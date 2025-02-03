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دولة عربية ضمن أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024
دولة عربية ضمن أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة بأكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024، من ضمنها دولة عربية. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T08:51+0000
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أشار التقرير إلى أن تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة في أفريقيا بلغت قرابة 2.5 غيغاواط خلال عام 2024، لتصل القدرة التراكمية إلى 19.2 غيغاواط، دون حساب التركيبات السكنية.وكشف التقرير عن أن مصر جاءت في المركز الثاني بعد جنوب أفريقيا ضمن قائمة أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية، خلال 2024. وهيمنت السعة المركبة على نطاق المرافق على مشهد الإضافات الشمسية الجديدة في القارة السمراء خلال عام 2024.ووفقا للتقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة، نستعرض قائمة بأكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024، وهي كالآتي:وظهرت الدول العربية في مراكز متأخرة بعد قائمة أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024، وكان أول ظهور في هذا السباق لموريتانيا في المركز الـ13 بسعة جديدة 17 ميغاواط.وظهرت تونس في المركز الـ14 مع وصول تركيباتها الجديدة إلى 14 ميغاواط خلال 2024، في حين حلّ المغرب في المركز الـ18 بقدرة جديدة لم تتجاوز 9 ميغاواط، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.دولة عربية تطور ممرات مشاة مبتكرة لتحويل الطاقة الحركية إلى كهرباءالطاقة المتجددة في سوريا... تحديات وفرص في صحراء تدمر
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, طاقة شمسية, طاقة نظيفة
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, طاقة شمسية, طاقة نظيفة

دولة عربية ضمن أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024

08:51 GMT 03.02.2025
© Sputnik . Osama Diuobحقل الطاقة الشمسية في منطقة (حسياء الصناعية) في ريف حمص الجنوبي وسط البلاد
حقل الطاقة الشمسية في منطقة (حسياء الصناعية) في ريف حمص الجنوبي وسط البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© Sputnik . Osama Diuob
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة بأكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024، من ضمنها دولة عربية.
أشار التقرير إلى أن تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة في أفريقيا بلغت قرابة 2.5 غيغاواط خلال عام 2024، لتصل القدرة التراكمية إلى 19.2 غيغاواط، دون حساب التركيبات السكنية.
وكشف التقرير عن أن مصر جاءت في المركز الثاني بعد جنوب أفريقيا ضمن قائمة أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية، خلال 2024. وهيمنت السعة المركبة على نطاق المرافق على مشهد الإضافات الشمسية الجديدة في القارة السمراء خلال عام 2024.
وبحسب التقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، استحوذت المشروعات على نطاق المرافق على 72%، أو ما يعادل 1.78 غيغاواط من إجمالي تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة في أفريقيا خلال 2024، مقارنة بنحو 0.52 غيغاواط عام 2023، مدفوعة بتطورات السوق في جنوب أفريقيا.
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ووفقا للتقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة، نستعرض قائمة بأكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024، وهي كالآتي:
1.
جنوب أفريقيا بقدرة 1.23 غيغاواط
2.
مصر بقدرة 0.7 غيغاواط
3.
زامبيا بقدرة 74.8 ميغاواط
4.
نيجيريا بقدرة 63.4 ميغاواط
5.
أنغولا بقدرة 53.8 ميغاواط
6.
بوركينا فاسو بقدرة 50.6 ميغاواط
7.
غانا بقدرة 45 ميغاواط
8.
زيمبابوي بقدرة 42 ميغاواط
9.
ساحل العاج بقدرة 37.8 ميغاواط
10.
غامبيا بقدرة 23 ميغاواط
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وظهرت الدول العربية في مراكز متأخرة بعد قائمة أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024، وكان أول ظهور في هذا السباق لموريتانيا في المركز الـ13 بسعة جديدة 17 ميغاواط.
وظهرت تونس في المركز الـ14 مع وصول تركيباتها الجديدة إلى 14 ميغاواط خلال 2024، في حين حلّ المغرب في المركز الـ18 بقدرة جديدة لم تتجاوز 9 ميغاواط، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
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