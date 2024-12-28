https://sarabic.ae/20241228/هل-ضربت-إسرائيل-موقعا-في-سوريا-بقنبلة-نووية-القصة-الكاملة-لما-حدث-1096273426.html

هل ضربت إسرائيل موقعا في سوريا بقنبلة نووية... القصة الكاملة لما حدث

هل ضربت إسرائيل موقعا في سوريا بقنبلة نووية... القصة الكاملة لما حدث

سبوتنيك عربي

انتشرت في الساعات الماضية، خبر مفاده أن الجيش الإسرائيلي شنّ غارة جوية، في وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استهدفت مستودع أسلحة في محافظة طرطوس... 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T11:20+0000

2024-12-28T11:20+0000

2024-12-28T11:20+0000

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وبعد ساعات من الضربة، ازدادت التكهنات بشأن احتمال استخدام إسرائيل سلاحًا نوويًا صغيرًا في الهجوم، بعدما تسببت الضربة الإسرائيلية في انفجار هائل، ما أدى إلى حدوث زلزال بقوة 3.0 درجة.وخرجت بعض التقارير الإخبارية زاعمة أن "إسرائيل استخدمت قنبلة "B61" الأمريكية، وهي قنبلة نووية حرارية، وهي عبارة عن سلاح نووي تكتيكي استراتيجي منخفض".من جانبه، نشر موقع "India.com"، تقريرًا قال فيه إن "هناك تقارير تزعم أن الضرر الناجم عن الضربة الإسرائيلية على طرطوس السورية كان كبيرًا، وتم فيه استخدام سلاح نووي محدود".وردًا على هذه التقارير، قالت صحيفة "الوطن" السورية، إن "هناك ادعاءات بأن العدو الإسرائيلي قصف طرطوس بقنبلة نووية مصغرة، مستندة إلى رصد إشعاع في قبرص وتركيا".وأوضحت الصحيفة السورية أن "هذه التقارير تؤكد أن هذه الزيادات الإشعاعية طبيعية وتُلاحظ بانتظام، حيث سجلت المحطة ذاتها زيادة أكبر، في 3 ديسمبر الجاري دون أي صلة بنشاط نووي".وكانت سلسلة من الانفجارات العنيفة، قد دوت في مناطق عدة، تابعة لمحافظة طرطوس على الساحل السوري، غربي البلاد، ناجمة عن انفجار مستودعات للذخيرة والأسلحة في الريف الشرقي للمحافظة.وقالت مصادر "سبوتنيك"، إن "طائرة حربية إسرائيلية حلقت لدقائق عدة فوق محافظة طرطوس، لتقوم بعدها باستهداف أحد المواقع العسكرية السورية في منطقة بملكة، شرقي طرطوس، بعدد من الصواريخ تبعها سلسلة من الإنفجارت العنيفة، حيث وصلت شظايا الإنفجارت إلى عدد من منازل المدنيين وتسبب بأضرار مادية".وأضافت المصادر: "الموقع المستهدف تعرض منذ أيام لغارات وصواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية قبالة السواحل السورية، ما أدى إلى دمار كبير في المنطقة وإصابة 11 مدنيا بجروح، وتضرر كبير بعدد من المنازل القريبة من الموقع المستهدف".يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، ومنذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على نظام الحكم في سوريا، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بدأ باستهداف مواقع عسكرية في المحافظات السورية كافة، عبر سلاح الطيران، حيث رصدت أكثر من 500 غارة جوية، بالإضافة إلى صواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية، متمركزة بالقرب من السواحل السورية.وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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