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السيسي: أجهزة مخابرات وخصوم تقف وراء الشائعات التي تستهدف مصر
السيسي: أجهزة مخابرات وخصوم تقف وراء الشائعات التي تستهدف مصر
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "خصوم مصر لن يتوقفوا عن استهدافها"، مضيفا: "يجب أن نحافظ على بلدنا وأن نصمد". 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T18:38+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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جاء ذلك خلال زيارته لأكاديمية الشرطة المصرية، حسبما ذكرت قناة "تن" المصرية، اليوم السبت، التي أشارت إلى تأكيد السيسي على أن "الدرع الأول لأي أمة أو دولة هو شعبها".وقال السيسي: "هناك أجهزة مخابرات وخصوم تقف وراء الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية".وتابع: "مصر تحتاج نحو 50 تريليون جنيه مصروفات، بينما يقدر الناتج المحلي الإجمالي لمصر بـ18تريليون جنيه فقط".وشدد الرئيس المصري على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية في البلاد.ولفت إلى أن "الأوضاع الإقليمية المحيطة بمصر تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن حتى يمكن النهوض به وحمايته من أي تهديدات"، مشددا على أن "جني ثمار التنمية يتم من خلال توفير الأمن والاستقرار".وأوضح السيسي أن "الحلول لا تقتصر على المال فقط وإنما يمكن تحقيق الأهداف من خلال الأفكار المبدعة"، مشيرًا إلى أن "المدن الجديدة تمثل نماذج أخرى لتحقيق التنمية دون الاعتماد على الميزانية التقليدية".وتابع: "ما تم إنجازه في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة تم من خلال تحويل الأرض إلى مال"، مضيفا: "الحكومة تمكنت من تحقيق تقدم كبير في المشاريع القومية وتوفير فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي".
https://sarabic.ae/20241121/السيسي-يجتمع-بقادة-الجيش-المصري-بشأن-الأوضاع-المضطربة-التي-تشهدها-المنطقة-1095040198.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي: أجهزة مخابرات وخصوم تقف وراء الشائعات التي تستهدف مصر

18:38 GMT 21.12.2024
© AP Photo / Mandel Nganالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Mandel Ngan
تابعنا عبر
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "خصوم مصر لن يتوقفوا عن استهدافها"، مضيفا: "يجب أن نحافظ على بلدنا وأن نصمد".
جاء ذلك خلال زيارته لأكاديمية الشرطة المصرية، حسبما ذكرت قناة "تن" المصرية، اليوم السبت، التي أشارت إلى تأكيد السيسي على أن "الدرع الأول لأي أمة أو دولة هو شعبها".
وقال السيسي: "هناك أجهزة مخابرات وخصوم تقف وراء الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية".
وتابع: "مصر تحتاج نحو 50 تريليون جنيه مصروفات، بينما يقدر الناتج المحلي الإجمالي لمصر بـ18تريليون جنيه فقط".
وشدد الرئيس المصري على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية في البلاد.
ولفت إلى أن "الأوضاع الإقليمية المحيطة بمصر تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن حتى يمكن النهوض به وحمايته من أي تهديدات"، مشددا على أن "جني ثمار التنمية يتم من خلال توفير الأمن والاستقرار".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
السيسي يجتمع بقادة الجيش المصري بشأن الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة
21 نوفمبر, 11:48 GMT
وأوضح السيسي أن "الحلول لا تقتصر على المال فقط وإنما يمكن تحقيق الأهداف من خلال الأفكار المبدعة"، مشيرًا إلى أن "المدن الجديدة تمثل نماذج أخرى لتحقيق التنمية دون الاعتماد على الميزانية التقليدية".
وتابع: "ما تم إنجازه في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة تم من خلال تحويل الأرض إلى مال"، مضيفا: "الحكومة تمكنت من تحقيق تقدم كبير في المشاريع القومية وتوفير فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي".
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