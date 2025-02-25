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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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عرب بوينت بودكاست
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بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
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مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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شؤون عسكرية
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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https://sarabic.ae/20250225/دولة-عربية-توقع-أول-صفقة-طويلة-الأمد-لتصدير-غاز-نادر-إلى-الصين-1098151541.html
دولة عربية توقع أول صفقة طويلة الأمد لتصدير "غاز نادر" إلى الصين
دولة عربية توقع أول صفقة طويلة الأمد لتصدير "غاز نادر" إلى الصين
سبوتنيك عربي
تسعى دولة قطر لتوقيع صفقات طويلة الأمد مع عملائها في مجال الطاقة، خاصة في قارة آسيا، لتزويدهم بمشتقات الغاز الطبيعي النادرة ضمن استراتيجية طموحة. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T09:38+0000
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وشهد اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية بين قطر والصين، تتضمن حصول شركة "غوانغتشو غوانغجانغ" (جي-غاز) الصينية، على 100 مليون قدم مكعبة من غاز الهيليوم القطري سنويا، حسبما ذكرت منصة "الطاقة"، التي أشارت إلى أن هذه الصفقة تمتد لـ20 عاما.وقالت المنصة: "ستكون هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين الدولتين في هذا المجال"، مشيرة إلى أن قطر تمتلك أكبر منشأة لمعالجة غاز الهيليوم على مستوى العالم، وتقع في منطقة رأس لفان.وبحسب المنصة، فإن الاتفاقية وقّعها من الجانب القطري المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، بينما مثّل الجانب الصيني كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "جي-غاز".وقال الكعبي إن "الصين تمثل وجهة رئيسية لغاز الهيليوم القطري، بينما تعد قطر واحدة من أكبر الدول المصدرة لهذا الغاز على مستوى العالم"، مشيرًا إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية في هذا المجال بعد تطوير وتوسعة حقل "الشمال".يذكر أن حقل "الشمال" القطري يحتوي على 28 في المئة من احتياطيات غاز الهيليوم في العالم، حيث يمثل هذا الغاز مكونا أساسيا في البحث العلمي والتكنولوجيا الطبية واستكشاف الفضاء وصناعات الدفاع والصناعات عالية التقنية.
https://sarabic.ae/20250108/قطر-تكشف-حقيقة-مشروع-خط-أنابيب-الغاز-إلى-أوروبا-عبر-سوريا-1096603715.html
https://sarabic.ae/20241222/قطر-تهدد-بوقف-توريد-الغاز-إلى-أوروبا-1096052858.html
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أخبار العالم الآن, اقتصاد, أخبار قطر اليوم, قطر, الصين
أخبار العالم الآن, اقتصاد, أخبار قطر اليوم, قطر, الصين

دولة عربية توقع أول صفقة طويلة الأمد لتصدير "غاز نادر" إلى الصين

09:38 GMT 25.02.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorناقلة غاز طبيعي
ناقلة غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
تسعى دولة قطر لتوقيع صفقات طويلة الأمد مع عملائها في مجال الطاقة، خاصة في قارة آسيا، لتزويدهم بمشتقات الغاز الطبيعي النادرة ضمن استراتيجية طموحة.
وشهد اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية بين قطر والصين، تتضمن حصول شركة "غوانغتشو غوانغجانغ" (جي-غاز) الصينية، على 100 مليون قدم مكعبة من غاز الهيليوم القطري سنويا، حسبما ذكرت منصة "الطاقة"، التي أشارت إلى أن هذه الصفقة تمتد لـ20 عاما.
وقالت المنصة: "ستكون هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين الدولتين في هذا المجال"، مشيرة إلى أن قطر تمتلك أكبر منشأة لمعالجة غاز الهيليوم على مستوى العالم، وتقع في منطقة رأس لفان.
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قطر تكشف حقيقة مشروع خط أنابيب الغاز إلى أوروبا عبر سوريا
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وبحسب المنصة، فإن الاتفاقية وقّعها من الجانب القطري المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، بينما مثّل الجانب الصيني كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "جي-غاز".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
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وقال الكعبي إن "الصين تمثل وجهة رئيسية لغاز الهيليوم القطري، بينما تعد قطر واحدة من أكبر الدول المصدرة لهذا الغاز على مستوى العالم"، مشيرًا إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية في هذا المجال بعد تطوير وتوسعة حقل "الشمال".
يذكر أن حقل "الشمال" القطري يحتوي على 28 في المئة من احتياطيات غاز الهيليوم في العالم، حيث يمثل هذا الغاز مكونا أساسيا في البحث العلمي والتكنولوجيا الطبية واستكشاف الفضاء وصناعات الدفاع والصناعات عالية التقنية.
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