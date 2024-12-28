https://sarabic.ae/20241228/وفد-خليجي-ثان-في-سوريا-ويلتقي-الشرع-بعد-الأحداث-الأخيرة-1096279904.html

وفد خليجي ثان في سوريا ويلتقي الشرع بعد الأحداث الأخيرة

وفد خليجي ثان في سوريا ويلتقي الشرع بعد الأحداث الأخيرة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بأن قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، التقى وفدا من البحرين في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق. 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T13:23+0000

2024-12-28T13:23+0000

2024-12-28T13:23+0000

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وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن "الشرع التقى رئيس الوفد البحريني، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق".وتعبتر البحرين الدولة الخليجية الثانية التي تلتقي الإدارة الجديدة في سوريا، بعدما قام وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق، الأسبوع الماضي، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين، وللقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، لمناقشة عدد من القضايا، التي تتعلق بالتطورات في سوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين.وكان مجلس التعاون الخليجي، قد دعا الخميس الماضي، إلى رفع العقوبات عن سوريا لتمكينها اقتصاديا، كما دعا كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري، مؤكداً على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.وأكد المجلس الوزاري على "أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية. والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين".ورحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها وقرار حل الملشيات والفصائل المسلحة وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية. كما حثّ جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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البحرين, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار