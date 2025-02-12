https://sarabic.ae/20250212/دولة-عربية-تعلن-موعد-تصدير-أول-شحنة-غاز-مسال-في-تاريخها-1097715411.html
دولة عربية تعلن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال في تاريخها
دولة عربية تعلن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال في تاريخها
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال من إحدى الدول العربية، لتنضم إلى قائمة مصدري الغاز المسال العالميين. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T14:04+0000
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كشفت موريتانيا عن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال من مشروع السلحفاة أحميم الكبير، لتنضم إلى قائمة مصدري الغاز المسال العالميين بما يلبي جزء من الطلب العالمي على الطاقة.وقال وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، إن أول شحنة غاز من حقل السلحفاة أحميم الكبير، الذي يقع على بعد 120 كيلومترا من الساحل، ستنطلق مع نهاية شهر فبراير/شباط الجاري.ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد أعلنت الشركات المطورة لمشروع تورتو أحميم الكبير (GTA) بدء إنتاج أول غاز مسال من المشروع التي تصل احتياطياته إلى نحو 15 تريليون قدم مكعبة.وأشار الوزير الموريتاني إلى أن المشروع واجه بعض التحديات أدت إلى تأخير تنفيذه، لكن بالتعاون مع الشركاء تم تجاوز الصعوبات وصولًا إلى بدء الإنتاج.يذكر أن شركة "كوزموس إنرجي" الأمريكية أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، عن بدء إنتاج الغاز المسال من مشروع تورتو أحميم الكبير قبالة سواحل موريتانيا والسنغال.موريتانيا توقع مذكرة تفاهم مع المغرب في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة9 دول عربية تستعد لمشروعات غاز ضخمة في عام 2025
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اقتصاد, العالم العربي, موريتانيا
اقتصاد, العالم العربي, موريتانيا
دولة عربية تعلن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال في تاريخها
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال من إحدى الدول العربية، لتنضم إلى قائمة مصدري الغاز المسال العالميين.
كشفت موريتانيا عن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال من مشروع السلحفاة أحميم الكبير، لتنضم إلى قائمة مصدري الغاز المسال العالميين بما يلبي جزء من الطلب العالمي على الطاقة.
وقال وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، إن أول شحنة غاز من حقل السلحفاة أحميم الكبير، الذي يقع على بعد 120 كيلومترا من الساحل، ستنطلق مع نهاية شهر فبراير/شباط الجاري.
وأضاف ولد خالد أن إنتاج الحقل الذي يقع بين موريتانيا والسنغال سيكون ما بين 2.3 مليون إلى 2.5 مليون طن سنويًا من الغاز المسال ضمن المرحلة الأولى من تطوير المشروع الذي تشارك فيه شركة النفط البريطانية "بي بي".
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد أعلنت الشركات المطورة لمشروع تورتو أحميم الكبير (GTA) بدء إنتاج أول غاز مسال
من المشروع التي تصل احتياطياته إلى نحو 15 تريليون قدم مكعبة.
وجرى ضخ أول غاز طبيعي إلى كل من وحدة التخزين والتفريغ العائمة وسفينة الغاز المسال "جيمي" التي تملكها وتشغّلها شركة "غولار إل إن جي" (Golar LNG)، تمهيدًا لتصدير أول شحنة غاز مسال من موريتانيا خلال أيام.
وأشار الوزير الموريتاني
إلى أن المشروع واجه بعض التحديات أدت إلى تأخير تنفيذه، لكن بالتعاون مع الشركاء تم تجاوز الصعوبات وصولًا إلى بدء الإنتاج.
يذكر أن شركة "كوزموس إنرجي" الأمريكية أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، عن بدء إنتاج الغاز المسال
من مشروع تورتو أحميم الكبير قبالة سواحل موريتانيا والسنغال.