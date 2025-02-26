https://sarabic.ae/20250226/شحنة-غاز-عربية-تغير-وجهتها-في-توقيت-حرج-1098187152.html
شحنة غاز عربية تغير وجهتها في "توقيت حرج"
شحنة غاز عربية تغير وجهتها في "توقيت حرج"
سبوتنيك عربي
حولت ناقلة نفط قطرية محملة بشحنة غاز مسال مسارها، في توقيت حرج، تمرّ به السوق العالمية. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T09:34+0000
2025-02-26T09:34+0000
2025-02-26T09:34+0000
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095409800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b09d2f443fd9605f8cba31be9d851818.jpg
واختارت الناقلة القطرية "أم صلال" الكويت وجهة لها، بدلًا من وجهتها الرئيسة للمملكة المتحدة، خلال الأسبوع الماضي.وبعد مرور يومين لوقف اتفاق ضخ الغاز الروسي مطلع العام الحالي، ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في غضون 14، ما أدى إلى إرباك السوق الأوروبية خلال الشهرين الأخيرين، بحسب موقع "الطاقة".
https://sarabic.ae/20250222/إنتاج-دولة-عربية-من-المشتقات-النفطية-يسجل-قفزة-تاريخية-1098067987.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095409800_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_64de960d898782c736691c0378cc4b01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد
شحنة غاز عربية تغير وجهتها في "توقيت حرج"
حولت ناقلة نفط قطرية محملة بشحنة غاز مسال مسارها، في توقيت حرج، تمرّ به السوق العالمية.
واختارت الناقلة القطرية "أم صلال" الكويت وجهة لها، بدلًا من وجهتها الرئيسة للمملكة المتحدة، خلال الأسبوع الماضي.
ويرجع خبراء تغيير وجهة الناقلة "أم صلال" المحمّلة بشحنة الغاز القطري إلى أن السوق الأوروبية لم تعد جاذبة بقوة للشحنات، على عكس ما شهدته القارة منذ مطلع العام الحالي 2025، في ظل ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية بعد انتهاء اتفاق التوريد الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، شهدت أسعار الغاز الأوروبية، مؤخرًا، تقلبات مثيرة للجدل، حيث بدأت بوادر قفزة الأسعار في 27 ديسمبر/ كانون الأول نهاية العام الماضي، لتسجل عقود يناير/ كانون الثاني 47.2 يورو (49.15 دولارًا أمريكي) لكل ميغاواط/ساعة، بارتفاع قدره 3%، مع اقتراب توقف الإمدادات الروسية آنذاك.
وبعد مرور يومين لوقف اتفاق ضخ الغاز الروسي مطلع العام الحالي، ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في غضون 14، ما أدى إلى إرباك السوق الأوروبية خلال الشهرين الأخيرين، بحسب موقع "الطاقة
".