أول دولة تدعوه لزيارتها.. وزير خارجية سوريا يتوجه إلى الخليج خلال أيام

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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أول دولة تدعوه لزيارتها.. وزير خارجية سوريا يتوجه إلى الخليج خلال أيام
أول دولة تدعوه لزيارتها.. وزير خارجية سوريا يتوجه إلى الخليج خلال أيام
سبوتنيك عربي
تتابع زيارات الوفود الدبلوماسية إلى سوريا، كما تلقت دمشق اتصالات من عدد من العواصم العربية والأجنبية، وسط مساع لإعادة علاقات ظلت مقطوعة على مدار سنوات. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T10:38+0000
2024-12-31T10:38+0000
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وخلال الساعات الماضية، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنه تلقى دعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لزيارة المملكة العربية السعودية، وقال الشيباني لموقع "العربية"، إنه سيزور المملكة خلال الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.وأكد الشيباني حاجة بلاده إلى دعم كبير لإعادة البناء والتعافي وتوفير فرص عمل، مبديا ترحيبه بعقد مؤتمر دولي لدعم سوريا.وأكدت السعودية في وقت سابق، أنها تتابع التطورات المتسارعة في سوريا، وتعرب عن ارتياحها للخطوات الإيجابية، التي جرى اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق، فضلاً عن حقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.
https://sarabic.ae/20241228/وفد-خليجي-ثان-في-سوريا-ويلتقي-الشرع-بعد-الأحداث-الأخيرة-1096279904.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

أول دولة تدعوه لزيارتها.. وزير خارجية سوريا يتوجه إلى الخليج خلال أيام

10:38 GMT 31.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
تابعنا عبر
تتابع زيارات الوفود الدبلوماسية إلى سوريا، كما تلقت دمشق اتصالات من عدد من العواصم العربية والأجنبية، وسط مساع لإعادة علاقات ظلت مقطوعة على مدار سنوات.
وخلال الساعات الماضية، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنه تلقى دعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لزيارة المملكة العربية السعودية، وقال الشيباني لموقع "العربية"، إنه سيزور المملكة خلال الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.
قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
وفد خليجي ثان في سوريا ويلتقي الشرع بعد الأحداث الأخيرة
28 ديسمبر, 13:23 GMT
وأكد الشيباني حاجة بلاده إلى دعم كبير لإعادة البناء والتعافي وتوفير فرص عمل، مبديا ترحيبه بعقد مؤتمر دولي لدعم سوريا.

وكان وفد سعودي رفيع برئاسة مستشار في الديوان الملكي، قد زار سوريا أخيراً، كما التقى أحمد الشرع، قائد ما يسمى "الإدارة العسكرية" في قصر الشعب بسوريا.

وأكدت السعودية في وقت سابق، أنها تتابع التطورات المتسارعة في سوريا، وتعرب عن ارتياحها للخطوات الإيجابية، التي جرى اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق، فضلاً عن حقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.
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