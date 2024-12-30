https://sarabic.ae/20241230/كوريا-الجنوبية-تجري-فحصا-لطائرات-بوينغ-737-800-في-البلاد-بعد-تحطم-إحداها-1096320569.html

كوريا الجنوبية تجري فحصا لطائرات "بوينغ 737-800" في البلاد بعد تحطم إحداها

كوريا الجنوبية تجري فحصا لطائرات "بوينغ 737-800" في البلاد بعد تحطم إحداها

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بأن السلطات ستقوم بفحص جميع طائرات "بوينغ 737-800" الموجودة في البلاد، بعد... 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T05:14+0000

2024-12-30T05:14+0000

2024-12-30T05:14+0000

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سيئول - سبوتنيك. وأعلنت الوزارة، في مؤتمر صحفي، عزمها إجراء فحص خاص لطائرات "بوينغ 737-800" التابعة لجميع شركات الطيران المحلية بهدف "تحليل مفصّل لنظام الصيانة".وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إلى العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، مضيفة أن عملية فك التشفير قد تستغرق شهرا أو أكثر بسبب الأضرار التي لحقت به.وكان على متن الطائرة التي كانت في طريقها من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، ومعظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين تايلانديين.ومن جانبه، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت تشوي سانغ موك، تحديد بلدة موان الواقعة جنوب غربي البلاد، منطقة كوارث خاصة مؤهلة للحصول على دعم الدولة، في أعقاب حادث تحطم الطائرة.وأمر الرئيس المؤقت الوكالات ذات الصلة باستخدام كل المعدات والأفراد والبنية الأساسية المتاحة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.وفي سياق متصل، أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية، أنها على اتصال مع شركة "جيجو" للنقل الجوي للتحقيق في ملابسات الحادث.

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