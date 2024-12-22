https://sarabic.ae/20241222/عدوان-إسرائيلي-يستهدف-مخازن-أسلحة-في-محافظة-طرطوس-السورية-1096055619.html

عدوان إسرائيلي يستهدف مخازن أسلحة في محافظة طرطوس السورية

عدوان إسرائيلي يستهدف مخازن أسلحة في محافظة طرطوس السورية

سبوتنيك عربي

دوت سلسلة من الانفجارات العنيفة في عدة مناطق، تابعة لمحافظة طرطوس على الساحل السوري، غربي البلاد، ناجمة عن انفجار مستودعات للذخيرة والأسلحة، في الريف الشرقي... 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T11:28+0000

2024-12-22T11:28+0000

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وقالت مصادر "سبوتنيك" إن "طائرة حربية إسرائيلية حلقت لعدة دقائق فوق منطقة طرطوس، لتقوم بعدها باستهداف أحد المواقع العسكرية السورية في منطقة "بملكة"، شرق طرطوس، بعدد من الصواريخ، تبعها سلسلة من الإنفجارت العنيفة، حيث وصلت شظايا الإنفجارت إلى عدد من منازل المدنيين وتسبب بأضرار مادية". وأضافت المصادر: "الموقع المستهدف تعرض منذ ايام لغارات، وصواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية قبالة السواحل السورية، ما أدى إلى دمار كبير في المنطقة وإصابة 11 مدني بجروح، وتضرر كبير بعدد من المنازل القريبة من الموقع المستهدف".وذكرت المصادر، أن "المواقع المستهدفة تعد من أكبر مخازن الأسلحة والذخيرة التابعة للجيش السوري، حيث يحوي على صورايخ متوسطة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى منظومة دفاع جوي وذخائر أخرى، عمل نظام الحكم السابق في سوريا على تخزينها، ضمن منطقة محصنة داخل الجبال، بريف مدينة طرطوس الشرقي".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، ومنذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على نظام الحكم في سوريا، في الثامن من الشهر الحالي ديسمبر/ كانون الأول، بدأ بإستهداف مواقع عسكرية في كافة المحافظات السورية، عبر سلاح الطيران، حيث رصدت أكثر من 500 غارة جوية، بالإضافة إلى صواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية، متمركزة بالقرب من السواحل السورية.الإدارة السورية الجديدة تفتح مراكز "تسوية ومصالحة" لجنود الجيش

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