https://sarabic.ae/20250211/قرارات-ترامب-ترفع-أسعار-الذهب-لمستويات-قياسية-1097672813.html

قرارات ترامب ترفع أسعار الذهب لمستويات قياسية

قرارات ترامب ترفع أسعار الذهب لمستويات قياسية

سبوتنيك عربي

يصنف الذهب ضمن ما يعرف بـ"الملاذات الآمنة"، التي يقبل عليها المستثمرون لحماية أموالهم في أوقات الاضطرابات. 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T11:07+0000

2025-02-11T11:07+0000

2025-02-11T11:07+0000

اقتصاد

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097672919_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d1f39367c70705698ff1e3079e2453b2.jpg

وتزايدت المخاوف من اندلاع حرب تجارية بسبب سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت فرض رسوم جمركية على منتجات العديد من الدول، واتخاذ بعضها إجراءات مضادة للرد عليه.ونتيجة إقبال المستثمرين على شراء الذهب، فقد سجلت أسعاره ارتفاعات قياسية، اليوم الثلاثاء، حسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن المعاملات الفورية شهدت ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بنسبة 0.36 في المئة لتصل إلى 2917.69 دولار للأونصة، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 2942.70 دولار، في وقت سابق من الجلسة.وبالنسبة للعقود الآجلة، فقد ارتفعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة 0.31 في المئة لتصل إلى 2943.60 دولار.وأمس الاثنين، أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 في المئة دون استثناءات أو إعفاءات.ورغم أن ترامب يقول إن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الصناعة المحلية، إلا أنها يمكن أن تقود إلى تصاعد التوترات التجارية مع العديد من الدول.

https://sarabic.ae/20250122/دولة-عربية-تستعد-للاستحواذ-على-أكبر-منجم-ذهب-في-العالم---1097036026.html

https://sarabic.ae/20241126/السفارة-الصينية-في-واشنطن-الحرب-التجارية-لن-تفيد-الصين-أو-الولايات-المتحدة-1095185811.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن