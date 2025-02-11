قرارات ترامب ترفع أسعار الذهب لمستويات قياسية

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كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
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29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
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مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
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https://sarabic.ae/20250211/قرارات-ترامب-ترفع-أسعار-الذهب-لمستويات-قياسية-1097672813.html
قرارات ترامب ترفع أسعار الذهب لمستويات قياسية
قرارات ترامب ترفع أسعار الذهب لمستويات قياسية
سبوتنيك عربي
يصنف الذهب ضمن ما يعرف بـ"الملاذات الآمنة"، التي يقبل عليها المستثمرون لحماية أموالهم في أوقات الاضطرابات. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
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اقتصاد
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتزايدت المخاوف من اندلاع حرب تجارية بسبب سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت فرض رسوم جمركية على منتجات العديد من الدول، واتخاذ بعضها إجراءات مضادة للرد عليه.ونتيجة إقبال المستثمرين على شراء الذهب، فقد سجلت أسعاره ارتفاعات قياسية، اليوم الثلاثاء، حسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن المعاملات الفورية شهدت ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بنسبة 0.36 في المئة لتصل إلى 2917.69 دولار للأونصة، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 2942.70 دولار، في وقت سابق من الجلسة.وبالنسبة للعقود الآجلة، فقد ارتفعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة 0.31 في المئة لتصل إلى 2943.60 دولار.وأمس الاثنين، أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 في المئة دون استثناءات أو إعفاءات.ورغم أن ترامب يقول إن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الصناعة المحلية، إلا أنها يمكن أن تقود إلى تصاعد التوترات التجارية مع العديد من الدول.
https://sarabic.ae/20250122/دولة-عربية-تستعد-للاستحواذ-على-أكبر-منجم-ذهب-في-العالم---1097036026.html
https://sarabic.ae/20241126/السفارة-الصينية-في-واشنطن-الحرب-التجارية-لن-تفيد-الصين-أو-الولايات-المتحدة-1095185811.html
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اقتصاد, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
اقتصاد, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

قرارات ترامب ترفع أسعار الذهب لمستويات قياسية

11:07 GMT 11.02.2025
© Getty Images / VCG / Contributorمتجر ذهب في الصين
متجر ذهب في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / VCG / Contributor
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يصنف الذهب ضمن ما يعرف بـ"الملاذات الآمنة"، التي يقبل عليها المستثمرون لحماية أموالهم في أوقات الاضطرابات.
وتزايدت المخاوف من اندلاع حرب تجارية بسبب سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت فرض رسوم جمركية على منتجات العديد من الدول، واتخاذ بعضها إجراءات مضادة للرد عليه.
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
دولة عربية تستعد للاستحواذ على أكبر منجم ذهب في العالم
22 يناير, 11:34 GMT
ونتيجة إقبال المستثمرين على شراء الذهب، فقد سجلت أسعاره ارتفاعات قياسية، اليوم الثلاثاء، حسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن المعاملات الفورية شهدت ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بنسبة 0.36 في المئة لتصل إلى 2917.69 دولار للأونصة، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 2942.70 دولار، في وقت سابق من الجلسة.
وبالنسبة للعقود الآجلة، فقد ارتفعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة 0.31 في المئة لتصل إلى 2943.60 دولار.
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
الصين تحذر: "لا رابح في الحرب التجارية" بعد تهديدات ترامب
26 نوفمبر 2024, 02:15 GMT
وأمس الاثنين، أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 في المئة دون استثناءات أو إعفاءات.
ورغم أن ترامب يقول إن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الصناعة المحلية، إلا أنها يمكن أن تقود إلى تصاعد التوترات التجارية مع العديد من الدول.
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