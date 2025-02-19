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بعد صعوده التاريخي... الذهب يتراجع مع استمرار المحادثات بين واشنطن وموسكو
بعد صعوده التاريخي... الذهب يتراجع مع استمرار المحادثات بين واشنطن وموسكو
سبوتنيك عربي
تراجعت أسعار الذهب العالمية، خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الأربعاء، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل المعدن الأصفر مستويات قياسية في الأيام... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T07:32+0000
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وحسب تقارير اقتصادية دولية، جاء هذا التراجع وسط ترقب الأسواق لتطورات محادثات السلام بشأن أوكرانيا، بعدما وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استئناف المحادثات مع روسيا، حول إنهاء الأزمة الأوكرانية.انخفاض الأسعاركما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2945.90 دولارا للأونصة.وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 32.57 دولارا للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 974.32 دولارا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 974.56 دولارا.رؤية الخبراءوحسب خبراء في أسواق الذهب العالمية، فإنه "إذا تم التوصل إلى خطة سلام، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الذهب بشكل أكبر"، لافتين إلى أن "هناك عمليات جني أرباح فني بعد الصعود الأخير".ويترقب المستثمرون صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي، في وقت لاحق من اليوم، بحثا عن أي إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة، والتي تلعب دورا رئيسيا في تحركات أسعار الذهب.ويُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه ملاذ آمن ضد التضخم والتوترات الجيوسياسية، ما قد يدفع المستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من المعدن الأصفر.
https://sarabic.ae/20250211/قرارات-ترامب-ترفع-أسعار-الذهب-لمستويات-قياسية-1097672813.html
https://sarabic.ae/20250218/ترامب-أشعر-بثقة-أكبر-في-إمكانية-التوصل-إلى-اتفاق-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1097936858.html
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اقتصاد, أخبار العالم الآن, الأخبار, أسعار الذهب اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
اقتصاد, أخبار العالم الآن, الأخبار, أسعار الذهب اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

بعد صعوده التاريخي... الذهب يتراجع مع استمرار المحادثات بين واشنطن وموسكو

07:32 GMT 19.02.2025
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة الذهب في مصر
صناعة الذهب في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . Haitham Mahgoub
تابعنا عبر
تراجعت أسعار الذهب العالمية، خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الأربعاء، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل المعدن الأصفر مستويات قياسية في الأيام الماضية.
وحسب تقارير اقتصادية دولية، جاء هذا التراجع وسط ترقب الأسواق لتطورات محادثات السلام بشأن أوكرانيا، بعدما وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استئناف المحادثات مع روسيا، حول إنهاء الأزمة الأوكرانية.

انخفاض الأسعار

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2928.52 دولارا للأونصة بحلول الساعة 03:38 بتوقيت غرينتش، متراجعًا بنحو 14 دولارا عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2942.70 دولارا، الذي بلغه الأسبوع الماضي.

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قرارات ترامب ترفع أسعار الذهب لمستويات قياسية
11 فبراير, 11:07 GMT
كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2945.90 دولارا للأونصة.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 32.57 دولارا للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 974.32 دولارا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 974.56 دولارا.

رؤية الخبراء

وحسب خبراء في أسواق الذهب العالمية، فإنه "إذا تم التوصل إلى خطة سلام، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الذهب بشكل أكبر"، لافتين إلى أن "هناك عمليات جني أرباح فني بعد الصعود الأخير".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
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أمس, 22:37 GMT
ويترقب المستثمرون صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي، في وقت لاحق من اليوم، بحثا عن أي إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة، والتي تلعب دورا رئيسيا في تحركات أسعار الذهب.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها وافقت على استئناف المحادثات مع موسكو، بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا.
ويُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه ملاذ آمن ضد التضخم والتوترات الجيوسياسية، ما قد يدفع المستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من المعدن الأصفر.
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