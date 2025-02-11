في اكتشاف ضخم.. حقل غاز بدولة عربية تصل احتياطياته إلى 15 مليار برميل نفط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:18 GMT
29 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
القمة العالمية للحكومات في دبي تناقش الانتقال إلى مرحلة جديدة لم يعرفها التاريخ البشري
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250211/في-اكتشاف-ضخم-حقل-غاز-بدولة-عربية-تصل-احتياطياته-إلى-15-مليار-برميل-نفط-1097684510.html
في اكتشاف ضخم.. حقل غاز بدولة عربية تصل احتياطياته إلى 15 مليار برميل نفط
في اكتشاف ضخم.. حقل غاز بدولة عربية تصل احتياطياته إلى 15 مليار برميل نفط
سبوتنيك عربي
شهد حقل غاز طبيعي في دولة عربية اكتشافا ضخما بعد رفع احتياطياته إلى 15 مليار برميل. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T15:45+0000
2025-02-11T15:45+0000
مجتمع
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103497/56/1034975609_0:13:4576:2587_1920x0_80_0_0_96774f55b7d036a01def8e060033d3d3.jpg
وذكرت منصة "الطاقة"، اليوم الثلاثاء، أن حقل شرق بغداد يعد واحدا من أهم وأكبر الحقول النفطية في العراق، زادت أهميته بعد رفع احتياطياته إلى 15 مليار برميل في اكتشاف نفطي جديد.ويسهم الاكتشاف النفطي الجديد في تعزيز مكانة العراق بين كبار منتجي النفط حول العالم، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الإنتاج وزيادة العائدات، حيث أعلنت شركة نفط الوسط العراقية، بالتعاون مع شركة "إي بي إس" الصينية (EBS)، في 20 يناير/كانون الثاني 2025، تحقيق إنجاز جديد بإضافة أكثر من ملياري برميل إلى المخزون النفطي للحقل.وجاء ذلك الإنجاز الكبير بعد عمليات حفر ناجحة كشفت عمودا نفطيا كبيرا يحتوي على نفوط متوسطة وخفيفة، حيث يمثّل الاكتشاف أكبر زيادة باحتياطيات النفط الخام في وسط العراق منذ عقود.وأوضحت المنصة أن هذا الإنجاز الجديدد سيكون محور اهتمام قطاع الطاقة، حيث جرت دراسات معمّقة لوضع خطط للاستفادة من هذه الثروة وتعظيم الإنتاج.ويعد حقل شرق بغداد من الحقول الواعدة، ويأتي في الترتيب الخامس بقائمة أكبر حقول النفط في العراق، بحسب حجم الاحتياطيات، حيث يمتد الحقل بطول يزيد على 120 كيلومترا، وعرض يتراوح بين 5 و7 كيلومترات، ويقع ضمن منطقة تمتد من شرق مدينة الصويرة إلى منطقة النباعي، مرورًا بشرق العاصمة بغداد.
https://sarabic.ae/20241217/احتياطياته-24-مليار-برميل-حقل-نفط-في-دولة-عربية-يستعد-لطفرة-ضخمة-1095901650.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103497/56/1034975609_0:0:4384:3288_1920x0_80_0_0_90018696077325377b4e513f9d987520.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

في اكتشاف ضخم.. حقل غاز بدولة عربية تصل احتياطياته إلى 15 مليار برميل نفط

15:45 GMT 11.02.2025
© AP Photo / Fernando Llanoحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Fernando Llano
تابعنا عبر
شهد حقل غاز طبيعي في دولة عربية اكتشافا ضخما بعد رفع احتياطياته إلى 15 مليار برميل.
وذكرت منصة "الطاقة"، اليوم الثلاثاء، أن حقل شرق بغداد يعد واحدا من أهم وأكبر الحقول النفطية في العراق، زادت أهميته بعد رفع احتياطياته إلى 15 مليار برميل في اكتشاف نفطي جديد.
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
مجتمع
"احتياطياته 2.4 مليار برميل".. حقل نفط في دولة عربية يستعد لطفرة ضخمة
17 ديسمبر 2024, 19:53 GMT
ويسهم الاكتشاف النفطي الجديد في تعزيز مكانة العراق بين كبار منتجي النفط حول العالم، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الإنتاج وزيادة العائدات، حيث أعلنت شركة نفط الوسط العراقية، بالتعاون مع شركة "إي بي إس" الصينية (EBS)، في 20 يناير/كانون الثاني 2025، تحقيق إنجاز جديد بإضافة أكثر من ملياري برميل إلى المخزون النفطي للحقل.
وجاء ذلك الإنجاز الكبير بعد عمليات حفر ناجحة كشفت عمودا نفطيا كبيرا يحتوي على نفوط متوسطة وخفيفة، حيث يمثّل الاكتشاف أكبر زيادة باحتياطيات النفط الخام في وسط العراق منذ عقود.
وأوضحت المنصة أن هذا الإنجاز الجديدد سيكون محور اهتمام قطاع الطاقة، حيث جرت دراسات معمّقة لوضع خطط للاستفادة من هذه الثروة وتعظيم الإنتاج.
ويعد حقل شرق بغداد من الحقول الواعدة، ويأتي في الترتيب الخامس بقائمة أكبر حقول النفط في العراق، بحسب حجم الاحتياطيات، حيث يمتد الحقل بطول يزيد على 120 كيلومترا، وعرض يتراوح بين 5 و7 كيلومترات، ويقع ضمن منطقة تمتد من شرق مدينة الصويرة إلى منطقة النباعي، مرورًا بشرق العاصمة بغداد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала