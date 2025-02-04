https://sarabic.ae/20250204/دولة-عربية-متصدرة-أكبر-5-صفقات-طاقة-متجددة-في-يناير-2025-1097450312.html
دولة عربية متصدرة... أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يناير 2025
دولة عربية متصدرة... أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يناير 2025
سبوتنيك عربي
كشفت إحصائية عن صفقات الطاقة المتجددة التي تم إبرامها في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، أن إحدى الدول الخليجية تتصدر القائمة. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T08:07+0000
2025-02-04T08:07+0000
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وجاءت الإمارات في مقدمة القائمة، حسب تقرير نشرته منصة الطاقة المتخصصة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، اليوم الثلاثاء.وحققت الإمارات تلك المرتبة بواسطة شركتين متخصصتين في مجال الطاقة تولت تنفيذ العديد من المشروعات داخل البلاد وخارجها.محطات الوقودجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عن طريق مشروع لتشغيل محطات الوقود في إمارة أبوظبي بالكهرباء التي يتم توليدها من الطاقة الشمسية.حقول الغازاحتلت الإمارات مكانة الصدارة في تشغيل حقل غاز "شاه" بالطاقة الشمسية في خطوة تعكس تحولا كبيرا في تعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، إضافة إلى تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول 2050.أول مشروع محطة شمسية وبطارية في العالمتصدرت الإمارات في هذا المجال بمشروع أول محطة طاقة شمسية وبطارية توفر الطاقة الكهربائية ليلا ونهارا، بفضل قدرتها على تخزين الكهرباء أثناء الليل.يتضمن المشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 5.2 غيغاواط، وبطارية تخزين كهرباء بسعة 19 غيغاواط/ ساعة.استثمارات 15 مليار دولارتصدرت الإمارات أيضا بصفقة استثمارية في الفلبين تقدر قيمتها بـ 15 مليار دولار لتطوير مشروع طاقة متجددة قدرته 1 غيغاواط بحلول 2030.كما يتضمن المشروع تطوير محطات للطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى طاريات لتخزين الكهرباء.مشروع طاقة شمسية في الأردنستنفذ الإمارات أيضا مشروع طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط لصالح الأردن، حيث سيقام في منطقة العقبة الاقتصادية لتخفيف تكاليف إنتاج الكهرباء.
https://sarabic.ae/20190211/الإمارات-الطاقة-المتجددة-1038944252.html
https://sarabic.ae/20190920/الإمارات-تنشئ-نظاما-للطاقة-المتجددة-في-الكاريبي-1042932023.html
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اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن
اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن
دولة عربية متصدرة... أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يناير 2025
كشفت إحصائية عن صفقات الطاقة المتجددة التي تم إبرامها في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، أن إحدى الدول الخليجية تتصدر القائمة.
وجاءت الإمارات في مقدمة القائمة، حسب تقرير
نشرته منصة الطاقة المتخصصة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، اليوم الثلاثاء.
11 فبراير 2019, 08:25 GMT
وحققت الإمارات تلك المرتبة بواسطة شركتين متخصصتين في مجال الطاقة
تولت تنفيذ العديد من المشروعات داخل البلاد وخارجها.
جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عن طريق مشروع لتشغيل محطات الوقود في إمارة أبوظبي بالكهرباء التي يتم توليدها من الطاقة الشمسية.
احتلت الإمارات مكانة الصدارة في تشغيل حقل غاز "شاه" بالطاقة الشمسية في خطوة تعكس تحولا كبيرا في تعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، إضافة إلى تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول 2050.
أول مشروع محطة شمسية وبطارية في العالم
تصدرت الإمارات في هذا المجال بمشروع أول محطة طاقة شمسية
وبطارية توفر الطاقة الكهربائية ليلا ونهارا، بفضل قدرتها على تخزين الكهرباء أثناء الليل.
يتضمن المشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 5.2 غيغاواط، وبطارية تخزين كهرباء بسعة 19 غيغاواط/ ساعة.
20 سبتمبر 2019, 12:18 GMT
تصدرت الإمارات أيضا بصفقة استثمارية في الفلبين تقدر قيمتها بـ 15 مليار دولار لتطوير مشروع طاقة متجددة قدرته 1 غيغاواط بحلول 2030.
كما يتضمن المشروع تطوير محطات للطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى طاريات لتخزين الكهرباء
.
مشروع طاقة شمسية في الأردن
ستنفذ الإمارات أيضا مشروع طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط لصالح الأردن، حيث سيقام في منطقة العقبة الاقتصادية لتخفيف تكاليف إنتاج الكهرباء.