، بالإضافة إلى محطات المحولات والربط على الشبكة الموحدة، للإسهام بزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية على مدار اليوم وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.الطاقة المتجددة في سوريا... تحديات وفرص في صحراء تدمر دولة عربية ضمن أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, طاقة
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, طاقة
مصر تعزز قدراتها في تخزين الكهرباء بصفقة ضخمة مع دولة عربية
07:39 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 07:40 GMT 24.02.2025)
كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن اتفاقية وقعتها مصر لإنشاء محطتين كهربائيتين، من شأنها تعزيز قدرة البلاد في تخزين الكهرباء.
وأشار التقرير إلى توقيع اتفاقية جديدة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في القاهرة مع شركة إماراتية، لإنشاء محطتين جديدتين بقدرات كبيرة، من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع تخزين الكهرباء في مصر.
وأبرمت الوزارة، يوم أمس الأحد 23 فبراير/ شباط الجاري، اتفاقية مع شركة "أميا باور" الإماراتية، لإنشاء محطتين لتخزين الكهرباء، بقدرة 1500 ميغاواط/ساعة.
ووفقا لبيان حصلت عليه المنصة، فإن الاتفاقية الجديدة تأتي في إطار استراتيجية العمل والخطة التنفيذية لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، من خلال توفير إمكانات كبيرة لتخزين الكهرباء في مصر، بجانب حسن إدارة واستثمارات الطاقات المختلفة لخفض استهلاك الوقود الأحفوري.
وشهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت، مراسم توقيع اتفاقية إنشاء محطتي تخزين للكهرباء
في مصر، والتي جرت بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "أميا باور" الإماراتية.
وقال الوزير عصمت، إن هناك أهمية لتخزين الكهرباء في مصر، بشكل مستقل، بنظام البطاريات، إذ تكتسب أهميتها من رؤية الدولة وخطة عمل الوزارة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات المتجددة.
وذكر البيان أن المحطة الأولى
التي تبنيها شركة "أميا باور" الإماراتية، في منطقة بنبان في محافظة أسوان، بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط/ساعة.
أما المحطة الثانية، فستكون في منطقة الزعفرانة، ومن المقرر أن تبلغ قدرتها الإجمالية 1000 ميغاواط/ساعة، بالإضافة إلى محطات المحولات والربط على الشبكة الموحدة، للإسهام بزيادة مشاركة الطاقة المتجددة
في مزيج الطاقة الكهربائية على مدار اليوم وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.