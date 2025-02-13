https://sarabic.ae/20250213/أغلى-أسعار-خامات-النفط-العربية-لعام-2025-1097745895.html

أغلى أسعار خامات النفط العربية لعام 2025

أغلى أسعار خامات النفط العربية لعام 2025

سبوتنيك عربي

كشف تقرير لوحدة أبحاث الطاقة، عن ارتفاع متوسط أسعار خامات النفط العربية، في يناير/ كانون الثاني 2025، على أساس شهري، وسط تصدُّر أنواع النفط الخليجي قائمة... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T12:51+0000

2025-02-13T12:51+0000

2025-02-13T12:51+0000

العالم العربي

اقتصاد

تكرير نفط

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وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر سلة خامات منظمة "أوبك" زاد إلى 79.38 دولارًا للبرميل، خلال الشهر الماضي، مقابل 73.07 دولارًا للبرميل، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.ومع ذلك، ما يزال متوسط سعر سلة "أوبك"، في يناير الماضي، متراجعًا، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حينما بلغ 80.04 دولارًا للبرميل.وكشف التقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قائمة أغلى أسعار خامات النفط العربية في يناير 2025، داخل سلة "أوبك"، وهي كالآتي:الجدير بالذكر أن "مزيج الصحراء" الجزائري، كان الأغلى بين الخامات العربية في العام الماضي، عند 81.73 دولارًا للبرميل.وعلى صعيد أداء أسعار خامات النفط العربية خارج سلة "أوبك"، في يناير 2025، فقد ارتفع خام دبي بمقدار 7.51 دولارًا، ليصل سعره إلى 80.55 دولارًا للبرميل، مقابل 73.04 دولارًا في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في دولة عربية دولة عربية تعلن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال في تاريخها

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العالم العربي, اقتصاد, تكرير نفط