https://sarabic.ae/20241231/أول-دولة-تدعوه-لزيارتها-وزير-خارجية-سوريا-يتوجه-إلى-الخليج-خلال-أيام-1096356998.html
أول دولة تدعوه لزيارتها.. وزير خارجية سوريا يتوجه إلى الخليج خلال أيام
أول دولة تدعوه لزيارتها.. وزير خارجية سوريا يتوجه إلى الخليج خلال أيام
سبوتنيك عربي
تتابع زيارات الوفود الدبلوماسية إلى سوريا، كما تلقت دمشق اتصالات من عدد من العواصم العربية والأجنبية، وسط مساع لإعادة علاقات ظلت مقطوعة على مدار سنوات. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T10:38+0000
2024-12-31T10:38+0000
2024-12-31T10:38+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وخلال الساعات الماضية، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنه تلقى دعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لزيارة المملكة العربية السعودية، وقال الشيباني لموقع "العربية"، إنه سيزور المملكة خلال الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.وأكد الشيباني حاجة بلاده إلى دعم كبير لإعادة البناء والتعافي وتوفير فرص عمل، مبديا ترحيبه بعقد مؤتمر دولي لدعم سوريا.وأكدت السعودية في وقت سابق، أنها تتابع التطورات المتسارعة في سوريا، وتعرب عن ارتياحها للخطوات الإيجابية، التي جرى اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق، فضلاً عن حقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.
https://sarabic.ae/20241228/وفد-خليجي-ثان-في-سوريا-ويلتقي-الشرع-بعد-الأحداث-الأخيرة-1096279904.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
أول دولة تدعوه لزيارتها.. وزير خارجية سوريا يتوجه إلى الخليج خلال أيام
تتابع زيارات الوفود الدبلوماسية إلى سوريا، كما تلقت دمشق اتصالات من عدد من العواصم العربية والأجنبية، وسط مساع لإعادة علاقات ظلت مقطوعة على مدار سنوات.
وخلال الساعات الماضية، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنه تلقى دعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لزيارة المملكة العربية السعودية، وقال الشيباني لموقع "العربية
"، إنه سيزور المملكة خلال الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأكد الشيباني حاجة بلاده إلى دعم كبير لإعادة البناء والتعافي وتوفير فرص عمل، مبديا ترحيبه بعقد مؤتمر دولي لدعم سوريا.
وكان وفد سعودي رفيع برئاسة مستشار في الديوان الملكي، قد زار سوريا أخيراً، كما التقى أحمد الشرع، قائد ما يسمى "الإدارة العسكرية" في قصر الشعب بسوريا.
وأكدت السعودية في وقت سابق، أنها تتابع التطورات المتسارعة في سوريا، وتعرب عن ارتياحها للخطوات الإيجابية، التي جرى اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق، فضلاً عن حقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.