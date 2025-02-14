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6 معلومات مهمة عن أكبر محطة تخزين كهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا
6 معلومات مهمة عن أكبر محطة تخزين كهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا
سبوتنيك عربي
يعتبر مشروع "بيشة"، أكبر مشروع تخزين كهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ يُسهم بدور كبير في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية، ويدعم توجّه السعودية نحو تحقيق... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T15:57+0000
2025-02-14T15:57+0000
اقتصاد
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ويندرج المشروع ضمن رؤية "السعودية 2030"، التي تسعى إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة، في مزيج الكهرباء الوطني، إذ تستهدف المملكة إنتاج 50% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.ويعكس تشغيل مشروع بيشة التزام المملكة بتطوير تقنيات تخزين الكهرباء، ما يُسهم في تحسين مرونة الشبكة الكهربائية وضمان موثوقية الإمدادات.ونقلت منصة "الطاقة"، بيانات لقطاع الكهرباء السعودي، حيث حقّقت المملكة مؤخرًا مكانة بارزة، بدخولها قائمة أكبر 10 أسواق عالميًا في مجال تخزين الكهرباء بالبطاريات، وهو ما يعزّز ريادتها في قطاع الطاقة المتجددة.وتُسهم المشروعات في دعم التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة المختلفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يؤدّي إلى تحقيق استقرار أكبر في إمدادات الكهرباء. ومن أهم سمات المشروع:وتعتبر مشروعات تخزين الكهرباء، مثل مشروع بيشة، جزءًا من إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحويل قطاع الكهرباء في المملكة إلى نموذج يعتمد بصفة رئيسة على الطاقة المتجددة. ويصب تنفيذ مشروع بيشة، في بوتقة تحقيق هذه الأهداف، إذ يمثّل خطوة رئيسة نحو تعزيز أمن الطاقة واستدامتها، وتقليل الاعتماد على محطات توليد الكهرباء التقليدية، كما يعزّز مكانة المملكة في مجال الطاقة المستدامة، من خلال توفير حلول متطورة لضمان استقرار شبكة الكهرباء ودعم إستراتيجيات التحول إلى الطاقة النظيفة.أغلى أسعار خامات النفط العربية لعام 2025في اكتشاف ضخم.. حقل غاز بدولة عربية تصل احتياطياته إلى 15 مليار برميل نفط
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اقتصاد
اقتصاد

6 معلومات مهمة عن أكبر محطة تخزين كهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا

15:57 GMT 14.02.2025
© Photo / Unsplash/ Leohoho برج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Photo / Unsplash/ Leohoho
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يعتبر مشروع "بيشة"، أكبر مشروع تخزين كهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ يُسهم بدور كبير في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية، ويدعم توجّه السعودية نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة.
ويندرج المشروع ضمن رؤية "السعودية 2030"، التي تسعى إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة، في مزيج الكهرباء الوطني، إذ تستهدف المملكة إنتاج 50% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.
ويعكس تشغيل مشروع بيشة التزام المملكة بتطوير تقنيات تخزين الكهرباء، ما يُسهم في تحسين مرونة الشبكة الكهربائية وضمان موثوقية الإمدادات.
ونقلت منصة "الطاقة"، بيانات لقطاع الكهرباء السعودي، حيث حقّقت المملكة مؤخرًا مكانة بارزة، بدخولها قائمة أكبر 10 أسواق عالميًا في مجال تخزين الكهرباء بالبطاريات، وهو ما يعزّز ريادتها في قطاع الطاقة المتجددة.

ويواكب تشغيل المشروع مع خطط المملكة الطموحة لتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة؛ إذ طرحت مشروعات تخزينية بسعة إجمالية تبلغ 26 غيغاواط/ساعة حتى الآن، ضمن مستهدفات الوصول إلى 48 غيغاواط ساعة بحلول عام 2030.

وتُسهم المشروعات في دعم التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة المختلفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يؤدّي إلى تحقيق استقرار أكبر في إمدادات الكهرباء.
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ويمثّل مشروع بيشة لتخزين الكهرباء تطورًا مهمًا في قطاع الطاقة بالسعودية، في إطار مساعيها للتوسع في استعمال الطاقة المتجددة ورفع حصتها إلى 50% بحلول عام 2030.

ومن أهم سمات المشروع:
1.
تصل سعته إلى 2000 ميغاواط/ساعة، ما يجعله الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.
2.
يضم 488 حاوية بطاريات متطورة، توفّر قدرة تخزينية تصل إلى 500 ميغاواط لمدة 4 ساعات.
3.
يقع المشروع في مدينة بيشة بمنطقة عسير جنوب غربي المملكة، على بُعد 160 كيلومترًا من ساحل البحر الأحمر.
4.
يُعد أكبر مشروع لتخزين البطاريات يجري تشغيله في مرحلة واحدة من البناء والتركيب في العالم حتى الآن.
5.
جرى تنفيذه بالتعاون مع شركات محلية وصينية متخصصة في تقنيات تخزين الكهرباء (شركة الكهرباء الوطنية الصينية وشركة الفنار).
6.
يضم 122 وحدة تخزين مسبقة الصنع، صمّمتها وزوّدتها شركة بي واي دي الصينية، وتدمج كل وحدة نظام تحويل طاقة بقوة 6 ميغاواط، بالإضافة إلى 4 وحدات بطاريات من فوسفات الحديد الليثيوم، كل منها بسعة 5.365 ميغاواط/ساعة.
وتعتبر مشروعات تخزين الكهرباء، مثل مشروع بيشة، جزءًا من إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحويل قطاع الكهرباء في المملكة إلى نموذج يعتمد بصفة رئيسة على الطاقة المتجددة.
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وتؤكّد وزارة الطاقة السعودية، أن الوصول إلى هدف 50% من الكهرباء من مصادر متجددة يستلزم تطوير بنية تحتية قوية لتخزين الكهرباء، لضمان استقرار الإمدادات وتقليل التقلبات الناتجة عن الاعتماد على المصادر المتجددة المتغيرة.

ويصب تنفيذ مشروع بيشة، في بوتقة تحقيق هذه الأهداف، إذ يمثّل خطوة رئيسة نحو تعزيز أمن الطاقة واستدامتها، وتقليل الاعتماد على محطات توليد الكهرباء التقليدية، كما يعزّز مكانة المملكة في مجال الطاقة المستدامة، من خلال توفير حلول متطورة لضمان استقرار شبكة الكهرباء ودعم إستراتيجيات التحول إلى الطاقة النظيفة.
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