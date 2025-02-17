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https://sarabic.ae/20250217/ترتيب-الدول-العربية-الأكثر-توليدا-للطاقة-الشمسية--1097852739.html
ترتيب الدول العربية الأكثر توليدا للطاقة الشمسية
ترتيب الدول العربية الأكثر توليدا للطاقة الشمسية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن ترتيب الدول العربية الأكثر توليدًا للطاقة الشمسية حتى نهاية 2024، وأظهر التقرير تطورًا لافتًا على صعيد القدرة التشغيلية في... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T07:57+0000
2025-02-17T07:57+0000
اقتصاد
العالم العربي
طاقة
طاقة شمسية
طاقة نظيفة
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وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي سعة واردات المنطقة العربية من الألواح الشمسية الصينية إلى 29.38 غيغاواط خلال 2024، بقيادة السعودية والإمارات وعمان.ووفقا للتقرير الذي نشرته وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، فقد تصدّرت الإمارات القائمة، مع احتضانها محطات طاقة شمسية من بين الأكبر عالميًا، وتلتها السعودية في المركز الثاني، بدعم من زخم واضح مؤخرًا في تنفيذ خطّتها للطاقة المتجددة.وبحسب تقرير وحدة أبحاث الطاقة، نستعرض أكثر الدول العربية امتلاكًا لقدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنهاية 2024، وهي كالآتي:الجدير بالذكر أن السعودية تستهدف تطوير 2.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى سعة تتراوح بين 10.8 و11.5 غيغاواط بحلول عام 2026.أما على الصعيد العالمي، تأتي الإمارات في المركز الـ15 بحصّة 0.7% من قدرة الطاقة الشمسية العاملة، مع احتضانها اثنتين من أكبر 10 محطات طاقة شمسية في العالم (مجمع محمد بن راشد - نور أبوظبي).دولة عربية تطور ممرات مشاة مبتكرة لتحويل الطاقة الحركية إلى كهرباءدولة عربية ضمن أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024
https://sarabic.ae/20250204/دولة-عربية-متصدرة-أكبر-5-صفقات-طاقة-متجددة-في-يناير-2025-1097450312.html
https://sarabic.ae/20250118/بلد-عربي-يشهد-ارتفاعا-في-أسعار-ألواح-الطاقة-الشمسية-خلال-عام-2025-1096893252.html
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اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة شمسية, طاقة نظيفة
اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة شمسية, طاقة نظيفة

ترتيب الدول العربية الأكثر توليدا للطاقة الشمسية

07:57 GMT 17.02.2025
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورإنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية
إنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن ترتيب الدول العربية الأكثر توليدًا للطاقة الشمسية حتى نهاية 2024، وأظهر التقرير تطورًا لافتًا على صعيد القدرة التشغيلية في المنطقة العربية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي سعة واردات المنطقة العربية من الألواح الشمسية الصينية إلى 29.38 غيغاواط خلال 2024، بقيادة السعودية والإمارات وعمان.
ووفقا للتقرير الذي نشرته وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، فقد تصدّرت الإمارات القائمة، مع احتضانها محطات طاقة شمسية من بين الأكبر عالميًا، وتلتها السعودية في المركز الثاني، بدعم من زخم واضح مؤخرًا في تنفيذ خطّتها للطاقة المتجددة.
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وبحسب تقرير وحدة أبحاث الطاقة، نستعرض أكثر الدول العربية امتلاكًا لقدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنهاية 2024، وهي كالآتي:
1.
الإمارات: 6.35 غيغاواط
2.
السعودية: 3.30 غيغاواط
3.
مصر: 3.12 غيغاواط
4.
سلطنة عمان: 1.68 غيغاواط
5.
الأردن: 1.49 غيغاواط
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الجدير بالذكر أن السعودية تستهدف تطوير 2.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى سعة تتراوح بين 10.8 و11.5 غيغاواط بحلول عام 2026.
أما على الصعيد العالمي، تأتي الإمارات في المركز الـ15 بحصّة 0.7% من قدرة الطاقة الشمسية العاملة، مع احتضانها اثنتين من أكبر 10 محطات طاقة شمسية في العالم (مجمع محمد بن راشد - نور أبوظبي).
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