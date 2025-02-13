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أغلى أسعار خامات النفط العربية لعام 2025
أغلى أسعار خامات النفط العربية لعام 2025
سبوتنيك عربي
كشف تقرير لوحدة أبحاث الطاقة، عن ارتفاع متوسط أسعار خامات النفط العربية، في يناير/ كانون الثاني 2025، على أساس شهري، وسط تصدُّر أنواع النفط الخليجي قائمة... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T12:51+0000
2025-02-13T12:51+0000
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وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر سلة خامات منظمة "أوبك" زاد إلى 79.38 دولارًا للبرميل، خلال الشهر الماضي، مقابل 73.07 دولارًا للبرميل، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.ومع ذلك، ما يزال متوسط سعر سلة "أوبك"، في يناير الماضي، متراجعًا، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حينما بلغ 80.04 دولارًا للبرميل.وكشف التقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قائمة أغلى أسعار خامات النفط العربية في يناير 2025، داخل سلة "أوبك"، وهي كالآتي:الجدير بالذكر أن "مزيج الصحراء" الجزائري، كان الأغلى بين الخامات العربية في العام الماضي، عند 81.73 دولارًا للبرميل.وعلى صعيد أداء أسعار خامات النفط العربية خارج سلة "أوبك"، في يناير 2025، فقد ارتفع خام دبي بمقدار 7.51 دولارًا، ليصل سعره إلى 80.55 دولارًا للبرميل، مقابل 73.04 دولارًا في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في دولة عربية دولة عربية تعلن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال في تاريخها
https://sarabic.ae/20250211/في-اكتشاف-ضخم-حقل-غاز-بدولة-عربية-تصل-احتياطياته-إلى-15-مليار-برميل-نفط-1097684510.html
https://sarabic.ae/20250213/يوفر-الكهرباء-لـ36-ألف-منزل-دولة-عربية-تكشف-عن-تطوير-مشروع-طاقة-ضخم-1097743832.html
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العالم العربي, اقتصاد, تكرير نفط
العالم العربي, اقتصاد, تكرير نفط

أغلى أسعار خامات النفط العربية لعام 2025

12:51 GMT 13.02.2025
© AP Photo / Ivan Sekretarevحقل نفط العراق
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Ivan Sekretarev
تابعنا عبر
كشف تقرير لوحدة أبحاث الطاقة، عن ارتفاع متوسط أسعار خامات النفط العربية، في يناير/ كانون الثاني 2025، على أساس شهري، وسط تصدُّر أنواع النفط الخليجي قائمة الأغلى سعرًا، وذكر التقرير أغلى أسعار خامات النفط العربية، لعام 2025.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر سلة خامات منظمة "أوبك" زاد إلى 79.38 دولارًا للبرميل، خلال الشهر الماضي، مقابل 73.07 دولارًا للبرميل، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ومع ذلك، ما يزال متوسط سعر سلة "أوبك"، في يناير الماضي، متراجعًا، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حينما بلغ 80.04 دولارًا للبرميل.

ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة، كان خام "مربان" الإماراتي الأكثر ارتفاعًا بقائمة أسعار خامات النفط العربية، في يناير 2025، على أساس شهري، بقيمة 7.06 دولارات، ليصل سعره إلى 80.41 دولارًا للبرميل.

حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
مجتمع
في اكتشاف ضخم.. حقل غاز بدولة عربية تصل احتياطياته إلى 15 مليار برميل نفط
11 فبراير, 15:45 GMT
وكشف التقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قائمة أغلى أسعار خامات النفط العربية في يناير 2025، داخل سلة "أوبك"، وهي كالآتي:
1.
"العربي الخفيف" السعودي: 80.78 دولارًا للبرميل.
2.
"مربان" الإماراتي: 80.41 دولارًا للبرميل.
3.
"التصدير" الكويتي: 80.40 دولارًا للبرميل.
4.
"مزيج الصحراء" الجزائري: 80.25 دولارًا للبرميل.
5.
"البصرة المتوسط" العراقي: 77.98 دولارًا للبرميل.
6.
"السدر" الليبي: 77.55 دولارًا للبرميل.
طاحونة هواء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
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10:53 GMT
الجدير بالذكر أن "مزيج الصحراء" الجزائري، كان الأغلى بين الخامات العربية في العام الماضي، عند 81.73 دولارًا للبرميل.
وعلى صعيد أداء أسعار خامات النفط العربية خارج سلة "أوبك"، في يناير 2025، فقد ارتفع خام دبي بمقدار 7.51 دولارًا، ليصل سعره إلى 80.55 دولارًا للبرميل، مقابل 73.04 دولارًا في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
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