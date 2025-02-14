https://sarabic.ae/20250214/دولة-لديها-أعلى-معدلات-استهلاك-للحم-الضأن-بين-الدول-العربية-وروسيا-قد-تكون-حلا-مثاليا-----1097776865.html

دولة لديها أعلى معدلات استهلاك للحم الضأن بين الدول العربية... وروسيا قد تكون حلا مثاليا

دولة لديها أعلى معدلات استهلاك للحم الضأن بين الدول العربية... وروسيا قد تكون حلا مثاليا

سبوتنيك عربي

تستهلك الدول العربية كميات كبيرة من لحم الضأن بشكل يومي، كونه مكون أساسي في أغلب الأطباق العربية. 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T13:08+0000

2025-02-14T13:08+0000

2025-02-14T13:08+0000

العالم العربي

روسيا

اقتصاد

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يعد استهلاك لحم الضأن في الأردن من أعلى المعدلات بين الدول العربية المجاورة (4.4 كغ للشخص الواحد سنويًا).وفي عام 2023، استورد الأردن 11500 طن من لحم الضأن بقيمة 87 مليون دولار، ويتزايد الطلب على لحم الضأن، بما في ذلك الأغنام الحية والكباش، مع اقتراب الأعياد الإسلامية.الجدير بالذكر أن شركة "روسيلخوزنادزور" تعمل على الوصول إلى الموردين المحليين، من أجل زيادة توريد كميات كبيرة من اللحوم من روسيا إلى الأردن، وفقا لموقع المركز الفيدرالي الروسي لتنمية الصادرات الزراعية.وقالت داريا لاشينكو، نائب المدير العام للتسويق والمبيعات في شركة داماتي: “لدخول السوق الأردنية، تعتبر هذه المستندات كافية، ولا يلزم اتخاذ أي إجراءات اعتماد إضافية”.بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بالفعل بتصدير لحم الديك الرومي إلى الأردن، وفقا لما أفادت به لاشينكو.وأضافت: "نعمل حاليًا على تقديم طلب للحصول على شهادة مصنع الإنتاج في تشيركيسك من قبل السلطة المختصة في مجال الرقابة البيطرية في الأردن".

https://sarabic.ae/20250214/ثقب-أسود-هائل-الحجم-يتجه-نحو-التصادم-مع-مجرة-درب-التبانة-فيديو-1097771186.html

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