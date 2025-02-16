https://sarabic.ae/20250216/مصر-تواجه-خطر-الشائعات-باستراتيجيات-متطورة-1097824710.html

مصر تواجه خطر الشائعات باستراتيجيات متطورة

مصر تواجه خطر الشائعات باستراتيجيات متطورة

سبوتنيك عربي

شهدت مصر في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، مما دفع الحكومة إلى تبني استراتيجيات متطورة لرصد وتحليل هذه الظاهرة، حيث... 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T09:43+0000

2025-02-16T09:43+0000

2025-02-16T09:43+0000

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وتمثل هذه الشائعات تحديًا متزايدًا للحكومة المصرية، حيث تستهدف بشكل أساسي المشروعات القومية والسياسات الاقتصادية والخدمات الصحية، ومع ذلك، فإن الحكومة مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الوعي المجتمعي والتصدي لحملات التضليل الإعلامي من خلال توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة.ونشر مجلس الوزراء المصري تقريرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي استعرض فيه جهود الحكومة لمكافحة الشائعات من خلال توفير المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، مما يسهم في تقليل تأثير حملات التضليل الإعلامي، ويساعد في رفع مستوى الوعي المجتمعي. وفي هذا الإطار، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره السنوي حول أبرز الشائعات التي انتشرت خلال عام 2024، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهتها.أبرز الشائعات خلال عام 2024تضمن التقرير رصدًا لعدد من الشائعات التي أثارت جدلًا واسعًا، من بينها:الشائعات المتعلقة بالمشروعات القوميةشملت الشائعات أيضًا معلومات مضللة حول مشاريع الدولة التنموية، مثل:معدلات انتشار الشائعات عبر السنواتأشار التقرير إلى تزايد معدل انتشار الشائعات خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ 16.2% في عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% في 2023، و13.9% في 2022، و13.1% في 2021. كما أظهرت البيانات تضاعف انتشار الشائعات خلال الفترة بين 2020-2024 مقارنة بالفترة 2015-2019.القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعاتحدد التقرير أكثر القطاعات تعرضًا للشائعات خلال عام 2024، حيث تصدر قطاعا الاقتصاد والصحة بنسبة 19.4%، تلاهما التعليم والسياحة والآثار بنسبة 11.3%، فيما بلغ معدل انتشار الشائعات في قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما. كما تم تسجيل 4.8% لقطاع الطاقة والوقود، و3.2% لقطاعات الإسكان والأوقاف والأمن.التوزيع الزمني للشائعاتأظهرت الإحصاءات أن معدل انتشار الشائعات خلال عام 2024 كان متفاوتًا، حيث سجلت النسبة الأكبر في سبتمبر (17.7%)، بينما بلغت 12.8% في يناير و9.7% في كل من أكتوبر وأبريل. فيما كانت أدنى نسبة مسجلة في ديسمبر (1.5%).

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