https://sarabic.ae/20250109/الحكومة-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-أنباء-بيع-المتحف-الكبير-1096625790.html
الحكومة المصرية تصدر بيانا بشأن أنباء بيع المتحف الكبير
الحكومة المصرية تصدر بيانا بشأن أنباء بيع المتحف الكبير
سبوتنيك عربي
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة أنباء متداولة تحدثت عن وجود نية لدى الحكومة لبيع المتحف المصري الكبير. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T12:52+0000
2025-01-09T12:52+0000
2025-01-09T12:52+0000
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ونفت الحكومة في بيان المركز الإعلامي اعتزامها بيع المتحف الكبير، مؤكدة أن المتحف سيظل مملوكاً للدولة المصرية، لتضع الحكومة بذلك حدا لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المعادية، بشأن اعتزام الحكومة بيع المتحف على خلفية إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف لمدة ثلاث سنوات.وأكد البيان، الذي نشره المركز الإعلامي عبر وسائل التواصل، أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، ولا تمت للحقيقة والواقع بأي صلة، مؤكداً أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين، ومشيراً إلى حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر.وأكد المركز الإعلامي، أن هناك متابعة لمستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة استعداداً لافتتاحه قريباً، مشيراً إلى أنه سيتم التوافق على موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وبدء تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا الافتتاح التاريخي لهذا الصرح الفريد.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن "مصر استقبلت 15.7 مليون سائح في العام الماضي 2024، وهو رقم قياسي".ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن مدبولي، قوله إن "هذا يحطم الرقم القياسي السابق لعدد السائحين الذين زاروا البلاد، والذي سُجل في عام 2023، عندما استقبلت مصر 14.9 مليون مسافر".وكشف رئيس الوزراء المصري أن "العام الماضي، شهد دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى الخدمة، مما أسهم في تحسين البنية التحتية السياحية وتلبية الطلب المتزايد على الإقامة من قبل السياح".وأكد مدبولي أن "الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيتم خلال عام 2025"، موضحًا أن "هذا الحدث سيشكل نقطة تحول كبيرة في قطاع السياحة، بما يعزز جذب المزيد من الزوار الدوليين ويبرز التراث الثقافي المصري أمام العالم".
https://sarabic.ae/20241125/مصر-غرق-يخت-سياحي-في-البحر-الأحمر-يقل-31-سائحا-1095158050.html
https://sarabic.ae/20241215/الآثار-تتكلم-مفاجأة-في-متحف-مصر-الكبير---1095806628.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
الحكومة المصرية تصدر بيانا بشأن أنباء بيع المتحف الكبير
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة أنباء متداولة تحدثت عن وجود نية لدى الحكومة لبيع المتحف المصري الكبير.
ونفت الحكومة في بيان المركز الإعلامي اعتزامها بيع المتحف الكبير، مؤكدة أن المتحف سيظل مملوكاً للدولة المصرية، لتضع الحكومة بذلك حدا لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المعادية، بشأن اعتزام الحكومة بيع المتحف على خلفية إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف لمدة ثلاث سنوات.
وأكد البيان، الذي نشره المركز الإعلامي عبر وسائل التواصل، أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، ولا تمت للحقيقة والواقع بأي صلة، مؤكداً أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين، ومشيراً إلى حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر
.
25 نوفمبر 2024, 10:35 GMT
وأكد المركز الإعلامي، أن هناك متابعة لمستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة استعداداً لافتتاحه قريباً، مشيراً إلى أنه سيتم التوافق على موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وبدء تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا الافتتاح التاريخي لهذا الصرح الفريد.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن "مصر استقبلت 15.7 مليون سائح في العام الماضي 2024، وهو رقم قياسي".
15 ديسمبر 2024, 13:07 GMT
ونقلت صحيفة
"المصري اليوم"، عن مدبولي، قوله إن "هذا يحطم الرقم القياسي السابق لعدد السائحين الذين زاروا البلاد
، والذي سُجل في عام 2023، عندما استقبلت مصر 14.9 مليون مسافر".
وكشف رئيس الوزراء المصري أن "العام الماضي، شهد دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى الخدمة، مما أسهم في تحسين البنية التحتية السياحية وتلبية الطلب المتزايد على الإقامة من قبل السياح".
وأكد مدبولي أن "الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيتم خلال عام 2025"، موضحًا أن "هذا الحدث سيشكل نقطة تحول كبيرة في قطاع السياحة، بما يعزز جذب المزيد من الزوار الدوليين ويبرز التراث الثقافي المصري أمام العالم".