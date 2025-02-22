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https://sarabic.ae/20250222/إنتاج-دولة-عربية-من-المشتقات-النفطية-يسجل-قفزة-تاريخية-1098067987.html
إنتاج دولة عربية من المشتقات النفطية يسجل قفزة تاريخية
إنتاج دولة عربية من المشتقات النفطية يسجل قفزة تاريخية
سبوتنيك عربي
سجّل إنتاج دولة عربية من المشتقات النفطية ارتفاعا بنحو 218 ألف برميل يوميا، مدفوعا بتشغيل بكامل طاقتها (615 ألف برميل يوميا) وذلك في قفزة تاريخية. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T15:27+0000
2025-02-22T15:27+0000
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وذكرت منصة "الطاقة"، اليوم السبت، أن إنتاج المصافي الكويتية -باستثناء غاز النفط المسال- بلغ 1.21 مليون برميل يوميا في 2024، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 22% مقارنة بمستويات العام 2023 البالغة 992 ألفا.وأسهم تشغيل مصفاة الزور الكويتية بكامل طاقتها، بداية من شهر فبراير/ شباط 2024، في ارتفاع إجمالي القدرة التكريرية ليقترب من 1.42 مليون برميل يوميًا.وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد بدأت تشغيل وحدات التقطير الـ3 داخل مصفاة الزور تدريجيا بين عامي 2022 و2023، لكنها لم تعمل بكامل طاقتها حتى العام 2024 بسبب مشكلات تقنية خلال العام السابق له.وتعتمد الكويت إلى جانب مصفاة الزور العملاقة على مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، بإجمالي قدرة تكريرية تبلغ 800 ألف برميل يوميا، في وقت تمتلك الكويت حصصا في 3 مصافٍ دولية، هي مصفاة الدقم في سلطنة عمان، و"نغي سون" في فيتنام، و"ميلازو" في إيطاليا.وكان أحمد جابر العيدان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، التابعة لمؤسسة البترول، قد قال في يونيو/ حزيران الماضي، إن طاقة إنتاج النفط في البلاد تزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا متوقعا في حينها أن تصل إلى 3 ملايين في 2025.من جانبه، توقع الشيخ نواف، في يوليو/ تموز، أن تصل الكويت إلى قدرة إنتاجية عند 3.2 برميل يوميا من النفط قبل نهاية 2024، ثم زيادتها إلى 4 ملايين بحلول 2035.
https://sarabic.ae/20240714/الكويت-اكتشاف-نفطي-في-حقل-النوخذة-باحتياطي-يقدر-بأكثر-من-3-مليار-برميل-1090792728.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, سوق النفط, أسعار النفط اليوم

إنتاج دولة عربية من المشتقات النفطية يسجل قفزة تاريخية

15:27 GMT 22.02.2025
© Sputnik . bassem haddadسوريا - حقل نفط مشتعل جراء الإرهاب - النفط السوري
سوريا - حقل نفط مشتعل جراء الإرهاب - النفط السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© Sputnik . bassem haddad
تابعنا عبر
سجّل إنتاج دولة عربية من المشتقات النفطية ارتفاعا بنحو 218 ألف برميل يوميا، مدفوعا بتشغيل بكامل طاقتها (615 ألف برميل يوميا) وذلك في قفزة تاريخية.
وذكرت منصة "الطاقة"، اليوم السبت، أن إنتاج المصافي الكويتية -باستثناء غاز النفط المسال- بلغ 1.21 مليون برميل يوميا في 2024، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 22% مقارنة بمستويات العام 2023 البالغة 992 ألفا.
حقل نفط الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
الكويت... اكتشاف نفطي في حقل "النوخذة" باحتياطي يقدر بأكثر من 3 مليار برميل
14 يوليو 2024, 16:06 GMT
وأسهم تشغيل مصفاة الزور الكويتية بكامل طاقتها، بداية من شهر فبراير/ شباط 2024، في ارتفاع إجمالي القدرة التكريرية ليقترب من 1.42 مليون برميل يوميًا.
وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد بدأت تشغيل وحدات التقطير الـ3 داخل مصفاة الزور تدريجيا بين عامي 2022 و2023، لكنها لم تعمل بكامل طاقتها حتى العام 2024 بسبب مشكلات تقنية خلال العام السابق له.
وتعتمد الكويت إلى جانب مصفاة الزور العملاقة على مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، بإجمالي قدرة تكريرية تبلغ 800 ألف برميل يوميا، في وقت تمتلك الكويت حصصا في 3 مصافٍ دولية، هي مصفاة الدقم في سلطنة عمان، و"نغي سون" في فيتنام، و"ميلازو" في إيطاليا.
وكان أحمد جابر العيدان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، التابعة لمؤسسة البترول، قد قال في يونيو/ حزيران الماضي، إن طاقة إنتاج النفط في البلاد تزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا متوقعا في حينها أن تصل إلى 3 ملايين في 2025.
من جانبه، توقع الشيخ نواف، في يوليو/ تموز، أن تصل الكويت إلى قدرة إنتاجية عند 3.2 برميل يوميا من النفط قبل نهاية 2024، ثم زيادتها إلى 4 ملايين بحلول 2035.
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