https://sarabic.ae/20250222/إنتاج-دولة-عربية-من-المشتقات-النفطية-يسجل-قفزة-تاريخية-1098067987.html
إنتاج دولة عربية من المشتقات النفطية يسجل قفزة تاريخية
إنتاج دولة عربية من المشتقات النفطية يسجل قفزة تاريخية
سبوتنيك عربي
سجّل إنتاج دولة عربية من المشتقات النفطية ارتفاعا بنحو 218 ألف برميل يوميا، مدفوعا بتشغيل بكامل طاقتها (615 ألف برميل يوميا) وذلك في قفزة تاريخية. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T15:27+0000
2025-02-22T15:27+0000
2025-02-22T15:27+0000
مجتمع
الكويت
أخبار الكويت اليوم
الأخبار
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103374/39/1033743970_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e01c6942c8ff2c7d35749f3d90c3cfe0.jpg
وذكرت منصة "الطاقة"، اليوم السبت، أن إنتاج المصافي الكويتية -باستثناء غاز النفط المسال- بلغ 1.21 مليون برميل يوميا في 2024، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 22% مقارنة بمستويات العام 2023 البالغة 992 ألفا.وأسهم تشغيل مصفاة الزور الكويتية بكامل طاقتها، بداية من شهر فبراير/ شباط 2024، في ارتفاع إجمالي القدرة التكريرية ليقترب من 1.42 مليون برميل يوميًا.وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد بدأت تشغيل وحدات التقطير الـ3 داخل مصفاة الزور تدريجيا بين عامي 2022 و2023، لكنها لم تعمل بكامل طاقتها حتى العام 2024 بسبب مشكلات تقنية خلال العام السابق له.وتعتمد الكويت إلى جانب مصفاة الزور العملاقة على مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، بإجمالي قدرة تكريرية تبلغ 800 ألف برميل يوميا، في وقت تمتلك الكويت حصصا في 3 مصافٍ دولية، هي مصفاة الدقم في سلطنة عمان، و"نغي سون" في فيتنام، و"ميلازو" في إيطاليا.وكان أحمد جابر العيدان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، التابعة لمؤسسة البترول، قد قال في يونيو/ حزيران الماضي، إن طاقة إنتاج النفط في البلاد تزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا متوقعا في حينها أن تصل إلى 3 ملايين في 2025.من جانبه، توقع الشيخ نواف، في يوليو/ تموز، أن تصل الكويت إلى قدرة إنتاجية عند 3.2 برميل يوميا من النفط قبل نهاية 2024، ثم زيادتها إلى 4 ملايين بحلول 2035.
https://sarabic.ae/20240714/الكويت-اكتشاف-نفطي-في-حقل-النوخذة-باحتياطي-يقدر-بأكثر-من-3-مليار-برميل-1090792728.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103374/39/1033743970_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_58bc227bb06d26b8db9b88923f51aa38.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
إنتاج دولة عربية من المشتقات النفطية يسجل قفزة تاريخية
سجّل إنتاج دولة عربية من المشتقات النفطية ارتفاعا بنحو 218 ألف برميل يوميا، مدفوعا بتشغيل بكامل طاقتها (615 ألف برميل يوميا) وذلك في قفزة تاريخية.
وذكرت منصة
"الطاقة"، اليوم السبت، أن إنتاج المصافي الكويتية -باستثناء غاز النفط المسال- بلغ 1.21 مليون برميل يوميا في 2024، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 22% مقارنة بمستويات العام 2023 البالغة 992 ألفا.
وأسهم تشغيل مصفاة الزور الكويتية
بكامل طاقتها، بداية من شهر فبراير/ شباط 2024، في ارتفاع إجمالي القدرة التكريرية ليقترب من 1.42 مليون برميل يوميًا.
وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد بدأت تشغيل وحدات التقطير الـ3 داخل مصفاة الزور تدريجيا بين عامي 2022 و2023، لكنها لم تعمل بكامل طاقتها حتى العام 2024 بسبب مشكلات تقنية خلال العام السابق له.
وتعتمد الكويت إلى جانب مصفاة الزور العملاقة على مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، بإجمالي قدرة تكريرية تبلغ 800 ألف برميل يوميا، في وقت تمتلك الكويت حصصا في 3 مصافٍ دولية، هي مصفاة الدقم في سلطنة عمان، و"نغي سون" في فيتنام، و"ميلازو" في إيطاليا.
وكان أحمد جابر العيدان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، التابعة لمؤسسة البترول، قد قال في يونيو/ حزيران الماضي، إن طاقة إنتاج النفط في البلاد
تزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا متوقعا في حينها أن تصل إلى 3 ملايين في 2025.
من جانبه، توقع الشيخ نواف، في يوليو/ تموز، أن تصل الكويت إلى قدرة إنتاجية عند 3.2 برميل يوميا من النفط قبل نهاية 2024، ثم زيادتها إلى 4 ملايين بحلول 2035.