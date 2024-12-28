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هل ضربت إسرائيل موقعا في سوريا بقنبلة نووية... القصة الكاملة لما حدث
هل ضربت إسرائيل موقعا في سوريا بقنبلة نووية... القصة الكاملة لما حدث
سبوتنيك عربي
انتشرت في الساعات الماضية، خبر مفاده أن الجيش الإسرائيلي شنّ غارة جوية، في وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استهدفت مستودع أسلحة في محافظة طرطوس... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T11:20+0000
2024-12-28T11:20+0000
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وبعد ساعات من الضربة، ازدادت التكهنات بشأن احتمال استخدام إسرائيل سلاحًا نوويًا صغيرًا في الهجوم، بعدما تسببت الضربة الإسرائيلية في انفجار هائل، ما أدى إلى حدوث زلزال بقوة 3.0 درجة.وخرجت بعض التقارير الإخبارية زاعمة أن "إسرائيل استخدمت قنبلة "B61" الأمريكية، وهي قنبلة نووية حرارية، وهي عبارة عن سلاح نووي تكتيكي استراتيجي منخفض".من جانبه، نشر موقع "India.com"، تقريرًا قال فيه إن "هناك تقارير تزعم أن الضرر الناجم عن الضربة الإسرائيلية على طرطوس السورية كان كبيرًا، وتم فيه استخدام سلاح نووي محدود".وردًا على هذه التقارير، قالت صحيفة "الوطن" السورية، إن "هناك ادعاءات بأن العدو الإسرائيلي قصف طرطوس بقنبلة نووية مصغرة، مستندة إلى رصد إشعاع في قبرص وتركيا".وأوضحت الصحيفة السورية أن "هذه التقارير تؤكد أن هذه الزيادات الإشعاعية طبيعية وتُلاحظ بانتظام، حيث سجلت المحطة ذاتها زيادة أكبر، في 3 ديسمبر الجاري دون أي صلة بنشاط نووي".وكانت سلسلة من الانفجارات العنيفة، قد دوت في مناطق عدة، تابعة لمحافظة طرطوس على الساحل السوري، غربي البلاد، ناجمة عن انفجار مستودعات للذخيرة والأسلحة في الريف الشرقي للمحافظة.وقالت مصادر "سبوتنيك"، إن "طائرة حربية إسرائيلية حلقت لدقائق عدة فوق محافظة طرطوس، لتقوم بعدها باستهداف أحد المواقع العسكرية السورية في منطقة بملكة، شرقي طرطوس، بعدد من الصواريخ تبعها سلسلة من الإنفجارت العنيفة، حيث وصلت شظايا الإنفجارت إلى عدد من منازل المدنيين وتسبب بأضرار مادية".وأضافت المصادر: "الموقع المستهدف تعرض منذ أيام لغارات وصواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية قبالة السواحل السورية، ما أدى إلى دمار كبير في المنطقة وإصابة 11 مدنيا بجروح، وتضرر كبير بعدد من المنازل القريبة من الموقع المستهدف".يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، ومنذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على نظام الحكم في سوريا، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بدأ باستهداف مواقع عسكرية في المحافظات السورية كافة، عبر سلاح الطيران، حيث رصدت أكثر من 500 غارة جوية، بالإضافة إلى صواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية، متمركزة بالقرب من السواحل السورية.وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241225/وزير-الداخلية-السوريعلن-مقتل-14-عنصرا-في-كمين-بمحافظة-طرطوس-على-يد-أنصار-الأسد-1096192288.html
https://sarabic.ae/20241215/عدوان-إسرائيلي-يستهدف-عدة-مواقع-في-ريف-طرطوس-السورية-فيديو-1095818923.html
https://sarabic.ae/20241226/إدارة-العمليات-العسكرية-بسوريا-تطلق-عملية-أمنية-بريف-محافظة-طرطوس-الساحلية--1096210986.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

هل ضربت إسرائيل موقعا في سوريا بقنبلة نووية... القصة الكاملة لما حدث

11:20 GMT 28.12.2024
© Photo / x.comقصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في مدينة طرطوس غربي سوريا
قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في مدينة طرطوس غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Photo / x.com
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انتشرت في الساعات الماضية، خبر مفاده أن الجيش الإسرائيلي شنّ غارة جوية، في وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استهدفت مستودع أسلحة في محافظة طرطوس السورية تابعة للجيش السوري.
وبعد ساعات من الضربة، ازدادت التكهنات بشأن احتمال استخدام إسرائيل سلاحًا نوويًا صغيرًا في الهجوم، بعدما تسببت الضربة الإسرائيلية في انفجار هائل، ما أدى إلى حدوث زلزال بقوة 3.0 درجة.
وخرجت بعض التقارير الإخبارية زاعمة أن "إسرائيل استخدمت قنبلة "B61" الأمريكية، وهي قنبلة نووية حرارية، وهي عبارة عن سلاح نووي تكتيكي استراتيجي منخفض".
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25 ديسمبر, 22:52 GMT
من جانبه، نشر موقع "India.com"، تقريرًا قال فيه إن "هناك تقارير تزعم أن الضرر الناجم عن الضربة الإسرائيلية على طرطوس السورية كان كبيرًا، وتم فيه استخدام سلاح نووي محدود".
وردًا على هذه التقارير، قالت صحيفة "الوطن" السورية، إن "هناك ادعاءات بأن العدو الإسرائيلي قصف طرطوس بقنبلة نووية مصغرة، مستندة إلى رصد إشعاع في قبرص وتركيا".
وأوضحت الصحيفة السورية أن "هذه التقارير تؤكد أن هذه الزيادات الإشعاعية طبيعية وتُلاحظ بانتظام، حيث سجلت المحطة ذاتها زيادة أكبر، في 3 ديسمبر الجاري دون أي صلة بنشاط نووي".
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عدوان إسرائيلي يستهدف عدة مواقع في ريف طرطوس السورية.. فيديو
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وكانت سلسلة من الانفجارات العنيفة، قد دوت في مناطق عدة، تابعة لمحافظة طرطوس على الساحل السوري، غربي البلاد، ناجمة عن انفجار مستودعات للذخيرة والأسلحة في الريف الشرقي للمحافظة.
وقالت مصادر "سبوتنيك"، إن "طائرة حربية إسرائيلية حلقت لدقائق عدة فوق محافظة طرطوس، لتقوم بعدها باستهداف أحد المواقع العسكرية السورية في منطقة بملكة، شرقي طرطوس، بعدد من الصواريخ تبعها سلسلة من الإنفجارت العنيفة، حيث وصلت شظايا الإنفجارت إلى عدد من منازل المدنيين وتسبب بأضرار مادية".

وأضافت المصادر: "الموقع المستهدف تعرض منذ أيام لغارات وصواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية قبالة السواحل السورية، ما أدى إلى دمار كبير في المنطقة وإصابة 11 مدنيا بجروح، وتضرر كبير بعدد من المنازل القريبة من الموقع المستهدف".
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، ومنذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على نظام الحكم في سوريا، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بدأ باستهداف مواقع عسكرية في المحافظات السورية كافة، عبر سلاح الطيران، حيث رصدت أكثر من 500 غارة جوية، بالإضافة إلى صواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية، متمركزة بالقرب من السواحل السورية.
عدوان إسرائيلي على طرطوس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
"إدارة العمليات العسكرية" بسوريا تطلق عملية أمنية بريف محافظة طرطوس الساحلية
26 ديسمبر, 12:14 GMT
وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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