رئيس الوزراء: 15.7 مليون سائح زاروا مصر في 2024

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20250102/رئيس-الوزراء-157-مليون-سائح-زاروا-مصر-في-2024-1096399427.html
رئيس الوزراء: 15.7 مليون سائح زاروا مصر في 2024
رئيس الوزراء: 15.7 مليون سائح زاروا مصر في 2024
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر استقبلت 15.7 مليون سائح في العام المنقضي 2024، وهو رقم قياسي. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T03:16+0000
2025-01-02T03:16+0000
صطفى مدبولي
مصر
السياحة
قطاع السياحة
العالم العربي
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وهذا يحطم الرقم القياسي السابق لعدد السائحين الذين زاروا البلاد، والذي سجل في عام 2023، عندما استقبلت مصر 14.9 مليون مسافر.وكشف رئيس الوزراء المصري، أن العام الماضي شهد دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى الخدمة، مما أسهم في تحسين البنية التحتية السياحية وتلبية الطلب المتزايد على الإقامة من قبل السياح، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".وأكد أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيتم خلال عام 2025. موضحًا أن هذا الحدث سيشكل نقطة تحول كبيرة في قطاع السياحة، بما يعزز جذب المزيد من الزوار الدوليين ويبرز التراث الثقافي المصري أمام العالم.
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صطفى مدبولي, مصر, السياحة, قطاع السياحة, العالم العربي
صطفى مدبولي, مصر, السياحة, قطاع السياحة, العالم العربي

رئيس الوزراء: 15.7 مليون سائح زاروا مصر في 2024

03:16 GMT 02.01.2025
© AP Photo / Peter Dejongمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Peter Dejong
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أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر استقبلت 15.7 مليون سائح في العام المنقضي 2024، وهو رقم قياسي.
وهذا يحطم الرقم القياسي السابق لعدد السائحين الذين زاروا البلاد، والذي سجل في عام 2023، عندما استقبلت مصر 14.9 مليون مسافر.
وكشف رئيس الوزراء المصري، أن العام الماضي شهد دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى الخدمة، مما أسهم في تحسين البنية التحتية السياحية وتلبية الطلب المتزايد على الإقامة من قبل السياح، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
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وأكد أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيتم خلال عام 2025. موضحًا أن هذا الحدث سيشكل نقطة تحول كبيرة في قطاع السياحة، بما يعزز جذب المزيد من الزوار الدوليين ويبرز التراث الثقافي المصري أمام العالم.
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