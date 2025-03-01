https://sarabic.ae/20250301/اقتراب-الموعد-الحاسم-هل-يتوقف-تدفق-الغاز-الإيراني-إلى-العراق؟-1098286529.html
اقتراب الموعد الحاسم.. هل يتوقف تدفق الغاز الإيراني إلى العراق؟
اقتراب الموعد الحاسم.. هل يتوقف تدفق الغاز الإيراني إلى العراق؟
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير النفط الإيراني سعيد توكلي، اليوم السبت، أن العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T09:58+0000
2025-03-01T09:58+0000
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وأوضح توكلي أن "العراق يحصل دائما على تصاريح مؤقتة، ومن المتوقع استمرار ذلك".كما أشار إلى زيارته الأخيرة لتركمانستان، حيث تم اتخاذ خطوات لتبادل الغاز، مع احتمالية شراء الغاز التركماني مستقبلًا، مضيفًا أن "الزيارة جاءت لتعزيز العلاقات الثنائية، بحسب توجيهات القيادة الإيرانية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وفيما يخص أرمينيا، فقد أكد نائب وزير النفط الإيراني، أن واردات الغاز تتم عبر التبادل مقابل الكهرباء.وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن الإعفاء الأمريكي لواردات الغاز الإيراني إلى العراق، سينتهي في 8 مارس/ آذار الجاري، لكن وزارة الكهرباء العراقية لم تتلق إخطارا بوقف الاستيراد، مع احتمال تجديد الإعفاء.
https://sarabic.ae/20250210/دولة-عربية-توضح-مصير-3-مشاريع-طاقة-مع-إيران-بعد-تهديدات-ترامب-1097631952.html
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العراق, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العراق, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
اقتراب الموعد الحاسم.. هل يتوقف تدفق الغاز الإيراني إلى العراق؟
أكد نائب وزير النفط الإيراني سعيد توكلي، اليوم السبت، أن العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني.
وأوضح توكلي أن "العراق يحصل دائما على تصاريح مؤقتة، ومن المتوقع استمرار ذلك".
كما أشار إلى زيارته الأخيرة لتركمانستان، حيث تم اتخاذ خطوات لتبادل الغاز، مع احتمالية شراء الغاز التركماني مستقبلًا، مضيفًا أن "الزيارة جاءت لتعزيز العلاقات الثنائية، بحسب توجيهات القيادة الإيرانية"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وفيما يخص أرمينيا، فقد أكد نائب وزير النفط الإيراني، أن واردات الغاز تتم عبر التبادل مقابل الكهرباء.
وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن الإعفاء الأمريكي لواردات الغاز الإيراني إلى العراق، سينتهي في 8 مارس/ آذار الجاري، لكن وزارة الكهرباء العراقية لم تتلق إخطارا بوقف الاستيراد، مع احتمال تجديد الإعفاء.