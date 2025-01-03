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صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن
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اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
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صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن
صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T02:42+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "سماع دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط وجنوب إسرائيل بسبب سقوط قذيفة أطلقت من اليمن".من جانب آخر، أشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن "صفارات الإنذار دوت في عشرات المناطق منها القدس وغوش دان".وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، وشمل ذلك استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.وقبل أيام، قال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".وأشار إلى أن "العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار"، موضحا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".
https://sarabic.ae/20241231/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-في-إسرائيل-1096351479.html
https://sarabic.ae/20250101/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرة-أمريكية-جديدة-بصاروخ-أرض-جو-1096376831.html
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صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

02:42 GMT 03.01.2025 (تم التحديث: 03:08 GMT 03.01.2025)
© Getty Images / Marcus Yam / Contributorإسرائيليون يتخذون وضعا آمنا أثناء إطلاق صافرات الإنذار
إسرائيليون يتخذون وضعا آمنا أثناء إطلاق صافرات الإنذار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© Getty Images / Marcus Yam / Contributor
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "سماع دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط وجنوب إسرائيل بسبب سقوط قذيفة أطلقت من اليمن".
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليات عسكرية في إسرائيل وضد حاملة طائرات أمريكية
31 ديسمبر 2024, 06:36 GMT
من جانب آخر، أشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن "صفارات الإنذار دوت في عشرات المناطق منها القدس وغوش دان".
وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، وشمل ذلك استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
طائرة بريداتور بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة جديدة بصاروخ "أرض جو"... فيديو
1 يناير, 06:33 GMT
وقبل أيام، قال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".
وأشار إلى أن "العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار"، موضحا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".
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