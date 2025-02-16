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مصر تواجه خطر الشائعات باستراتيجيات متطورة
مصر تواجه خطر الشائعات باستراتيجيات متطورة
سبوتنيك عربي
شهدت مصر في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، مما دفع الحكومة إلى تبني استراتيجيات متطورة لرصد وتحليل هذه الظاهرة، حيث... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T09:43+0000
2025-02-16T09:43+0000
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وتمثل هذه الشائعات تحديًا متزايدًا للحكومة المصرية، حيث تستهدف بشكل أساسي المشروعات القومية والسياسات الاقتصادية والخدمات الصحية، ومع ذلك، فإن الحكومة مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الوعي المجتمعي والتصدي لحملات التضليل الإعلامي من خلال توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة.ونشر مجلس الوزراء المصري تقريرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي استعرض فيه جهود الحكومة لمكافحة الشائعات من خلال توفير المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، مما يسهم في تقليل تأثير حملات التضليل الإعلامي، ويساعد في رفع مستوى الوعي المجتمعي. وفي هذا الإطار، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره السنوي حول أبرز الشائعات التي انتشرت خلال عام 2024، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهتها.أبرز الشائعات خلال عام 2024تضمن التقرير رصدًا لعدد من الشائعات التي أثارت جدلًا واسعًا، من بينها:الشائعات المتعلقة بالمشروعات القوميةشملت الشائعات أيضًا معلومات مضللة حول مشاريع الدولة التنموية، مثل:معدلات انتشار الشائعات عبر السنواتأشار التقرير إلى تزايد معدل انتشار الشائعات خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ 16.2% في عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% في 2023، و13.9% في 2022، و13.1% في 2021. كما أظهرت البيانات تضاعف انتشار الشائعات خلال الفترة بين 2020-2024 مقارنة بالفترة 2015-2019.القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعاتحدد التقرير أكثر القطاعات تعرضًا للشائعات خلال عام 2024، حيث تصدر قطاعا الاقتصاد والصحة بنسبة 19.4%، تلاهما التعليم والسياحة والآثار بنسبة 11.3%، فيما بلغ معدل انتشار الشائعات في قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما. كما تم تسجيل 4.8% لقطاع الطاقة والوقود، و3.2% لقطاعات الإسكان والأوقاف والأمن.التوزيع الزمني للشائعاتأظهرت الإحصاءات أن معدل انتشار الشائعات خلال عام 2024 كان متفاوتًا، حيث سجلت النسبة الأكبر في سبتمبر (17.7%)، بينما بلغت 12.8% في يناير و9.7% في كل من أكتوبر وأبريل. فيما كانت أدنى نسبة مسجلة في ديسمبر (1.5%).
https://sarabic.ae/20241221/السيسي-أجهزة-مخابرات-وخصوم-تقف-وراء-الشائعات-التي-تستهدف-مصر-1096046047.html
https://sarabic.ae/20241114/ليس-لدينا-أزمة-عملة-مصر-ترد-على-شائعات-طلب-دعم-إضافي-من-صندوق-النقد-1094812753.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

مصر تواجه خطر الشائعات باستراتيجيات متطورة

09:43 GMT 16.02.2025
© HAYAM ADELسوق العتبة الشعبي في مصر
سوق العتبة الشعبي في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© HAYAM ADEL
تابعنا عبر
شهدت مصر في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، مما دفع الحكومة إلى تبني استراتيجيات متطورة لرصد وتحليل هذه الظاهرة، حيث اعتمدت على آليات دقيقة تهدف إلى فهم أبعاد الشائعات وأنماط انتشارها، الأمر الذي يعزز من فعالية جهود مكافحتها.
وتمثل هذه الشائعات تحديًا متزايدًا للحكومة المصرية، حيث تستهدف بشكل أساسي المشروعات القومية والسياسات الاقتصادية والخدمات الصحية، ومع ذلك، فإن الحكومة مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الوعي المجتمعي والتصدي لحملات التضليل الإعلامي من خلال توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة.
ونشر مجلس الوزراء المصري تقريرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي استعرض فيه جهود الحكومة لمكافحة الشائعات من خلال توفير المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، مما يسهم في تقليل تأثير حملات التضليل الإعلامي، ويساعد في رفع مستوى الوعي المجتمعي. وفي هذا الإطار، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره السنوي حول أبرز الشائعات التي انتشرت خلال عام 2024، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهتها.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
السيسي: أجهزة مخابرات وخصوم تقف وراء الشائعات التي تستهدف مصر
21 ديسمبر 2024, 18:38 GMT

أبرز الشائعات خلال عام 2024

تضمن التقرير رصدًا لعدد من الشائعات التي أثارت جدلًا واسعًا، من بينها:
الصحة: انتشار أنباء عن تسجيل إصابات بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير، فضلاً عن تداول منشورات زائفة تحذر من متحور جديد لفيروس كورونا.
الأمن: انتشار شائعات حول وجود عصابات لتجارة الأعضاء تضم أطباء يستدرجون الأطفال لاختطافهم.
السياسة: تداول معلومات عن قرار مفاجئ بإغلاق المجال الجوي المصري.
الاقتصاد: شائعات حول نية الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

الشائعات المتعلقة بالمشروعات القومية

شملت الشائعات أيضًا معلومات مضللة حول مشاريع الدولة التنموية، مثل:
اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمثابة بيع لأصول الدولة.
شائعات حول بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
ادعاءات بإلغاء صندوق النقد الدولي مناقشة الملف الاقتصادي المصري.
شائعات بشأن خصخصة المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية.
مزاعم بانسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل محطتين للكهرباء بسبب تأخر مستحقاتها المالية.
مواطن مصري يمر أمام ملصق يظهر دولارا أمريكيا، خارج مكتب صرافة في القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
"ليس لدينا أزمة عملة"... مصر ترد على شائعات طلب دعم إضافي من صندوق النقد
14 نوفمبر 2024, 19:12 GMT

معدلات انتشار الشائعات عبر السنوات

أشار التقرير إلى تزايد معدل انتشار الشائعات خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ 16.2% في عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% في 2023، و13.9% في 2022، و13.1% في 2021. كما أظهرت البيانات تضاعف انتشار الشائعات خلال الفترة بين 2020-2024 مقارنة بالفترة 2015-2019.

القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعات

حدد التقرير أكثر القطاعات تعرضًا للشائعات خلال عام 2024، حيث تصدر قطاعا الاقتصاد والصحة بنسبة 19.4%، تلاهما التعليم والسياحة والآثار بنسبة 11.3%، فيما بلغ معدل انتشار الشائعات في قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما. كما تم تسجيل 4.8% لقطاع الطاقة والوقود، و3.2% لقطاعات الإسكان والأوقاف والأمن.

التوزيع الزمني للشائعات

أظهرت الإحصاءات أن معدل انتشار الشائعات خلال عام 2024 كان متفاوتًا، حيث سجلت النسبة الأكبر في سبتمبر (17.7%)، بينما بلغت 12.8% في يناير و9.7% في كل من أكتوبر وأبريل. فيما كانت أدنى نسبة مسجلة في ديسمبر (1.5%).
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