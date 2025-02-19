https://sarabic.ae/20250219/دولة-عربية-توقع-أكبر-عقود-بطاريات-تخزين-الكهرباء-في-العالم-1097945015.html

دولة عربية توقع أكبر عقود بطاريات تخزين الكهرباء في العالم

دولة عربية توقع أكبر عقود بطاريات تخزين الكهرباء في العالم

سبوتنيك عربي

صادقت السعودية على أكبر عقود بطاريات لتخزين الكهرباء في العالم، مع شركة "بي واي دي" الصينية، بسعة تبلغ 12.5 غيغاواط/ساعة. 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T09:29+0000

2025-02-19T09:29+0000

2025-02-19T09:29+0000

اقتصاد

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وإضافة للمشروع السابق، الذي تبلغ سعته 2.6 غيغاواط/ساعة، يبلغ حجم التعاون الآن 15.1 غيغاواط/ساعة.ويعتبر توقيع العقود الجديدة خطوة قوية إلى الأمام في تعاون الشركتين بقطاع الطاقة المتجددة، ما يضخ زخمًا قويًا في تطوير صناعة الطاقة المتجددة في المملكة، ويُسهم في تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030".تكنولوجيا تخزين الكهرباء في السعوديةيكشف هذا التعاون مع شركة "بي واي دي" لتخزين الطاقة، سعي الشركة السعودية للكهرباء تقديم تقنيات تخزين الكهرباء المتقدمة، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في السعودية، وتعزيز التنمية السريعة في قطاع الطاقة المتجددة، مدفوعًا بطموح المملكة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل بنسبة 50% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.وسيجري تركيب المعدات التي توفرها شركة "بي واي دي"، لتخزين الطاقة في 5 مواقع بالمملكة، إذ ستتكامل في شبكة نقل الكهرباء في البلاد، وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة "الطاقة" المتخصصة.وتعول الشركتان على أن نظام بطاريات تخزين الكهرباء، سيؤدي دورًا محوريًا في معالجة التحديات التي يفرضها العدد المتزايد من أنظمة توليد الطاقة المتجددة، وضمان إمدادات الطاقة المستقرة، وتلبية ذروة الطلب على الطاقة، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".وتأمل الشركة الصينية أيضًا في مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير التقني والتعاون مع الشركاء الدوليين لإحداث عصر جديد من التحول في مجال الطاقة، كما تشعر بالثقة في تنفيذ مشروع المملكة في الوقت المحدد، لتمكينه من العمل بسلاسة في الجدول الزمني المطلوب.مزايا البطارياتستوفر شركة "بي واي دي" لتخزين الطاقة، نظام بطاريات "إم سي كيوب- تي" (MC Cube-T)، الذي يستعمل الجيل الجديد من خلايا فوسفات الحديد والليثيوم لتخزين الكهرباء.ويستعمل نظام بطاريات تخزين الكهرباء "إم سي كيوب- تي"، تقنية تبريد سائلة ذكية لتحسين كفاءة النظام بشكل شامل، بحسب ما نقلته منصة "إنترستينغ إنجينيرينغ".وبحسب الشركة، يُمكن أن تعمل البطارية بسلاسة بين درجات حرارة 30 و45 درجة مئوية، ويبلغ أقصى ارتفاع للعمل لها 3 آلاف متر.وأفادت الشركة أنها سلّمت، حتى الآن، أكثر من 75 غيغاواط/ ساعة من معدات نظام بطاريات تخزين الكهرباء، إلى 350 مشروعًا، تمتد إلى أكثر من 110 دول ومناطق حول العالم.بعد صعوده التاريخي... الذهب يتراجع مع استمرار المحادثات بين واشنطن وموسكو300 ألف موظف مهددون بالفصل من مؤسساتهم في سوريا

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