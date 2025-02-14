https://sarabic.ae/20250214/دولة-لديها-أعلى-معدلات-استهلاك-للحم-الضأن-بين-الدول-العربية-وروسيا-قد-تكون-حلا-مثاليا-----1097776865.html
دولة لديها أعلى معدلات استهلاك للحم الضأن بين الدول العربية... وروسيا قد تكون حلا مثاليا
دولة لديها أعلى معدلات استهلاك للحم الضأن بين الدول العربية... وروسيا قد تكون حلا مثاليا
سبوتنيك عربي
تستهلك الدول العربية كميات كبيرة من لحم الضأن بشكل يومي، كونه مكون أساسي في أغلب الأطباق العربية. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T13:08+0000
2025-02-14T13:08+0000
2025-02-14T13:08+0000
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يعد استهلاك لحم الضأن في الأردن من أعلى المعدلات بين الدول العربية المجاورة (4.4 كغ للشخص الواحد سنويًا).وفي عام 2023، استورد الأردن 11500 طن من لحم الضأن بقيمة 87 مليون دولار، ويتزايد الطلب على لحم الضأن، بما في ذلك الأغنام الحية والكباش، مع اقتراب الأعياد الإسلامية.الجدير بالذكر أن شركة "روسيلخوزنادزور" تعمل على الوصول إلى الموردين المحليين، من أجل زيادة توريد كميات كبيرة من اللحوم من روسيا إلى الأردن، وفقا لموقع المركز الفيدرالي الروسي لتنمية الصادرات الزراعية.وقالت داريا لاشينكو، نائب المدير العام للتسويق والمبيعات في شركة داماتي: “لدخول السوق الأردنية، تعتبر هذه المستندات كافية، ولا يلزم اتخاذ أي إجراءات اعتماد إضافية”.بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بالفعل بتصدير لحم الديك الرومي إلى الأردن، وفقا لما أفادت به لاشينكو.وأضافت: "نعمل حاليًا على تقديم طلب للحصول على شهادة مصنع الإنتاج في تشيركيسك من قبل السلطة المختصة في مجال الرقابة البيطرية في الأردن".
https://sarabic.ae/20250214/ثقب-أسود-هائل-الحجم-يتجه-نحو-التصادم-مع-مجرة-درب-التبانة-فيديو-1097771186.html
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العالم العربي, روسيا, اقتصاد
العالم العربي, روسيا, اقتصاد
دولة لديها أعلى معدلات استهلاك للحم الضأن بين الدول العربية... وروسيا قد تكون حلا مثاليا
تستهلك الدول العربية كميات كبيرة من لحم الضأن بشكل يومي، كونه مكون أساسي في أغلب الأطباق العربية.
يعد استهلاك لحم الضأن في الأردن من أعلى المعدلات بين الدول العربية المجاورة (4.4 كغ للشخص الواحد سنويًا).
على الرغم من أن الجزء الأكبر منه يتم توفيره من خلال الإنتاج المحلي، إلا أن الواردات تحتل مكانًا مهمًا.
وفي عام 2023، استورد الأردن 11500 طن من لحم الضأن بقيمة 87 مليون دولار، ويتزايد الطلب على لحم الضأن، بما في ذلك الأغنام الحية والكباش، مع اقتراب الأعياد الإسلامية.
الجدير بالذكر أن شركة "روسيلخوزنادزور"
تعمل على الوصول إلى الموردين المحليين، من أجل زيادة توريد كميات كبيرة من اللحوم من روسيا إلى الأردن، وفقا لموقع المركز الفيدرالي الروسي لتنمية الصادرات الزراعية.
وقالت داريا لاشينكو، نائب المدير العام للتسويق والمبيعات في شركة داماتي: “لدخول السوق الأردنية، تعتبر هذه المستندات كافية، ولا يلزم اتخاذ أي إجراءات اعتماد إضافية”.
وأشارت إلى أن هيكل وديناميكيات السوق الأردنية تشبه في كثير من النواحي دول الشرق الأوسط الأخرى، حيث تتمتع دامات بسنوات عديدة من الخبرة المتراكمة.
بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بالفعل بتصدير لحم الديك الرومي إلى الأردن، وفقا لما أفادت به لاشينكو.
وأضافت: "نعمل حاليًا على تقديم طلب للحصول على شهادة مصنع الإنتاج في تشيركيسك من قبل السلطة المختصة في مجال الرقابة البيطرية في الأردن".