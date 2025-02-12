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أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في دولة عربية

أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في دولة عربية

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، اليوم الأربعاء، عن قيام دولة عربية ببناء محطة لتوليد الكهرباء من النفايات خلال 6 أشهر. 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T14:55+0000

2025-02-12T14:55+0000

2025-02-12T14:55+0000

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وذكر التقرير أنه من المتوقع تنفيذ أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في العراق خلال 6 أشهر، في خطوة من شأنها دعم جهود بغداد لخفض الانبعاثات والإسهام في حل أزمة الطاقة في العاصمة.وأعلنت أمانة بغداد إطلاق أول مشروع لتحويل النفايات إلى كهرباء في العراق خلال الـ6 أشهر المقبلة، مؤكدة أن المشروع سيحوّل كل 3 آلاف طن من النفايات إلى 45 ميغاواط/ساعة من الكهرباء.وأضاف الربيعي: "ستُحرق 3 آلاف طن من النفايات في كل موقع، وتُحوَّل إلى طاقة كهربائية بقدرة 45 ميغاواط في الساعة لكل منهما".وتستهدف أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في العراق حرق 3 آلاف طن يوميًا من المخلّفات البلدية، وتحويلها الى طاقة كهربائية تصل للأكثر من 90 ميغاواط.ويعتمد مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة في العراق على تقنية "الحرق التام"، ما يدعم خطط بغداد للتخلص من النفايات.يذكر أن مشروع تحويل النفايات إلى كهرباء في العراق يعد الأول من نوعه في البلاد، ويأتي ضمن خطط الحكومة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.دولة عربية تعلن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال في تاريخها17 مليار دولار واردات نفط أمريكية من 5 دول عربية

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اقتصاد, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, طاقة, طاقة نظيفة