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هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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حصاد الأسبوع
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حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
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شؤون عسكرية
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
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https://sarabic.ae/20241231/عبد-العاطي-يهاتف-الشيباني-أول-اتصال-رسمي-بين-مصر-والحكومة-السورية-المؤقتة-1096371861.html
عبد العاطي يهاتف الشيباني.. أول اتصال رسمي بين مصر والحكومة السورية المؤقتة
عبد العاطي يهاتف الشيباني.. أول اتصال رسمي بين مصر والحكومة السورية المؤقتة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، تلقيه اتصالا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، للتأكيد على أهمية دور... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T20:21+0000
2024-12-31T20:21+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأعرب الشيباني، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء، عن سعادته باتصال بدر عبد العاطي، مشددا على أهمية دور الدولتين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة.وأشار الشيباني إلى أن "مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد".وفي سياق متصل، كشف عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، في وقت سابق، أن "مصدرا في وزارة الخارجية المصرية، نفى ما تردد عن عزم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي القيام بزيارة إلي سوريا".وقال بكري، عبر حسابه على إكس، إن المصدر أكد له، أن "الحديث في هذا الأمر سابق لأوانه ، ولا صحة لما تردد"، مؤكدا "حرص مصر علي وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وعدم التدخل في شؤونها".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عن إدانة مصر، بأشد العبارات، الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، التي شملت إلغاء اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام 1974. وجاء ذلك خلال مشاركة السيسي، في القمة الـ11 لمنظمة الدول الإسلامية الثماني النامية، التي استضافتها القاهرة، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.وقال السيسي: "سوريا تشهد انتهاكات لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها وإعلانها من طرف واحد إلغاء اتفاق فض الاشتباك 1974"، مضيفا: "نؤكد على وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241228/أول-رد-مصري-على-أنباء-اعتزام-وزير-الخارجية-زيارة-سوريا-1096285498.html
https://sarabic.ae/20241228/الخارجية-السورية-الجديدة-تتحدث-لأول-مرة-عن-العلاقة-مع-مصر-1096286896.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي

عبد العاطي يهاتف الشيباني.. أول اتصال رسمي بين مصر والحكومة السورية المؤقتة

20:21 GMT 31.12.2024
© Sputnik . Nagham Kabbasصور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، تلقيه اتصالا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، للتأكيد على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة.
القاهرة- سبوتنيك. وأعرب الشيباني، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء، عن سعادته باتصال بدر عبد العاطي، مشددا على أهمية دور الدولتين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة.
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
أول رد مصري على أنباء اعتزام وزير الخارجية زيارة سوريا
28 ديسمبر, 15:22 GMT
وأشار الشيباني إلى أن "مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد".
وفي سياق متصل، كشف عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، في وقت سابق، أن "مصدرا في وزارة الخارجية المصرية، نفى ما تردد عن عزم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي القيام بزيارة إلي سوريا".
وقال بكري، عبر حسابه على إكس، إن المصدر أكد له، أن "الحديث في هذا الأمر سابق لأوانه ، ولا صحة لما تردد"، مؤكدا "حرص مصر علي وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وعدم التدخل في شؤونها".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عن إدانة مصر، بأشد العبارات، الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، التي شملت إلغاء اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام 1974. وجاء ذلك خلال مشاركة السيسي، في القمة الـ11 لمنظمة الدول الإسلامية الثماني النامية، التي استضافتها القاهرة، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.
وقال السيسي: "سوريا تشهد انتهاكات لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها وإعلانها من طرف واحد إلغاء اتفاق فض الاشتباك 1974"، مضيفا: "نؤكد على وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها".
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
الخارجية السورية الجديدة تتحدث لأول مرة عن "العلاقة مع مصر"
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وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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