صندوق النقد الدولي يصرف 1.2 مليار دولار لمصر خلال أيام

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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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صدى الحياة
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عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
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24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
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الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
18:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
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بلا قيود
خبير: "داعش" ما زال نشطا وتُستخدم قضيته كأداة سياسية من قبل قوى إقليمية ودولية
17:00 GMT
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هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
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شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
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https://sarabic.ae/20250310/صندوق-النقد-الدولي-يصرف-12-مليار-دولار-لمصر-خلال-أيام-1098563689.html
صندوق النقد الدولي يصرف 1.2 مليار دولار لمصر خلال أيام
صندوق النقد الدولي يصرف 1.2 مليار دولار لمصر خلال أيام
سبوتنيك عربي
وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الذي يقدمه لمصر، التي من المقرر أن تتسلم 1.2 مليار دولار خلال أيام. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
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أعلن ذلك وزير المالية المصري أحمد كجوك، الذي أشار إلى أن الموافقة جاءت بعد اجتماع المجلس التنفيذي للبنك، اليوم الإثنين، وهو ما أكده محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، في تصريحات خاص لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.وكان الصندوق قد تعهد، قبل أسابيع، بصرف الشريحة الرابعة من برنامج تمويل مصر، ولفت إلى أن ذلك سيتم بعد اجتماع مجلسه التنفيذي.كما أشار الصندوق إلى توقعاته بأن تحقق الموازنة العامة المصرية فائضا أوليا يصل إلى 4 في المئة خلال العام المالي المقبل 2025 / 2026، يمكن أن ترتفع إلى 5 في المئة في العام التالي. يذكر أن مصر تسلمت 3 شرائح من برنامج تمويل الصندوق الذي تصل قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، بينما تشير وسائل إعلام مصرية إلى أن القاهرة استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة تقدر قيمتها بـ 46 مليار دولار في عام 2024. وتتزامن مراجعة الصندوق لقرض مصر مع إطلاق الحكومة المصرية حزمة دعم اجتماعية بقيمة 200 مليار جنيه (4 مليارات دولار) لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان والعام المالي الجديد. وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة المعاشات بنسبة 25%، بالإضافة إلى دعم نقدي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ودعم للمزارعين.
https://sarabic.ae/20250228/صندوق-النقد-يجتمع-في-10-مارس-لمناقشة-قرار-بشأن-مصر-1098268557.html
https://sarabic.ae/20250226/الحكومة-المصرية-تزف-أخبارا-سارة-ينتظرها-الملايين--1098211595.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن, صندوق النقد الدولي, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن, صندوق النقد الدولي, مصر, أخبار مصر الآن

صندوق النقد الدولي يصرف 1.2 مليار دولار لمصر خلال أيام

18:40 GMT 10.03.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributorصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributor
تابعنا عبر
وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الذي يقدمه لمصر، التي من المقرر أن تتسلم 1.2 مليار دولار خلال أيام.
أعلن ذلك وزير المالية المصري أحمد كجوك، الذي أشار إلى أن الموافقة جاءت بعد اجتماع المجلس التنفيذي للبنك، اليوم الإثنين، وهو ما أكده محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، في تصريحات خاص لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.
مباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
صندوق النقد يجتمع في 10 مارس لمناقشة قرار بشأن مصر
28 فبراير, 15:28 GMT
وكان الصندوق قد تعهد، قبل أسابيع، بصرف الشريحة الرابعة من برنامج تمويل مصر، ولفت إلى أن ذلك سيتم بعد اجتماع مجلسه التنفيذي.
كما أشار الصندوق إلى توقعاته بأن تحقق الموازنة العامة المصرية فائضا أوليا يصل إلى 4 في المئة خلال العام المالي المقبل 2025 / 2026، يمكن أن ترتفع إلى 5 في المئة في العام التالي.
سوق العتبة الشعبي في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
الحكومة المصرية تزف أخبارا سارة ينتظرها الملايين
26 فبراير, 20:02 GMT
يذكر أن مصر تسلمت 3 شرائح من برنامج تمويل الصندوق الذي تصل قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، بينما تشير وسائل إعلام مصرية إلى أن القاهرة استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة تقدر قيمتها بـ 46 مليار دولار في عام 2024.
وتتزامن مراجعة الصندوق لقرض مصر مع إطلاق الحكومة المصرية حزمة دعم اجتماعية بقيمة 200 مليار جنيه (4 مليارات دولار) لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان والعام المالي الجديد. وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة المعاشات بنسبة 25%، بالإضافة إلى دعم نقدي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ودعم للمزارعين.
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