https://sarabic.ae/20250211/قرارات-ترامب-ترفع-أسعار-الذهب-لمستويات-قياسية-1097672813.html
قرارات ترامب ترفع أسعار الذهب لمستويات قياسية
قرارات ترامب ترفع أسعار الذهب لمستويات قياسية
سبوتنيك عربي
يصنف الذهب ضمن ما يعرف بـ"الملاذات الآمنة"، التي يقبل عليها المستثمرون لحماية أموالهم في أوقات الاضطرابات. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T11:07+0000
2025-02-11T11:07+0000
2025-02-11T11:07+0000
اقتصاد
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتزايدت المخاوف من اندلاع حرب تجارية بسبب سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت فرض رسوم جمركية على منتجات العديد من الدول، واتخاذ بعضها إجراءات مضادة للرد عليه.ونتيجة إقبال المستثمرين على شراء الذهب، فقد سجلت أسعاره ارتفاعات قياسية، اليوم الثلاثاء، حسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن المعاملات الفورية شهدت ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بنسبة 0.36 في المئة لتصل إلى 2917.69 دولار للأونصة، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 2942.70 دولار، في وقت سابق من الجلسة.وبالنسبة للعقود الآجلة، فقد ارتفعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة 0.31 في المئة لتصل إلى 2943.60 دولار.وأمس الاثنين، أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 في المئة دون استثناءات أو إعفاءات.ورغم أن ترامب يقول إن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الصناعة المحلية، إلا أنها يمكن أن تقود إلى تصاعد التوترات التجارية مع العديد من الدول.
https://sarabic.ae/20250122/دولة-عربية-تستعد-للاستحواذ-على-أكبر-منجم-ذهب-في-العالم---1097036026.html
https://sarabic.ae/20241126/السفارة-الصينية-في-واشنطن-الحرب-التجارية-لن-تفيد-الصين-أو-الولايات-المتحدة-1095185811.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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اقتصاد, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
اقتصاد, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
قرارات ترامب ترفع أسعار الذهب لمستويات قياسية
يصنف الذهب ضمن ما يعرف بـ"الملاذات الآمنة"، التي يقبل عليها المستثمرون لحماية أموالهم في أوقات الاضطرابات.
وتزايدت المخاوف من اندلاع حرب تجارية بسبب سياسة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، التي تضمنت فرض رسوم جمركية على منتجات العديد من الدول، واتخاذ بعضها إجراءات مضادة للرد عليه.
ونتيجة إقبال المستثمرين على شراء الذهب
، فقد سجلت أسعاره ارتفاعات قياسية، اليوم الثلاثاء، حسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن المعاملات الفورية شهدت ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بنسبة 0.36 في المئة لتصل إلى 2917.69 دولار للأونصة، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 2942.70 دولار، في وقت سابق من الجلسة.
وبالنسبة للعقود الآجلة، فقد ارتفعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة 0.31 في المئة لتصل إلى 2943.60 دولار.
26 نوفمبر 2024, 02:15 GMT
وأمس الاثنين، أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية
على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 في المئة دون استثناءات أو إعفاءات.
ورغم أن ترامب يقول إن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الصناعة المحلية، إلا أنها يمكن أن تقود إلى تصاعد التوترات التجارية مع العديد من الدول.