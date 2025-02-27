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https://sarabic.ae/20250227/حقل-نفط-يضع-دولة-عربية-بين-المنتجين-البحريين-الكبار-1098232959.html
حقل نفط يضع دولة عربية بين المنتجين البحريين الكبار
حقل نفط يضع دولة عربية بين المنتجين البحريين الكبار
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، في يوليو/تموز الماضي، عن اكتشاف بئر نفطي مهم في حقل النوخذة البحري، يمكن أن يعادل إنتاجه إنتاج دولة الكويت بأكملها لمدة قد تصل 3... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T13:38+0000
2025-02-27T13:38+0000
اقتصاد
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وبيّنت المؤسسة أن الإنتاج اليومي من بئر "نوخذة 1" المكتشف، يبلغ نحو 2800 برميل من النفط الخفيف، بالإضافة إلى 7 ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب.وفيما يتعلق بإمكانات الحقل الكويتي الجديد من الغاز الطبيعي، أظهرت المؤشرات أن احتياطيات الغاز فيه تبلغ نحو 5.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، وفقا لموقع "الطاقة". ويذكر أن حقل النوخذة البحري يقع في شرق جزيرة فيلكا، الواقعة في المياه الاقتصادية الإقليمية المشتركة بين العراق والكويت، على مساحة أولية تقترب من 96 كيلومترًا.
https://sarabic.ae/20250226/24-مليار-دولار-انخفاض-صادرات-نفط-دولة-عربية-في-2024-1098202866.html
https://sarabic.ae/20250222/إنتاج-دولة-عربية-من-المشتقات-النفطية-يسجل-قفزة-تاريخية-1098067987.html
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اقتصاد
اقتصاد

حقل نفط يضع دولة عربية بين المنتجين البحريين الكبار

13:38 GMT 27.02.2025
© Sputnik . Maksim Blinovرافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، في يوليو/تموز الماضي، عن اكتشاف بئر نفطي مهم في حقل النوخذة البحري، يمكن أن يعادل إنتاجه إنتاج دولة الكويت بأكملها لمدة قد تصل 3 سنوات.
وبيّنت المؤسسة أن الإنتاج اليومي من بئر "نوخذة 1" المكتشف، يبلغ نحو 2800 برميل من النفط الخفيف، بالإضافة إلى 7 ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب.

ويبلغ حجم احتياطيات حقل النوخذة البحري نحو 3.2 مليار برميل نفط مكافئ، في حين تُظهر المؤشرات الأولية أن الحقل يضم احتياطيات من النفط الخفيف تصل إلى 2.1 مليار برميل.

حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
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وفيما يتعلق بإمكانات الحقل الكويتي الجديد من الغاز الطبيعي، أظهرت المؤشرات أن احتياطيات الغاز فيه تبلغ نحو 5.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، وفقا لموقع "الطاقة".
ووفقا لتقييم مجلس الوزراء الكويتي، فإن هذه الاحتياطيات العملاقة المكتشفة في الحقل يمكن أن تضع الكويت على خريطة المنتجين الإقليميين، وأصحاب الريادة في تشغيل الحقول البحرية، وفق المعايير الدولية.
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وبحسب توقعات الشركة، من الممكن أن تُظهر مخزونات الحقل مزيدًا من الإمكانات التي ما زالت غير مكتشفة حتى الآن، مشيرة إلى أن الكميات التي أُعلِنَت ما زالت أولية، ويمكن الوصول إلى مخزونات نفطية وغازية أخرى.
ويذكر أن حقل النوخذة البحري يقع في شرق جزيرة فيلكا، الواقعة في المياه الاقتصادية الإقليمية المشتركة بين العراق والكويت، على مساحة أولية تقترب من 96 كيلومترًا.
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