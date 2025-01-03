https://sarabic.ae/20250103/صفارات-الإنذار-تدوي-في-وسط-وجنوب-إسرائيل-بعد-إطلاق-صاروخ-من-اليمن-1096434886.html
صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن
صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T02:42+0000
2025-01-03T02:42+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "سماع دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط وجنوب إسرائيل بسبب سقوط قذيفة أطلقت من اليمن".من جانب آخر، أشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن "صفارات الإنذار دوت في عشرات المناطق منها القدس وغوش دان".وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، وشمل ذلك استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.وقبل أيام، قال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".وأشار إلى أن "العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار"، موضحا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".
https://sarabic.ae/20241231/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-في-إسرائيل-1096351479.html
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صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن
02:42 GMT 03.01.2025 (تم التحديث: 03:08 GMT 03.01.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "سماع دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط وجنوب إسرائيل
بسبب سقوط قذيفة أطلقت من اليمن".
31 ديسمبر 2024, 06:36 GMT
من جانب آخر، أشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن "صفارات الإنذار
دوت في عشرات المناطق منها القدس وغوش دان".
وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، وشمل ذلك استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
وقبل أيام، قال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله
"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".
وأشار إلى أن "العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار"، موضحا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".