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الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
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عدوان إسرائيلي يستهدف مخازن أسلحة في محافظة طرطوس السورية
عدوان إسرائيلي يستهدف مخازن أسلحة في محافظة طرطوس السورية
سبوتنيك عربي
دوت سلسلة من الانفجارات العنيفة في عدة مناطق، تابعة لمحافظة طرطوس على الساحل السوري، غربي البلاد، ناجمة عن انفجار مستودعات للذخيرة والأسلحة، في الريف الشرقي... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T11:28+0000
2024-12-22T11:28+0000
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وقالت مصادر "سبوتنيك" إن "طائرة حربية إسرائيلية حلقت لعدة دقائق فوق منطقة طرطوس، لتقوم بعدها باستهداف أحد المواقع العسكرية السورية في منطقة "بملكة"، شرق طرطوس، بعدد من الصواريخ، تبعها سلسلة من الإنفجارت العنيفة، حيث وصلت شظايا الإنفجارت إلى عدد من منازل المدنيين وتسبب بأضرار مادية". وأضافت المصادر: "الموقع المستهدف تعرض منذ ايام لغارات، وصواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية قبالة السواحل السورية، ما أدى إلى دمار كبير في المنطقة وإصابة 11 مدني بجروح، وتضرر كبير بعدد من المنازل القريبة من الموقع المستهدف".وذكرت المصادر، أن "المواقع المستهدفة تعد من أكبر مخازن الأسلحة والذخيرة التابعة للجيش السوري، حيث يحوي على صورايخ متوسطة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى منظومة دفاع جوي وذخائر أخرى، عمل نظام الحكم السابق في سوريا على تخزينها، ضمن منطقة محصنة داخل الجبال، بريف مدينة طرطوس الشرقي".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، ومنذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على نظام الحكم في سوريا، في الثامن من الشهر الحالي ديسمبر/ كانون الأول، بدأ بإستهداف مواقع عسكرية في كافة المحافظات السورية، عبر سلاح الطيران، حيث رصدت أكثر من 500 غارة جوية، بالإضافة إلى صواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية، متمركزة بالقرب من السواحل السورية.الإدارة السورية الجديدة تفتح مراكز "تسوية ومصالحة" لجنود الجيش
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

عدوان إسرائيلي يستهدف مخازن أسلحة في محافظة طرطوس السورية

11:28 GMT 22.12.2024
© Photoعدوان إسرائيلي على طرطوس
عدوان إسرائيلي على طرطوس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© Photo
تابعنا عبر
دوت سلسلة من الانفجارات العنيفة في عدة مناطق، تابعة لمحافظة طرطوس على الساحل السوري، غربي البلاد، ناجمة عن انفجار مستودعات للذخيرة والأسلحة، في الريف الشرقي للمحافظة.
وقالت مصادر "سبوتنيك" إن "طائرة حربية إسرائيلية حلقت لعدة دقائق فوق منطقة طرطوس، لتقوم بعدها باستهداف أحد المواقع العسكرية السورية في منطقة "بملكة"، شرق طرطوس، بعدد من الصواريخ، تبعها سلسلة من الإنفجارت العنيفة، حيث وصلت شظايا الإنفجارت إلى عدد من منازل المدنيين وتسبب بأضرار مادية".

وأضافت المصادر: "الموقع المستهدف تعرض منذ ايام لغارات، وصواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية قبالة السواحل السورية، ما أدى إلى دمار كبير في المنطقة وإصابة 11 مدني بجروح، وتضرر كبير بعدد من المنازل القريبة من الموقع المستهدف".
© Photoعدوان إسرائيلي على طرطوس
عدوان إسرائيلي على طرطوس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
عدوان إسرائيلي على طرطوس
© Photo
وذكرت المصادر، أن "المواقع المستهدفة تعد من أكبر مخازن الأسلحة والذخيرة التابعة للجيش السوري، حيث يحوي على صورايخ متوسطة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى منظومة دفاع جوي وذخائر أخرى، عمل نظام الحكم السابق في سوريا على تخزينها، ضمن منطقة محصنة داخل الجبال، بريف مدينة طرطوس الشرقي".

حيث ما تزال لحد لحظة إعداد التقرير تسمع أصوات الانفجارت داخل الموقع نتيجة انفجار الصواريخ والذخائر بداخله، ولم تتمكن فرق الإطفاء أو الدفاع المدني من الاقتراب من المكان نتيجة الخطورة الكبيرة واستمرار تطاير شظايا الذخائر المنفجرة.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، ومنذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على نظام الحكم في سوريا، في الثامن من الشهر الحالي ديسمبر/ كانون الأول، بدأ بإستهداف مواقع عسكرية في كافة المحافظات السورية، عبر سلاح الطيران، حيث رصدت أكثر من 500 غارة جوية، بالإضافة إلى صواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية، متمركزة بالقرب من السواحل السورية.
الإدارة السورية الجديدة تفتح مراكز "تسوية ومصالحة" لجنود الجيش
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