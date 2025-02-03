https://sarabic.ae/20250203/دولة-عربية-ضمن-أكبر-10-دول-أفريقية-في-تركيبات-الطاقة-الشمسية-خلال-2024--1097419641.html
دولة عربية ضمن أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024
دولة عربية ضمن أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة بأكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024، من ضمنها دولة عربية. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T08:51+0000
2025-02-03T08:51+0000
2025-02-03T08:51+0000
اقتصاد
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
طاقة شمسية
طاقة نظيفة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/07/1088607728_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f01372162d67c33701c2be509a5c40f4.jpg
أشار التقرير إلى أن تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة في أفريقيا بلغت قرابة 2.5 غيغاواط خلال عام 2024، لتصل القدرة التراكمية إلى 19.2 غيغاواط، دون حساب التركيبات السكنية.وكشف التقرير عن أن مصر جاءت في المركز الثاني بعد جنوب أفريقيا ضمن قائمة أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية، خلال 2024. وهيمنت السعة المركبة على نطاق المرافق على مشهد الإضافات الشمسية الجديدة في القارة السمراء خلال عام 2024.ووفقا للتقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة، نستعرض قائمة بأكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024، وهي كالآتي:وظهرت الدول العربية في مراكز متأخرة بعد قائمة أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024، وكان أول ظهور في هذا السباق لموريتانيا في المركز الـ13 بسعة جديدة 17 ميغاواط.وظهرت تونس في المركز الـ14 مع وصول تركيباتها الجديدة إلى 14 ميغاواط خلال 2024، في حين حلّ المغرب في المركز الـ18 بقدرة جديدة لم تتجاوز 9 ميغاواط، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.دولة عربية تطور ممرات مشاة مبتكرة لتحويل الطاقة الحركية إلى كهرباءالطاقة المتجددة في سوريا... تحديات وفرص في صحراء تدمر
https://sarabic.ae/20250118/بلد-عربي-يشهد-ارتفاعا-في-أسعار-ألواح-الطاقة-الشمسية-خلال-عام-2025-1096893252.html
https://sarabic.ae/20241126/دولة-عربية-42-من-أسرها-يرغبون-باستعمال-الطاقة-الشمسية-1095199554.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/07/1088607728_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_17aa8dbc4e2031ad7067d53f8a31d951.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, طاقة شمسية, طاقة نظيفة
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, طاقة شمسية, طاقة نظيفة
دولة عربية ضمن أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة بأكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024، من ضمنها دولة عربية.
أشار التقرير إلى أن تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة في أفريقيا بلغت قرابة 2.5 غيغاواط خلال عام 2024، لتصل القدرة التراكمية إلى 19.2 غيغاواط، دون حساب التركيبات السكنية.
وكشف التقرير عن أن مصر جاءت في المركز الثاني بعد جنوب أفريقيا ضمن قائمة أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية، خلال 2024. وهيمنت السعة المركبة على نطاق المرافق على مشهد الإضافات الشمسية الجديدة في القارة السمراء خلال عام 2024.
وبحسب التقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، استحوذت المشروعات على نطاق المرافق على 72%، أو ما يعادل 1.78 غيغاواط من إجمالي تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة في أفريقيا خلال 2024، مقارنة بنحو 0.52 غيغاواط عام 2023، مدفوعة بتطورات السوق في جنوب أفريقيا.
ووفقا للتقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة، نستعرض قائمة بأكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024، وهي كالآتي:
1.
جنوب أفريقيا بقدرة 1.23 غيغاواط
3.
زامبيا بقدرة 74.8 ميغاواط
4.
نيجيريا بقدرة 63.4 ميغاواط
5.
أنغولا بقدرة 53.8 ميغاواط
6.
بوركينا فاسو بقدرة 50.6 ميغاواط
8.
زيمبابوي بقدرة 42 ميغاواط
9.
ساحل العاج بقدرة 37.8 ميغاواط
10.
غامبيا بقدرة 23 ميغاواط
26 نوفمبر 2024, 11:31 GMT
وظهرت الدول العربية في مراكز متأخرة بعد قائمة أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية
خلال 2024، وكان أول ظهور في هذا السباق لموريتانيا في المركز الـ13 بسعة جديدة 17 ميغاواط.
وظهرت تونس في المركز الـ14 مع وصول تركيباتها الجديدة إلى 14 ميغاواط خلال 2024، في حين حلّ المغرب
في المركز الـ18 بقدرة جديدة لم تتجاوز 9 ميغاواط، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.