أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في دولة عربية

عربي
بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:18 GMT
29 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
القمة العالمية للحكومات في دبي تناقش الانتقال إلى مرحلة جديدة لم يعرفها التاريخ البشري
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
دبلوماسي مصري: الموقف المصري الثابت هو عدم الموافقة على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250212/أول-محطة-لتوليد-الكهرباء-من-النفايات-في-دولة-عربية--1097718602.html
أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في دولة عربية
أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في دولة عربية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، اليوم الأربعاء، عن قيام دولة عربية ببناء محطة لتوليد الكهرباء من النفايات خلال 6 أشهر. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T14:55+0000
2025-02-12T14:55+0000
اقتصاد
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
طاقة
طاقة نظيفة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096076697_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a46fd4d00db8ee7b9cd24d8680cd85a2.jpg
وذكر التقرير أنه من المتوقع تنفيذ أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في العراق خلال 6 أشهر، في خطوة من شأنها دعم جهود بغداد لخفض الانبعاثات والإسهام في حل أزمة الطاقة في العاصمة.وأعلنت أمانة بغداد إطلاق أول مشروع لتحويل النفايات إلى كهرباء في العراق خلال الـ6 أشهر المقبلة، مؤكدة أن المشروع سيحوّل كل 3 آلاف طن من النفايات إلى 45 ميغاواط/ساعة من الكهرباء.وأضاف الربيعي: "ستُحرق 3 آلاف طن من النفايات في كل موقع، وتُحوَّل إلى طاقة كهربائية بقدرة 45 ميغاواط في الساعة لكل منهما".وتستهدف أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في العراق حرق 3 آلاف طن يوميًا من المخلّفات البلدية، وتحويلها الى طاقة كهربائية تصل للأكثر من 90 ميغاواط.ويعتمد مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة في العراق على تقنية "الحرق التام"، ما يدعم خطط بغداد للتخلص من النفايات.يذكر أن مشروع تحويل النفايات إلى كهرباء في العراق يعد الأول من نوعه في البلاد، ويأتي ضمن خطط الحكومة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.دولة عربية تعلن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال في تاريخها17 مليار دولار واردات نفط أمريكية من 5 دول عربية
https://sarabic.ae/20250207/بسبب-الغاز-الإيراني-والصيانة-إنتاج-الكهرباء-في-دولة-عربية-ينخفض-13-ألف-ميغاواط--1097568684.html
https://sarabic.ae/20250211/في-اكتشاف-ضخم-حقل-غاز-بدولة-عربية-تصل-احتياطياته-إلى-15-مليار-برميل-نفط-1097684510.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096076697_10:0:898:666_1920x0_80_0_0_c9fad9f8fb93ac385381908ad996de60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, طاقة, طاقة نظيفة
اقتصاد, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, طاقة, طاقة نظيفة

أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في دولة عربية

14:55 GMT 12.02.2025
© Photo / Unsplash/ Leohoho برج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Photo / Unsplash/ Leohoho
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، اليوم الأربعاء، عن قيام دولة عربية ببناء محطة لتوليد الكهرباء من النفايات خلال 6 أشهر.
وذكر التقرير أنه من المتوقع تنفيذ أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في العراق خلال 6 أشهر، في خطوة من شأنها دعم جهود بغداد لخفض الانبعاثات والإسهام في حل أزمة الطاقة في العاصمة.
وأعلنت أمانة بغداد إطلاق أول مشروع لتحويل النفايات إلى كهرباء في العراق خلال الـ6 أشهر المقبلة، مؤكدة أن المشروع سيحوّل كل 3 آلاف طن من النفايات إلى 45 ميغاواط/ساعة من الكهرباء.
وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، محمد الربيعي، إن "إدارة النفايات ومشروع حرق 3000 طن من النفايات أُحيلت إلى شركة صينية، ووُقّع عقد مع إحدى الشركات الكبرى المختصة في هذا المجال، التي ستنشئ معملًا لحرق النفايات في منطقة النهروان".
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
بسبب الغاز الإيراني والصيانة... إنتاج الكهرباء في دولة عربية ينخفض 13 ألف ميغاواط
7 فبراير, 14:47 GMT
وأضاف الربيعي: "ستُحرق 3 آلاف طن من النفايات في كل موقع، وتُحوَّل إلى طاقة كهربائية بقدرة 45 ميغاواط في الساعة لكل منهما".
وسيقوم المشروع على تحويل 3 آلاف طن من النفايات إلى كهرباء بقدرة 45 ميغاواط/ساعة، وستتولى هيئة استثمار بغداد متابعة تنفيذ العمل.
وتستهدف أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في العراق حرق 3 آلاف طن يوميًا من المخلّفات البلدية، وتحويلها الى طاقة كهربائية تصل للأكثر من 90 ميغاواط.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
مجتمع
في اكتشاف ضخم.. حقل غاز بدولة عربية تصل احتياطياته إلى 15 مليار برميل نفط
أمس, 15:45 GMT
ويعتمد مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة في العراق على تقنية "الحرق التام"، ما يدعم خطط بغداد للتخلص من النفايات.
يذكر أن مشروع تحويل النفايات إلى كهرباء في العراق يعد الأول من نوعه في البلاد، ويأتي ضمن خطط الحكومة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
دولة عربية تعلن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال في تاريخها
17 مليار دولار واردات نفط أمريكية من 5 دول عربية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала