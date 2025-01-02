https://sarabic.ae/20250102/رئيس-الوزراء-157-مليون-سائح-زاروا-مصر-في-2024-1096399427.html
رئيس الوزراء: 15.7 مليون سائح زاروا مصر في 2024
رئيس الوزراء: 15.7 مليون سائح زاروا مصر في 2024
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر استقبلت 15.7 مليون سائح في العام المنقضي 2024، وهو رقم قياسي. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T03:16+0000
2025-01-02T03:16+0000
2025-01-02T03:16+0000
صطفى مدبولي
مصر
السياحة
قطاع السياحة
العالم العربي
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وهذا يحطم الرقم القياسي السابق لعدد السائحين الذين زاروا البلاد، والذي سجل في عام 2023، عندما استقبلت مصر 14.9 مليون مسافر.وكشف رئيس الوزراء المصري، أن العام الماضي شهد دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى الخدمة، مما أسهم في تحسين البنية التحتية السياحية وتلبية الطلب المتزايد على الإقامة من قبل السياح، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".وأكد أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيتم خلال عام 2025. موضحًا أن هذا الحدث سيشكل نقطة تحول كبيرة في قطاع السياحة، بما يعزز جذب المزيد من الزوار الدوليين ويبرز التراث الثقافي المصري أمام العالم.
https://sarabic.ae/20241231/عبد-العاطي-يهاتف-الشيباني-أول-اتصال-رسمي-بين-مصر-والحكومة-السورية-المؤقتة-1096371861.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
صطفى مدبولي, مصر, السياحة, قطاع السياحة, العالم العربي
صطفى مدبولي, مصر, السياحة, قطاع السياحة, العالم العربي
رئيس الوزراء: 15.7 مليون سائح زاروا مصر في 2024
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر استقبلت 15.7 مليون سائح في العام المنقضي 2024، وهو رقم قياسي.
وهذا يحطم الرقم القياسي السابق لعدد السائحين الذين زاروا البلاد
، والذي سجل في عام 2023، عندما استقبلت مصر 14.9 مليون مسافر.
وكشف رئيس الوزراء المصري، أن العام الماضي شهد دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى الخدمة، مما أسهم في تحسين البنية التحتية السياحية وتلبية الطلب المتزايد على الإقامة من قبل السياح، وفقا لصحيفة
"المصري اليوم".
31 ديسمبر 2024, 20:21 GMT
وأكد أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيتم خلال عام 2025. موضحًا أن هذا الحدث سيشكل نقطة تحول كبيرة في قطاع السياحة، بما يعزز جذب المزيد من الزوار الدوليين ويبرز التراث الثقافي المصري أمام العالم.