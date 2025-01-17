https://sarabic.ae/20250117/شركة-الشحن-ميرسك-الوقت-لا-يزال-مبكرا-لاستئناف-عملنا-في-البحر-الأحمر--1096869173.html
شركة الشحن "ميرسك": الوقت لا يزال مبكرا لاستئناف عملنا في البحر الأحمر
شركة الشحن "ميرسك": الوقت لا يزال مبكرا لاستئناف عملنا في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "ميرسك" العملاقة للشحن البحري عن احتفاظها بالحذر الشديد تجاه العودة السريعة إلى حركة الشحن عبر البحر الأحمر. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T12:27+0000
2025-01-17T12:27+0000
2025-01-17T12:27+0000
اقتصاد
أنصار الله
الحرب على اليمن
الأخبار
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وقال موقع "الشرق" إن موقع شركة "ميرسك" رغم إعلان جماعة "أنصار الله" عن وقف هجماتها على السفن التجارية، كما أكدت الشركة أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي قرار بشأن استئناف عملياتها بشكل كامل في المنطقة.وأثار إعلان جماعة "أنصار الله" عن وقف هجماتها على السفن التجارية آمالاً في استئناف حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية، إلا أن شركة الشحن العملاقة "ميرسك" حذرت من العودة السريعة إلى هذا الممر.وشهدت المنطقة تحولات متسارعة في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت جماعة "أنصار الله" عن وقف إطلاق النار، في حين أعلنت إسرائيل عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأثرت هذه التطورات بشكل كبير على حركة الملاحة في البحر الأحمر، حيث أبدت شركات الشحن، وعلى رأسها "ميرسك"، حذرًا شديدًا بشأن العودة السريعة إلى هذا الممر الحيوي.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت مجموعة الشحن البحري الدنماركية "إيه بي مولر ميرسك"، إنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر قناة السويس حتى "في عام 2025".وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، فنسنت كليرك، في تصريحات للصحفيين: "لا توجد علامات على وقف التصعيد وليس من الآمن أن تذهب سفننا أو أفرادنا إلى هناك... توقعاتنا في هذه المرحلة هي أن الأمر سيستمر حتى عام 2025"، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".وأضاف كليرك: "إن شركة "ميرسك" شهدت طلبا قويا في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعا بشكل خاص بالصادرات من الصين وجنوب شرقي آسيا". وتابعت شركة "ميرسك"، التي تعد مقياسا للتجارة العالمية، أنها "لا ترى أي علامات على تباطؤ في أحجام الشحن من أوروبا أو أمريكا الشمالية، خلال الأشهر المقبلة".وتسببت الهجمات على السفن في البحر الأحمر، من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، إلى تعطيل طريق شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، مع إعادة توجيه الشحنات لفترة طويلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن، ونتج عن ذلك ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.
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اقتصاد, أنصار الله, الحرب على اليمن, الأخبار
اقتصاد, أنصار الله, الحرب على اليمن, الأخبار
شركة الشحن "ميرسك": الوقت لا يزال مبكرا لاستئناف عملنا في البحر الأحمر
أعلنت شركة "ميرسك" العملاقة للشحن البحري عن احتفاظها بالحذر الشديد تجاه العودة السريعة إلى حركة الشحن عبر البحر الأحمر.
وقال موقع
"الشرق" إن موقع شركة "ميرسك" رغم إعلان جماعة "أنصار الله" عن وقف هجماتها على السفن التجارية، كما أكدت الشركة أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي قرار بشأن استئناف عملياتها بشكل كامل في المنطقة.
وأثار إعلان جماعة "أنصار الله" عن وقف هجماتها على السفن التجارية آمالاً في استئناف حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية، إلا أن شركة الشحن العملاقة "ميرسك" حذرت من العودة السريعة إلى هذا الممر.
وشهدت المنطقة تحولات متسارعة في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت جماعة "أنصار الله" عن وقف إطلاق النار، في حين أعلنت إسرائيل عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأثرت هذه التطورات بشكل كبير على حركة الملاحة في البحر الأحمر، حيث أبدت شركات الشحن، وعلى رأسها "ميرسك"، حذرًا شديدًا بشأن العودة السريعة إلى هذا الممر الحيوي.
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت مجموعة الشحن البحري الدنماركية "إيه بي مولر ميرسك"، إنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر قناة السويس حتى "في عام 2025".
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، فنسنت كليرك، في تصريحات للصحفيين: "لا توجد علامات على وقف التصعيد وليس من الآمن أن تذهب سفننا أو أفرادنا إلى هناك... توقعاتنا في هذه المرحلة هي أن الأمر سيستمر حتى عام 2025"، حسبما نقلت صحيفة
"الشرق الأوسط".
وأضاف كليرك: "إن شركة "ميرسك" شهدت طلبا قويا في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعا بشكل خاص بالصادرات من الصين وجنوب شرقي آسيا".
وتابعت شركة "ميرسك"، التي تعد مقياسا للتجارة العالمية، أنها "لا ترى أي علامات على تباطؤ في أحجام الشحن من أوروبا أو أمريكا الشمالية، خلال الأشهر المقبلة".
وتسببت الهجمات على السفن في البحر الأحمر، من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، إلى تعطيل طريق شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، مع إعادة توجيه الشحنات لفترة طويلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن، ونتج عن ذلك ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.