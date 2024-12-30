https://sarabic.ae/20241230/مقتل-سائح-إيطالي-إثر-هجوم-سمكة-قرش-بمصر-1096321366.html

مصر... مقتل سائح إيطالي إثر هجوم سمكة قرش

مصر... مقتل سائح إيطالي إثر هجوم سمكة قرش

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات المصرية، يوم أمس الأحد، وقوع هجوم لسمكة قرش قبالة ساحل البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل سائح وإصابة آخر، فيما أكد مصدر في وزارة الخارجية الإيطالية... 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T06:16+0000

2024-12-30T06:16+0000

2024-12-30T06:27+0000

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وقالت وزارة البيئة المصرية في بيان: "تعرض أجنبيان لهجوم من سمكة قرش في منطقة مرسى علم الشمالية، مما أدى إلى إصابة أحدهما ووفاة الآخر".وقالت الوزارة المصرية إن السائحين نُقلا إلى مستشفى في بورت غالب. وأغلقت السلطات المنطقة أمام السباحين لمدة يومين بعد الحادث، إذ قالت الوزارة إن الحادث وقع في "مياه عميقة خارج منطقة السباحة المحددة".ويعد البحر الأحمر وجهة سياحية رئيسية حيث تجعله الحياة البحرية شائعًا بين الغواصين، كما أنه مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر.وفي الشهر الماضي، لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم عندما ضربت موجة ضخمة قارب غوص كان يحمل أكثر من 30 سائحًا من جنسيات مختلفة قبالة مرسي علم وأغرقته. في يونيو/ حزيران 2023، قُتل ساحئ روسي قبالة منتجع الغردقة على البحر الأحمر، إثر هجوم سمكة قرش.

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