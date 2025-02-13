https://sarabic.ae/20250213/أغلى-أسعار-خامات-النفط-العربية-لعام-2025-1097745895.html
أغلى أسعار خامات النفط العربية لعام 2025
أغلى أسعار خامات النفط العربية لعام 2025
سبوتنيك عربي
كشف تقرير لوحدة أبحاث الطاقة، عن ارتفاع متوسط أسعار خامات النفط العربية، في يناير/ كانون الثاني 2025، على أساس شهري، وسط تصدُّر أنواع النفط الخليجي قائمة... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T12:51+0000
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وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر سلة خامات منظمة "أوبك" زاد إلى 79.38 دولارًا للبرميل، خلال الشهر الماضي، مقابل 73.07 دولارًا للبرميل، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.ومع ذلك، ما يزال متوسط سعر سلة "أوبك"، في يناير الماضي، متراجعًا، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حينما بلغ 80.04 دولارًا للبرميل.وكشف التقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قائمة أغلى أسعار خامات النفط العربية في يناير 2025، داخل سلة "أوبك"، وهي كالآتي:الجدير بالذكر أن "مزيج الصحراء" الجزائري، كان الأغلى بين الخامات العربية في العام الماضي، عند 81.73 دولارًا للبرميل.وعلى صعيد أداء أسعار خامات النفط العربية خارج سلة "أوبك"، في يناير 2025، فقد ارتفع خام دبي بمقدار 7.51 دولارًا، ليصل سعره إلى 80.55 دولارًا للبرميل، مقابل 73.04 دولارًا في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في دولة عربية دولة عربية تعلن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال في تاريخها
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العالم العربي, اقتصاد, تكرير نفط
العالم العربي, اقتصاد, تكرير نفط
أغلى أسعار خامات النفط العربية لعام 2025
كشف تقرير لوحدة أبحاث الطاقة، عن ارتفاع متوسط أسعار خامات النفط العربية، في يناير/ كانون الثاني 2025، على أساس شهري، وسط تصدُّر أنواع النفط الخليجي قائمة الأغلى سعرًا، وذكر التقرير أغلى أسعار خامات النفط العربية، لعام 2025.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر سلة خامات منظمة "أوبك" زاد إلى 79.38 دولارًا للبرميل، خلال الشهر الماضي، مقابل 73.07 دولارًا للبرميل، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ومع ذلك، ما يزال متوسط سعر سلة "أوبك"، في يناير الماضي، متراجعًا، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حينما بلغ 80.04 دولارًا للبرميل.
ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة، كان خام "مربان" الإماراتي الأكثر ارتفاعًا بقائمة أسعار خامات النفط العربية، في يناير 2025، على أساس شهري، بقيمة 7.06 دولارات، ليصل سعره إلى 80.41 دولارًا للبرميل.
وكشف التقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قائمة أغلى أسعار خامات النفط العربية في يناير 2025، داخل سلة "أوبك"، وهي كالآتي:
1.
"العربي الخفيف" السعودي: 80.78 دولارًا للبرميل.
2.
"مربان" الإماراتي: 80.41 دولارًا للبرميل.
3.
"التصدير" الكويتي: 80.40 دولارًا للبرميل.
4.
"مزيج الصحراء" الجزائري: 80.25 دولارًا للبرميل.
5.
"البصرة المتوسط" العراقي: 77.98 دولارًا للبرميل.
6.
"السدر" الليبي: 77.55 دولارًا للبرميل.
الجدير بالذكر أن "مزيج الصحراء" الجزائري
، كان الأغلى بين الخامات العربية في العام الماضي، عند 81.73 دولارًا للبرميل.
وعلى صعيد أداء أسعار خامات النفط العربية
خارج سلة "أوبك"، في يناير 2025، فقد ارتفع خام دبي بمقدار 7.51 دولارًا، ليصل سعره إلى 80.55 دولارًا للبرميل، مقابل 73.04 دولارًا في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.