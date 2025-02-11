https://sarabic.ae/20250211/في-اكتشاف-ضخم-حقل-غاز-بدولة-عربية-تصل-احتياطياته-إلى-15-مليار-برميل-نفط-1097684510.html
في اكتشاف ضخم.. حقل غاز بدولة عربية تصل احتياطياته إلى 15 مليار برميل نفط
في اكتشاف ضخم.. حقل غاز بدولة عربية تصل احتياطياته إلى 15 مليار برميل نفط
سبوتنيك عربي
شهد حقل غاز طبيعي في دولة عربية اكتشافا ضخما بعد رفع احتياطياته إلى 15 مليار برميل. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T15:45+0000
2025-02-11T15:45+0000
2025-02-11T15:45+0000
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وذكرت منصة "الطاقة"، اليوم الثلاثاء، أن حقل شرق بغداد يعد واحدا من أهم وأكبر الحقول النفطية في العراق، زادت أهميته بعد رفع احتياطياته إلى 15 مليار برميل في اكتشاف نفطي جديد.ويسهم الاكتشاف النفطي الجديد في تعزيز مكانة العراق بين كبار منتجي النفط حول العالم، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الإنتاج وزيادة العائدات، حيث أعلنت شركة نفط الوسط العراقية، بالتعاون مع شركة "إي بي إس" الصينية (EBS)، في 20 يناير/كانون الثاني 2025، تحقيق إنجاز جديد بإضافة أكثر من ملياري برميل إلى المخزون النفطي للحقل.وجاء ذلك الإنجاز الكبير بعد عمليات حفر ناجحة كشفت عمودا نفطيا كبيرا يحتوي على نفوط متوسطة وخفيفة، حيث يمثّل الاكتشاف أكبر زيادة باحتياطيات النفط الخام في وسط العراق منذ عقود.وأوضحت المنصة أن هذا الإنجاز الجديدد سيكون محور اهتمام قطاع الطاقة، حيث جرت دراسات معمّقة لوضع خطط للاستفادة من هذه الثروة وتعظيم الإنتاج.ويعد حقل شرق بغداد من الحقول الواعدة، ويأتي في الترتيب الخامس بقائمة أكبر حقول النفط في العراق، بحسب حجم الاحتياطيات، حيث يمتد الحقل بطول يزيد على 120 كيلومترا، وعرض يتراوح بين 5 و7 كيلومترات، ويقع ضمن منطقة تمتد من شرق مدينة الصويرة إلى منطقة النباعي، مرورًا بشرق العاصمة بغداد.
https://sarabic.ae/20241217/احتياطياته-24-مليار-برميل-حقل-نفط-في-دولة-عربية-يستعد-لطفرة-ضخمة-1095901650.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
في اكتشاف ضخم.. حقل غاز بدولة عربية تصل احتياطياته إلى 15 مليار برميل نفط
شهد حقل غاز طبيعي في دولة عربية اكتشافا ضخما بعد رفع احتياطياته إلى 15 مليار برميل.
وذكرت منصة
"الطاقة"، اليوم الثلاثاء، أن حقل شرق بغداد يعد واحدا من أهم وأكبر الحقول النفطية في العراق، زادت أهميته بعد رفع احتياطياته إلى 15 مليار برميل في اكتشاف نفطي جديد.
17 ديسمبر 2024, 19:53 GMT
ويسهم الاكتشاف النفطي الجديد في تعزيز مكانة العراق بين كبار منتجي النفط حول العالم، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الإنتاج وزيادة العائدات، حيث أعلنت شركة نفط الوسط العراقية، بالتعاون مع شركة "إي بي إس" الصينية (EBS)، في 20 يناير/كانون الثاني 2025، تحقيق إنجاز جديد بإضافة أكثر من ملياري برميل إلى المخزون النفطي للحقل.
وجاء ذلك الإنجاز الكبير بعد عمليات حفر
ناجحة كشفت عمودا نفطيا كبيرا يحتوي على نفوط متوسطة وخفيفة، حيث يمثّل الاكتشاف أكبر زيادة باحتياطيات النفط الخام في وسط العراق منذ عقود.
وأوضحت المنصة أن هذا الإنجاز الجديدد سيكون محور اهتمام قطاع الطاقة، حيث جرت دراسات معمّقة لوضع خطط للاستفادة من هذه الثروة وتعظيم الإنتاج.
ويعد حقل شرق بغداد من الحقول الواعدة، ويأتي في الترتيب الخامس بقائمة أكبر حقول النفط في العراق
، بحسب حجم الاحتياطيات، حيث يمتد الحقل بطول يزيد على 120 كيلومترا، وعرض يتراوح بين 5 و7 كيلومترات، ويقع ضمن منطقة تمتد من شرق مدينة الصويرة إلى منطقة النباعي، مرورًا بشرق العاصمة بغداد.