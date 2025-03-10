https://sarabic.ae/20250310/صندوق-النقد-الدولي-يصرف-12-مليار-دولار-لمصر-خلال-أيام-1098563689.html

صندوق النقد الدولي يصرف 1.2 مليار دولار لمصر خلال أيام

صندوق النقد الدولي يصرف 1.2 مليار دولار لمصر خلال أيام

سبوتنيك عربي

وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الذي يقدمه لمصر، التي من المقرر أن تتسلم 1.2 مليار دولار خلال أيام. 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T18:40+0000

2025-03-10T18:40+0000

2025-03-10T18:40+0000

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أعلن ذلك وزير المالية المصري أحمد كجوك، الذي أشار إلى أن الموافقة جاءت بعد اجتماع المجلس التنفيذي للبنك، اليوم الإثنين، وهو ما أكده محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، في تصريحات خاص لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.وكان الصندوق قد تعهد، قبل أسابيع، بصرف الشريحة الرابعة من برنامج تمويل مصر، ولفت إلى أن ذلك سيتم بعد اجتماع مجلسه التنفيذي.كما أشار الصندوق إلى توقعاته بأن تحقق الموازنة العامة المصرية فائضا أوليا يصل إلى 4 في المئة خلال العام المالي المقبل 2025 / 2026، يمكن أن ترتفع إلى 5 في المئة في العام التالي. يذكر أن مصر تسلمت 3 شرائح من برنامج تمويل الصندوق الذي تصل قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، بينما تشير وسائل إعلام مصرية إلى أن القاهرة استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة تقدر قيمتها بـ 46 مليار دولار في عام 2024. وتتزامن مراجعة الصندوق لقرض مصر مع إطلاق الحكومة المصرية حزمة دعم اجتماعية بقيمة 200 مليار جنيه (4 مليارات دولار) لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان والعام المالي الجديد. وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة المعاشات بنسبة 25%، بالإضافة إلى دعم نقدي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ودعم للمزارعين.

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