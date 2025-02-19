https://sarabic.ae/20250219/بعد-صعوده-التاريخي-الذهب-يتراجع-مع-استمرار-المحادثات-بين-واشنطن-وموسكو-1097941903.html
بعد صعوده التاريخي... الذهب يتراجع مع استمرار المحادثات بين واشنطن وموسكو
بعد صعوده التاريخي... الذهب يتراجع مع استمرار المحادثات بين واشنطن وموسكو
سبوتنيك عربي
تراجعت أسعار الذهب العالمية، خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الأربعاء، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل المعدن الأصفر مستويات قياسية في الأيام... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T07:32+0000
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وحسب تقارير اقتصادية دولية، جاء هذا التراجع وسط ترقب الأسواق لتطورات محادثات السلام بشأن أوكرانيا، بعدما وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استئناف المحادثات مع روسيا، حول إنهاء الأزمة الأوكرانية.انخفاض الأسعاركما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2945.90 دولارا للأونصة.وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 32.57 دولارا للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 974.32 دولارا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 974.56 دولارا.رؤية الخبراءوحسب خبراء في أسواق الذهب العالمية، فإنه "إذا تم التوصل إلى خطة سلام، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الذهب بشكل أكبر"، لافتين إلى أن "هناك عمليات جني أرباح فني بعد الصعود الأخير".ويترقب المستثمرون صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي، في وقت لاحق من اليوم، بحثا عن أي إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة، والتي تلعب دورا رئيسيا في تحركات أسعار الذهب.ويُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه ملاذ آمن ضد التضخم والتوترات الجيوسياسية، ما قد يدفع المستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من المعدن الأصفر.
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اقتصاد, أخبار العالم الآن, الأخبار, أسعار الذهب اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
اقتصاد, أخبار العالم الآن, الأخبار, أسعار الذهب اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
بعد صعوده التاريخي... الذهب يتراجع مع استمرار المحادثات بين واشنطن وموسكو
تراجعت أسعار الذهب العالمية، خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الأربعاء، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل المعدن الأصفر مستويات قياسية في الأيام الماضية.
وحسب تقارير اقتصادية دولية، جاء هذا التراجع وسط ترقب الأسواق لتطورات محادثات السلام بشأن أوكرانيا، بعدما وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استئناف المحادثات مع روسيا، حول إنهاء الأزمة الأوكرانية.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2928.52 دولارا للأونصة بحلول الساعة 03:38 بتوقيت غرينتش، متراجعًا بنحو 14 دولارا عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2942.70 دولارا، الذي بلغه الأسبوع الماضي.
كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2945.90 دولارا للأونصة.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 32.57 دولارا للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 974.32 دولارا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 974.56 دولارا.
وحسب خبراء في أسواق الذهب العالمية، فإنه "إذا تم التوصل إلى خطة سلام، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الذهب بشكل أكبر"، لافتين إلى أن "هناك عمليات جني أرباح فني بعد الصعود الأخير".
ويترقب المستثمرون صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي، في وقت لاحق من اليوم، بحثا عن أي إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة، والتي تلعب دورا رئيسيا في تحركات أسعار الذهب.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب
، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها وافقت على استئناف المحادثات مع موسكو، بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا.
ويُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه ملاذ آمن ضد التضخم والتوترات الجيوسياسية، ما قد يدفع المستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من المعدن الأصفر.