https://sarabic.ae/20250114/الجيش-الإسرائيلي-يرجح-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-1096765037.html

الجيش الإسرائيلي يرجح "اعتراض" صاروخ أطلق من اليمن

الجيش الإسرائيلي يرجح "اعتراض" صاروخ أطلق من اليمن

سبوتنيك عربي

رجّح الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية. 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T05:00+0000

2025-01-14T05:00+0000

2025-01-14T05:23+0000

المبعوث الأممي إلى اليمن

أنصار الله

غزة

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "بعد سماع صفارات الإنذار في عدد من المناطق بوسط إسرائيل، جرت محاولات عدة لاعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، ويُرجّح أنه تم اعتراضه بنجاح".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط البلاد، إثر إطلاق صاروخ من اليمن"، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد التفاصيل.استهداف وزارة الدفاع الإسرائيليةمن جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، بصاروخ فرط صوتي.وأضافت الجماعة أن "هذه العملية هي الثالثة خلال 12 ساعة".وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، وشمل ذلك استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.وقبل أيام، قال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين-2".وأشار إلى أن "العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار"، موضحًا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".

https://sarabic.ae/20250103/صفارات-الإنذار-تدوي-في-وسط-وجنوب-إسرائيل-بعد-إطلاق-صاروخ-من-اليمن-1096434886.html

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المبعوث الأممي إلى اليمن, أنصار الله, غزة