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https://sarabic.ae/20250218/دولة-عربية-توقع-صفقة-غاز-مسال-لمدة-10-سنوات-1097929166.html
دولة عربية توقع صفقة غاز مسال لمدة 10 سنوات
دولة عربية توقع صفقة غاز مسال لمدة 10 سنوات
سبوتنيك عربي
وقّعت دولة عربية صفقة غاز مسال جديدة لمدة 10 سنوات، من أجل دعم جهودها لتأمين إمدادات مستدامة من الوقود إلى العديد من الأسواق حول العالم، وفي مقدمتها آسيا... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T15:06+0000
2025-02-18T15:07+0000
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وذكرت منصة "الطاقة"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وقعت اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات، مع مجموعة "مركوريا للطاقة".وأكدت أن حجم إمدادات صفقة الغاز المسال العماني الجديدة مع شركة الطاقة -التي يقع مقرّها في سويسرا- يبلغ نحو 800 ألف طن متري سنويا، على أن تبدأ عمليات التسليم في أبريل/نيسان المقبل.وتتضمن الاتفاقية التزام الشركة العُمانية للغاز المسال بتوفير طاقة موثوقة ومستدامة للأسواق العالمية، حيث أفاد الرئيس التنفيذي للشركة، حمد بن محمد النعماني، أن الاتفاقية تسهم في تعزيز توسع أعمال الشركة عبر الشراكة مع مجموعة "مركوريا للطاقة"، والوصول إلى العديد من الأسواق العالمية.ويشار إلى أن "مجموعة مركوريا للطاقة هي إحدى الشركات التجارية العالمية التي تنشط في مجموعة متنوعة من أسواق الطاقة، بما في ذلك النفط الخام والمشتقات النفطية المكررة والغاز الطبيعي والطاقة الحيوية والمعادن الأساسية والمنتجات الزراعية".وأكد حمد النعماني التزام الشركة العمانية المستمر بتقديم حلول طاقة تعزز أمن الطاقة العالمي وتحقيق الاستدامة، وذلك في وقت تشهد صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال في العام 2025 الوصول إلى أسواق عالمية جديدة، من أجل خطط مسقط لتنويع إمدادات الطاقة إلى الأسواق الناشئة في أوروبا وآسيا.ارتفع متوسط صادرات سلطنة عمان من النفط في العام 2024 بمقدار 130 ألف برميل يوميا، وبنسبة 10.4%، على أساس سنوي، مع حصول الصين على أكثر من نصف الشحنات.وأوضحت منصة "الطاقة"، في 26 يناير/كانون الثاني 2025، أن متوسط صادرات سلطنة عمان من الخام ومنتجاته المنقولة بحرا ارتفع إلى 1.38 مليون برميل يوميا خلال العام 2024، مقابل 1.25 مليون برميل يوميا عام 2023.وأكدت أن "انتعاش صادرات النفط العماني يأتي بالتزامن مع بدء التشغيل التجاري لمصفاة "الدقم" مطلع العام الماضي، بطاقة إنتاجية 230 ألف برميل يوميا، وهي أحد أكبر مشروعات تكرير النفط بمنطقة الشرق الأوسط، وأكبر مشروع استثماري بين عمان والكويت".وزادت الطاقة التكريرية في السلطنة إلى 500 ألف برميل يوميًا خلال 2024، مع تشغيل المصفاة التي تُعالج النفط الكويتي والعماني، وهو ما يفسر ارتفاع الصادرات (الخام والمشتقات) عن متوسط إنتاج عمان من النفط.
https://sarabic.ae/20230404/تفاصيل-وأرقام-ما-الذي-يحققه-خط-الغاز-بين-إيران-وسلطنة-عمان-1075518895.html
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سلطنة عمان, الأخبار, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
سلطنة عمان, الأخبار, سوق النفط, أسعار النفط اليوم

دولة عربية توقع صفقة غاز مسال لمدة 10 سنوات

15:06 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 15:07 GMT 18.02.2025)
© AP Photo / Fernando Llanoحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Fernando Llano
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وقّعت دولة عربية صفقة غاز مسال جديدة لمدة 10 سنوات، من أجل دعم جهودها لتأمين إمدادات مستدامة من الوقود إلى العديد من الأسواق حول العالم، وفي مقدمتها آسيا وأوروبا.
وذكرت منصة "الطاقة"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وقعت اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات، مع مجموعة "مركوريا للطاقة".
وأكدت أن حجم إمدادات صفقة الغاز المسال العماني الجديدة مع شركة الطاقة -التي يقع مقرّها في سويسرا- يبلغ نحو 800 ألف طن متري سنويا، على أن تبدأ عمليات التسليم في أبريل/نيسان المقبل.
وتتضمن الاتفاقية التزام الشركة العُمانية للغاز المسال بتوفير طاقة موثوقة ومستدامة للأسواق العالمية، حيث أفاد الرئيس التنفيذي للشركة، حمد بن محمد النعماني، أن الاتفاقية تسهم في تعزيز توسع أعمال الشركة عبر الشراكة مع مجموعة "مركوريا للطاقة"، والوصول إلى العديد من الأسواق العالمية.
انفجار في خط أنابيب غاز بالقرب من باسفاليس، على بعد 175 كيلومترا شمال فيلنيوس في شمال ليتوانيا، 13 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
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ويشار إلى أن "مجموعة مركوريا للطاقة هي إحدى الشركات التجارية العالمية التي تنشط في مجموعة متنوعة من أسواق الطاقة، بما في ذلك النفط الخام والمشتقات النفطية المكررة والغاز الطبيعي والطاقة الحيوية والمعادن الأساسية والمنتجات الزراعية".
وأكد حمد النعماني التزام الشركة العمانية المستمر بتقديم حلول طاقة تعزز أمن الطاقة العالمي وتحقيق الاستدامة، وذلك في وقت تشهد صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال في العام 2025 الوصول إلى أسواق عالمية جديدة، من أجل خطط مسقط لتنويع إمدادات الطاقة إلى الأسواق الناشئة في أوروبا وآسيا.
ارتفع متوسط صادرات سلطنة عمان من النفط في العام 2024 بمقدار 130 ألف برميل يوميا، وبنسبة 10.4%، على أساس سنوي، مع حصول الصين على أكثر من نصف الشحنات.
وأوضحت منصة "الطاقة"، في 26 يناير/كانون الثاني 2025، أن متوسط صادرات سلطنة عمان من الخام ومنتجاته المنقولة بحرا ارتفع إلى 1.38 مليون برميل يوميا خلال العام 2024، مقابل 1.25 مليون برميل يوميا عام 2023.
وأكدت أن "انتعاش صادرات النفط العماني يأتي بالتزامن مع بدء التشغيل التجاري لمصفاة "الدقم" مطلع العام الماضي، بطاقة إنتاجية 230 ألف برميل يوميا، وهي أحد أكبر مشروعات تكرير النفط بمنطقة الشرق الأوسط، وأكبر مشروع استثماري بين عمان والكويت".
وزادت الطاقة التكريرية في السلطنة إلى 500 ألف برميل يوميًا خلال 2024، مع تشغيل المصفاة التي تُعالج النفط الكويتي والعماني، وهو ما يفسر ارتفاع الصادرات (الخام والمشتقات) عن متوسط إنتاج عمان من النفط.
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