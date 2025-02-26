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طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
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شحنة غاز عربية تغير وجهتها في "توقيت حرج"
شحنة غاز عربية تغير وجهتها في "توقيت حرج"
سبوتنيك عربي
حولت ناقلة نفط قطرية محملة بشحنة غاز مسال مسارها، في توقيت حرج، تمرّ به السوق العالمية. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T09:34+0000
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اقتصاد
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واختارت الناقلة القطرية "أم صلال" الكويت وجهة لها، بدلًا من وجهتها الرئيسة للمملكة المتحدة، خلال الأسبوع الماضي.وبعد مرور يومين لوقف اتفاق ضخ الغاز الروسي مطلع العام الحالي، ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في غضون 14، ما أدى إلى إرباك السوق الأوروبية خلال الشهرين الأخيرين، بحسب موقع "الطاقة".
https://sarabic.ae/20250222/إنتاج-دولة-عربية-من-المشتقات-النفطية-يسجل-قفزة-تاريخية-1098067987.html
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اقتصاد
اقتصاد

شحنة غاز عربية تغير وجهتها في "توقيت حرج"

09:34 GMT 26.02.2025
© Getty Images / chain45154منصة لحفر وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي
منصة لحفر وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Getty Images / chain45154
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حولت ناقلة نفط قطرية محملة بشحنة غاز مسال مسارها، في توقيت حرج، تمرّ به السوق العالمية.
واختارت الناقلة القطرية "أم صلال" الكويت وجهة لها، بدلًا من وجهتها الرئيسة للمملكة المتحدة، خلال الأسبوع الماضي.

ويرجع خبراء تغيير وجهة الناقلة "أم صلال" المحمّلة بشحنة الغاز القطري إلى أن السوق الأوروبية لم تعد جاذبة بقوة للشحنات، على عكس ما شهدته القارة منذ مطلع العام الحالي 2025، في ظل ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية بعد انتهاء اتفاق التوريد الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوكرانيا.

سوريا - حقل نفط مشتعل جراء الإرهاب - النفط السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
مجتمع
إنتاج دولة عربية من المشتقات النفطية يسجل قفزة تاريخية
22 فبراير, 15:27 GMT

وفي السياق نفسه، شهدت أسعار الغاز الأوروبية، مؤخرًا، تقلبات مثيرة للجدل، حيث بدأت بوادر قفزة الأسعار في 27 ديسمبر/ كانون الأول نهاية العام الماضي، لتسجل عقود يناير/ كانون الثاني 47.2 يورو (49.15 دولارًا أمريكي) لكل ميغاواط/ساعة، بارتفاع قدره 3%، مع اقتراب توقف الإمدادات الروسية آنذاك.

وبعد مرور يومين لوقف اتفاق ضخ الغاز الروسي مطلع العام الحالي، ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في غضون 14، ما أدى إلى إرباك السوق الأوروبية خلال الشهرين الأخيرين، بحسب موقع "الطاقة".
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