https://sarabic.ae/20250214/6-معلومات-مهمة-عن-أكبر-محطة-تخزين-كهرباء-في-الشرق-الأوسط-وأفريقيا-1097786291.html

6 معلومات مهمة عن أكبر محطة تخزين كهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا

6 معلومات مهمة عن أكبر محطة تخزين كهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا

سبوتنيك عربي

يعتبر مشروع "بيشة"، أكبر مشروع تخزين كهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ يُسهم بدور كبير في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية، ويدعم توجّه السعودية نحو تحقيق... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T15:57+0000

2025-02-14T15:57+0000

2025-02-14T15:57+0000

اقتصاد

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ويندرج المشروع ضمن رؤية "السعودية 2030"، التي تسعى إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة، في مزيج الكهرباء الوطني، إذ تستهدف المملكة إنتاج 50% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.ويعكس تشغيل مشروع بيشة التزام المملكة بتطوير تقنيات تخزين الكهرباء، ما يُسهم في تحسين مرونة الشبكة الكهربائية وضمان موثوقية الإمدادات.ونقلت منصة "الطاقة"، بيانات لقطاع الكهرباء السعودي، حيث حقّقت المملكة مؤخرًا مكانة بارزة، بدخولها قائمة أكبر 10 أسواق عالميًا في مجال تخزين الكهرباء بالبطاريات، وهو ما يعزّز ريادتها في قطاع الطاقة المتجددة.وتُسهم المشروعات في دعم التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة المختلفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يؤدّي إلى تحقيق استقرار أكبر في إمدادات الكهرباء. ومن أهم سمات المشروع:وتعتبر مشروعات تخزين الكهرباء، مثل مشروع بيشة، جزءًا من إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحويل قطاع الكهرباء في المملكة إلى نموذج يعتمد بصفة رئيسة على الطاقة المتجددة. ويصب تنفيذ مشروع بيشة، في بوتقة تحقيق هذه الأهداف، إذ يمثّل خطوة رئيسة نحو تعزيز أمن الطاقة واستدامتها، وتقليل الاعتماد على محطات توليد الكهرباء التقليدية، كما يعزّز مكانة المملكة في مجال الطاقة المستدامة، من خلال توفير حلول متطورة لضمان استقرار شبكة الكهرباء ودعم إستراتيجيات التحول إلى الطاقة النظيفة.أغلى أسعار خامات النفط العربية لعام 2025في اكتشاف ضخم.. حقل غاز بدولة عربية تصل احتياطياته إلى 15 مليار برميل نفط

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