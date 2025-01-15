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https://sarabic.ae/20250115/أنصار-الله-تعلن-استهداف-حاملة-طائرات-أمريكية-وقطع-حربية-تابعة-لها-في-البحر-الأحمر-1096810861.html
"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية وقطع حربية تابعة لها في البحر الأحمر
"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية وقطع حربية تابعة لها في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأربعاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ""يو أس أس هاري ترومان" وقطع تابعة لها شمالي البحر الأحمر. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T13:31+0000
2025-01-15T13:31+0000
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وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخِ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك خلال محاولتهم تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن"، مؤكدا أن هذا الاستهداف للحاملة يعد السادس منذ قدومها إلى البحر الأحمر.وجدد سريع، التأكيد على أن "القوات اليمنية جاهزة لأي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي وأنّها مستمرة في تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد كشف في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، نحو 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 كانون الثاني/ يناير العام الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250114/الجيش-الإسرائيلي-يرجح-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-1096765037.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية وقطع حربية تابعة لها في البحر الأحمر

13:31 GMT 15.01.2025
© Photo تحولت إلى كتلة من اللهب..."أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر
 تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Photo
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أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأربعاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ""يو أس أس هاري ترومان" وقطع تابعة لها شمالي البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخِ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك خلال محاولتهم تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن"، مؤكدا أن هذا الاستهداف للحاملة يعد السادس منذ قدومها إلى البحر الأحمر.
وجدد سريع، التأكيد على أن "القوات اليمنية جاهزة لأي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي وأنّها مستمرة في تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد كشف في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، نحو 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 كانون الثاني/ يناير العام الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
منظومة مقلاع داوود الصاورخية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
الجيش الإسرائيلي يرجح "اعتراض" صاروخ أطلق من اليمن
أمس, 05:00 GMT
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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