https://sarabic.ae/20250219/بعد-صعوده-التاريخي-الذهب-يتراجع-مع-استمرار-المحادثات-بين-واشنطن-وموسكو-1097941903.html

بعد صعوده التاريخي... الذهب يتراجع مع استمرار المحادثات بين واشنطن وموسكو

بعد صعوده التاريخي... الذهب يتراجع مع استمرار المحادثات بين واشنطن وموسكو

سبوتنيك عربي

تراجعت أسعار الذهب العالمية، خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الأربعاء، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل المعدن الأصفر مستويات قياسية في الأيام... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T07:32+0000

2025-02-19T07:32+0000

2025-02-19T07:32+0000

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وحسب تقارير اقتصادية دولية، جاء هذا التراجع وسط ترقب الأسواق لتطورات محادثات السلام بشأن أوكرانيا، بعدما وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استئناف المحادثات مع روسيا، حول إنهاء الأزمة الأوكرانية.انخفاض الأسعاركما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2945.90 دولارا للأونصة.وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 32.57 دولارا للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 974.32 دولارا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 974.56 دولارا.رؤية الخبراءوحسب خبراء في أسواق الذهب العالمية، فإنه "إذا تم التوصل إلى خطة سلام، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الذهب بشكل أكبر"، لافتين إلى أن "هناك عمليات جني أرباح فني بعد الصعود الأخير".ويترقب المستثمرون صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي، في وقت لاحق من اليوم، بحثا عن أي إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة، والتي تلعب دورا رئيسيا في تحركات أسعار الذهب.ويُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه ملاذ آمن ضد التضخم والتوترات الجيوسياسية، ما قد يدفع المستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من المعدن الأصفر.

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